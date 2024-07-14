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    «Чайка» заклюет саратовцев

    Чайка — Сокол: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.11. 14.07.2024

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    «Чайка»
    14 июля в 1-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Сокол». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Сокол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 14 Июля 2024 года

    Чайка

  • Песчанокопское
    •  Чайка 20:00 Сокол

    Сокол

  • Саратов
    •

    «Чайка»

    Турнирное положение: «Чайка» наконец-то вернулась в первый дивизион. Прошлый сезон песчанокопцы завершили на 2 месте третьей по рангу лиги страны.

    При этом «Чайка» в среднем забивала менее 2 голов за матч. А вот отставание от 1 места в итоге составило 2 очка.

    Чайка — Сокол: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Летом новичок первой лиги провел всего один контрольный поединок. «Чайка» расписала мировую с махачкалинским «Динамо» (1:1).

    А вот до того песчанокопцы выиграли дважды кряду. Да и вообще, команда имеет действующую трехматчевую серию без поражений.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: ничья в спарринге с махачалинцами получилась боевой. Да и вообще, песчанокопцы способны выдать отдельный яркий поединок.

    По именам состав команды смотрится вполне прилично. Ряд игроков имеют опыт выступлений в первой российской лиге.

    Очевидно, что «Чайка» постарается успешно стартовать. Вот только нужно срочно поднатореть в плане реализации.

    «Сокол»

    Турнирное положение: «Сокол» в нынешнем сезоне наверняка снова будет сражаться за выживание. Минувшее первенство команда завершила на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сокол» по ходу прошедшего первенства явно стоял на вылет. Зато на финише саратовцы прибавили и задачу по сохранению прописки успешно выполнили.

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    • Последние матчи: Результаты команды никак не назовешь сверхстабильными. Да и в контрольных матчах саратовцы явно не блистали.

    Во всех трех контрольных матчах летнего межсезонья «Сокол» проиграл. Причем саратовцы не забили в этих поединках ни разу.

    Вообще, в 3 последних матчах саратовцы пропустили в свои ворота 10 мячей. «Крыльям Советов» команда уступила с теннисным счетом 0:6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда явно выглядит потенциальным борцом за выживание. Да и в плане созидания ей нужно срочно прибавлять.

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    Команда имеет слабоватый по меркам первой лиги состав. Однако саратовцы способны в нужный момент достать из себя силы и мотивацию.

    Причем «Сокол» прошлое первенство закончил тремя викториями кряду. Да и сейчас команда способна зацепиться за очки.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Свой шанс у ворот соперника саратовцы точно отыщут.

    Статистика для ставок

    • «Сокол» проиграл во всех 3 своих летних спаррингах

    • «Чайка» не проигрывает 3 матча кряду

    • «Чайка» в среднем забивает чуть больше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Чайка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.04 и 1.76.

    Прогноз: Номинальные гости ужасно обороняются, и в летних спаррингах смотрелись бледно.

    «Чайка» имеет достаточно высокий потенциал, и уж точно постарается начать сезон ударно.

    Ставка: Победа «Чайки» за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.04

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    «Чайка» — «Сокол»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 14.07.2024. Прогнозы на футбол. «Чайка» заклюет саратовцев
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