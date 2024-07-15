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    Выиграет ли Аргентина Кубок Америки второй раз кряду?

    Аргентина — Колумбия. Прогноз и ставка (к. 1.93) на футбол, Кубок Америки, 15 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Аргентина — Колумбия
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    15 июля в финале чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Аргентина — Колумбия. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аргентина — Колумбия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2024. Финал 15 Июля 2024 года

    Аргентина

  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 03:00 Колумбия

    Колумбия

  • Санта-Фе-Де-Богота
    •

    Аргентина

    Турнирное положение: Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки с первого места в группе с Канадой, Чили и Перу.

    Команда в четвертьфинале по пенальти обыграла Эквадор (1:1), а затем вышла в финал после дуэли с Канадой.

    Аргентина — Колумбия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках полуфинала Кубка Америки коллектив уверенно обыграл Канаду (2:0).

    Этот успех продлил победную серию коллектива в 10 поединков, которые пришлись как на официальные, так и на товарищеские встречи 2024 года.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 25 матчах в разных турнирах Аргентина выиграла 24 раза при одном поражении.

    Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая является явным фаворитом, но недооценивать соперника ей точно не стоит.

    Лаутаро Мартинес — лучший бомбардир команды и Кубка Америки 2024 года с четырьмя голами.

    Колумбия

    Турнирное положение: Колумбия вышла в четвертьфинал Кубка Америки с первого места в группе с Бразилией, Коста-Рикой и Парагваем.

    Команда в четвертьфинале по пенальти разгромила Панаму (5:0), а затем вышла в финал после дуэли с Уругваем.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках полуфинала Кубка Америки коллектив обыграл Уругвай (1:0).

    Этот успех стал для коллектива 12-м в 13-ти последних поединках, которые пришлись на Кубок Америки и одну товарищескую встречу.

    Не сыграют: травмирован — Ричард Риос, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 28 матчах в разных турнирах, а также товарищеских встречах Колумбия ни разу не проиграла при 22 победах и шести ничьих.

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    Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая на сегодня имеет общую разницу мячей на турнире 13-2.

    Даниэль Муньос, Луис Диас, Джон Кордоба и Джефферсон Лерма — лучшие бомбардиры команды на Кубке Америки 2024 года с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в 16 из 19 последних матчей Аргентины забивала только одна команда.

    • в шести из семи последних матчей Аргентины забивали меньше 2,5 голов

    • в шести из восьми последних матчей Колумбии забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.15. Ничья — в 2.95, победа Колумбии — в 4.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.47.

    Прогноз: в 10 последних матчах номинальные хозяева не проиграли. При этом в пяти из шести последних поединков было забито больше 1,5 голов.

    И хотя в последних 28 матчах гости не проиграли, в семи из восьми последних их матчей забивали больше 1,5 голов.

    Ставка: Аргентина не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь так было в их 10 последних матчах, если учитывать и дополнительное время.

    Ставка: Аргентина победит за 2.15.

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    Аргентина — Колумбия: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Прогнозы на футбол. Выиграет ли Аргентина Кубок Америки второй раз кряду?
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