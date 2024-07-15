Аргентина
Колумбия
Аргентина
Турнирное положение: Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки с первого места в группе с Канадой, Чили и Перу.
Команда в четвертьфинале по пенальти обыграла Эквадор (1:1), а затем вышла в финал после дуэли с Канадой.
Аргентина — Колумбия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках полуфинала Кубка Америки коллектив уверенно обыграл Канаду (2:0).
Этот успех продлил победную серию коллектива в 10 поединков, которые пришлись как на официальные, так и на товарищеские встречи 2024 года.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 25 матчах в разных турнирах Аргентина выиграла 24 раза при одном поражении.
Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая является явным фаворитом, но недооценивать соперника ей точно не стоит.
Лаутаро Мартинес — лучший бомбардир команды и Кубка Америки 2024 года с четырьмя голами.
Колумбия
Турнирное положение: Колумбия вышла в четвертьфинал Кубка Америки с первого места в группе с Бразилией, Коста-Рикой и Парагваем.
Команда в четвертьфинале по пенальти разгромила Панаму (5:0), а затем вышла в финал после дуэли с Уругваем.
Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках полуфинала Кубка Америки коллектив обыграл Уругвай (1:0).
Этот успех стал для коллектива 12-м в 13-ти последних поединках, которые пришлись на Кубок Америки и одну товарищескую встречу.
Не сыграют: травмирован — Ричард Риос, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 28 матчах в разных турнирах, а также товарищеских встречах Колумбия ни разу не проиграла при 22 победах и шести ничьих.
Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая на сегодня имеет общую разницу мячей на турнире 13-2.
Даниэль Муньос, Луис Диас, Джон Кордоба и Джефферсон Лерма — лучшие бомбардиры команды на Кубке Америки 2024 года с двумя голами.
Статистика для ставок
- в 16 из 19 последних матчей Аргентины забивала только одна команда.
- в шести из семи последних матчей Аргентины забивали меньше 2,5 голов
- в шести из восьми последних матчей Колумбии забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.15. Ничья — в 2.95, победа Колумбии — в 4.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.47.
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Прогноз: в 10 последних матчах номинальные хозяева не проиграли. При этом в пяти из шести последних поединков было забито больше 1,5 голов.
И хотя в последних 28 матчах гости не проиграли, в семи из восьми последних их матчей забивали больше 1,5 голов.
Ставка: Аргентина не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь так было в их 10 последних матчах, если учитывать и дополнительное время.
Ставка: Аргентина победит за 2.15.