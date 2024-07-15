15 июля в финале чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Аргентина — Колумбия. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аргентина — Колумбия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Аргентина

Турнирное положение: Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки с первого места в группе с Канадой, Чили и Перу.

Команда в четвертьфинале по пенальти обыграла Эквадор (1:1), а затем вышла в финал после дуэли с Канадой.

Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках полуфинала Кубка Америки коллектив уверенно обыграл Канаду (2:0).

Этот успех продлил победную серию коллектива в 10 поединков, которые пришлись как на официальные, так и на товарищеские встречи 2024 года.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 25 матчах в разных турнирах Аргентина выиграла 24 раза при одном поражении.

Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая является явным фаворитом, но недооценивать соперника ей точно не стоит.

Лаутаро Мартинес — лучший бомбардир команды и Кубка Америки 2024 года с четырьмя голами.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбия вышла в четвертьфинал Кубка Америки с первого места в группе с Бразилией, Коста-Рикой и Парагваем.

Команда в четвертьфинале по пенальти разгромила Панаму (5:0), а затем вышла в финал после дуэли с Уругваем.

Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках полуфинала Кубка Америки коллектив обыграл Уругвай (1:0).

Этот успех стал для коллектива 12-м в 13-ти последних поединках, которые пришлись на Кубок Америки и одну товарищескую встречу.

Не сыграют: травмирован — Ричард Риос, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 28 матчах в разных турнирах, а также товарищеских встречах Колумбия ни разу не проиграла при 22 победах и шести ничьих.

Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая на сегодня имеет общую разницу мячей на турнире 13-2.

Даниэль Муньос, Луис Диас, Джон Кордоба и Джефферсон Лерма — лучшие бомбардиры команды на Кубке Америки 2024 года с двумя голами.

Статистика для ставок

в 16 из 19 последних матчей Аргентины забивала только одна команда.

в шести из семи последних матчей Аргентины забивали меньше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей Колумбии забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.15. Ничья — в 2.95, победа Колумбии — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.47.

Прогноз: в 10 последних матчах номинальные хозяева не проиграли. При этом в пяти из шести последних поединков было забито больше 1,5 голов.

И хотя в последних 28 матчах гости не проиграли, в семи из восьми последних их матчей забивали больше 1,5 голов.

Ставка: Аргентина не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь так было в их 10 последних матчах, если учитывать и дополнительное время.

Ставка: Аргентина победит за 2.15.