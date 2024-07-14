14 июля в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Тобол» и «Кызылжар». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тобол» — «Кызылжар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тобол»

Турнирное положение: Костанайцы привычно сражаются за высокие места. На данный момент его команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

При этом «Тобол» в среднем забивает немногим более гола за матч: 16 мячей в 12 поединках. А вот оборона команды дала результативный сбой 12 раз.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела обидную коллизию. Костанайцы в квалификации Лиги Европы уступили «Ружомбероку» (2:5).

До того команда в Кубке лиги переиграла «Актобе» (2:0). Причем этого же соперника она чуть раньше обыграла еще и в чемпионате (4:3).

В 5 своих последних матчах команда разжилась 2 победами. В этих поединках «Тобол» забил 8 мячей при 12 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда способна прибавить. Вот только победы ей даются весьма натужно.

Матчи против «Кызылжара» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков «Тобол» выиграл 3 раза при 2 ничьих.

Несомненно, команда постарается приблизиться к лидирующему трио. Отставание от него сейчас измеряется всего двумя зачетными баллами.

«Кызылжар»

Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. На данный момент «Кызылжар» располагается на 10 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Кызылжар» выиграл всего лишь в своих 3 матчах чемпионата из 12. Зато пропустила команда всего 10 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась ничьей. В матче Кубка лиги «Кызылжар» расписал мировую с «Кайратом» (1:1).

До того команда дома переиграла карагандинский «Шахтер» (2:0). А вот встреча с «Астаной» завершилась минимальной коллизией.

При этом «Кызылжар» в 5 своих последних матчах выиграл дважды. В них команда отличилась 6 мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На нынешнем турнирном отрезке команда выглядит относительно неплохо. «Кызылжар» не проиграл в 2 своих последних матчах.

Причем «Кызылжар» имеет явные проблемы с реализацией. В 12 поединках чемпионата Казахстана команда отличилась 12 голами.

Отрыв от последнего места составляет 6 очков. Да и костанайцев команда не обыгрывает на протяжении уже 6 лет.

Нет сомнений, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Кызылжар» явно намеревается зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Кызылжар» уже 6 лет не обыгрывает костанайцев

«Кызылжар» в среднем забивает ровно гол за матч

«Тобол» в среднем пропускает ровно гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 4.43.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

Прогноз: Костанайцы пытаются догнать трио лидеров, и явно будут активно атаковать.

«Кызылжар» явно не собирается лишь отсиживаться в тылах, и наверняка найдет свои шансы в контригре.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито три и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.71