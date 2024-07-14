Кайрат
Женис
«Кайрат»
Турнирное положение: Александр Кержаков твердо намерен побороться за чемпионский титул. На данный момент его команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Кайрат» в среднем забивает чуть более гола за матч: 16 мячей в 12 сыгранных поединках. А вот оборона команды дала результативный сбой 11 раз.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла два очка. На выезде в рамках Кубка лиги алмаатинцы расписали мировую с «Кызылжаром» (1:1).
До того команда Кержакова переиграла «Астану» (3:1). А вот поединок с «Тобол» завершился минимальным поражением.
В 5 своих последних матчах команда разжилась 3 викториями. В этих поединках «Кайрат» забил 17 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда Кержакова смотрится вполне уверенно. Вот только голы ей даются весьма натужно.
Матчи против «Жениса» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Кайрат» выиграл 1 раз при 3 поражениях.
Несомненно, команда постарается приблизиться к лидеру. Отставание от него сейчас измеряется 4 очками.
«Женис»
Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. На данный момент «Женис» располагается на 12 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Женис» выиграл всего лишь в 2 матчах чемпионата из 12. Да и забила команда лишь 7 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. В матче Кубка лиги «Женис» минимально переиграл «Кайсар».
До того команда дома уступила «Ордабасам» (1:3). А вот встреча с «Жетысу» принесла ничейный результат (2:2).
При этом «Женис» в 5 своих последних матчах выиграл дважды. В них команда отличилась 6 мячами при 6 же пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На нынешнем турнирном отрезке команда явно не впечатляет. Да и победы «Женису» даются с огромнейшей натугой.
Причем «Женис» имеет явные проблемы с надежностью тылов. В 12 поединках чемпионата Казахстана пропущен 21 мяч.
Да и проигрывает команда слишком часто — 8 раз. Плюс отрыв от последнего места всего лишь минимальный.
Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. «Женис» явно постарается зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- «Женис» уже почти 16 лет не обыгрывает алмаатинцев
- «Женис» в среднем забивает меньше гола за матч
- «Кайрат» в среднем пропускает гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.21, а победа оппонента — в скромные 7.89.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.
- 1.80Зенит — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 1.93Канада — Уругвай: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.09Арсенал Тула — Черноморец: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: Команда Кержакова пытается догнать дуэт лидеров, и явно будет активно атаковать.
«Женис» обороняется не лучшим образом, да и по игре выглядит слабее соперника.
Ставка: Фора «Кайрата» -1.5 за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито два и более мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.01