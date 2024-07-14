14 июля в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайрат» и «Женис». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайрат» — «Женис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кайрат»

Турнирное положение: Александр Кержаков твердо намерен побороться за чемпионский титул. На данный момент его команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Кайрат» в среднем забивает чуть более гола за матч: 16 мячей в 12 сыгранных поединках. А вот оборона команды дала результативный сбой 11 раз.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла два очка. На выезде в рамках Кубка лиги алмаатинцы расписали мировую с «Кызылжаром» (1:1).

До того команда Кержакова переиграла «Астану» (3:1). А вот поединок с «Тобол» завершился минимальным поражением.

В 5 своих последних матчах команда разжилась 3 викториями. В этих поединках «Кайрат» забил 17 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда Кержакова смотрится вполне уверенно. Вот только голы ей даются весьма натужно.

Матчи против «Жениса» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Кайрат» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Несомненно, команда постарается приблизиться к лидеру. Отставание от него сейчас измеряется 4 очками.

«Женис»

Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. На данный момент «Женис» располагается на 12 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Женис» выиграл всего лишь в 2 матчах чемпионата из 12. Да и забила команда лишь 7 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. В матче Кубка лиги «Женис» минимально переиграл «Кайсар».

До того команда дома уступила «Ордабасам» (1:3). А вот встреча с «Жетысу» принесла ничейный результат (2:2).

При этом «Женис» в 5 своих последних матчах выиграл дважды. В них команда отличилась 6 мячами при 6 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На нынешнем турнирном отрезке команда явно не впечатляет. Да и победы «Женису» даются с огромнейшей натугой.

Причем «Женис» имеет явные проблемы с надежностью тылов. В 12 поединках чемпионата Казахстана пропущен 21 мяч.

Да и проигрывает команда слишком часто — 8 раз. Плюс отрыв от последнего места всего лишь минимальный.

Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. «Женис» явно постарается зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Женис» уже почти 16 лет не обыгрывает алмаатинцев

«Женис» в среднем забивает меньше гола за матч

«Кайрат» в среднем пропускает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.21, а победа оппонента — в скромные 7.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

Прогноз: Команда Кержакова пытается догнать дуэт лидеров, и явно будет активно атаковать.

«Женис» обороняется не лучшим образом, да и по игре выглядит слабее соперника.

Ставка: Фора «Кайрата» -1.5 за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01