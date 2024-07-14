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    Команда Кержакова без проблем одолеет аутсайдера

    «Кайрат» — «Женис». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 14 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кайрат» — «Женис»
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    Александр Кержаков
    14 июля в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайрат» и «Женис». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайрат» — «Женис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 14 Июля 2024 года

    Кайрат

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Кайрат 16:00 Женис

    Женис

  • Астана
    •

    «Кайрат»

    Турнирное положение: Александр Кержаков твердо намерен побороться за чемпионский титул. На данный момент его команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кайрат» в среднем забивает чуть более гола за матч: 16 мячей в 12 сыгранных поединках. А вот оборона команды дала результативный сбой 11 раз.

    Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла два очка. На выезде в рамках Кубка лиги алмаатинцы расписали мировую с «Кызылжаром» (1:1).

    До того команда Кержакова переиграла «Астану» (3:1). А вот поединок с «Тобол» завершился минимальным поражением.

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 3 викториями. В этих поединках «Кайрат» забил 17 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда Кержакова смотрится вполне уверенно. Вот только голы ей даются весьма натужно.

    Матчи против «Жениса» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Кайрат» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Несомненно, команда постарается приблизиться к лидеру. Отставание от него сейчас измеряется 4 очками.

    «Женис»

    Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. На данный момент «Женис» располагается на 12 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Женис» выиграл всего лишь в 2 матчах чемпионата из 12. Да и забила команда лишь 7 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. В матче Кубка лиги «Женис» минимально переиграл «Кайсар».

    До того команда дома уступила «Ордабасам» (1:3). А вот встреча с «Жетысу» принесла ничейный результат (2:2).

    При этом «Женис» в 5 своих последних матчах выиграл дважды. В них команда отличилась 6 мячами при 6 же пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На нынешнем турнирном отрезке команда явно не впечатляет. Да и победы «Женису» даются с огромнейшей натугой.

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    Причем «Женис» имеет явные проблемы с надежностью тылов. В 12 поединках чемпионата Казахстана пропущен 21 мяч.

    Да и проигрывает команда слишком часто — 8 раз. Плюс отрыв от последнего места всего лишь минимальный.

    Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. «Женис» явно постарается зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Женис» уже почти 16 лет не обыгрывает алмаатинцев

    • «Женис» в среднем забивает меньше гола за матч

    • «Кайрат» в среднем пропускает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.21, а победа оппонента — в скромные 7.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

    Прогноз: Команда Кержакова пытается догнать дуэт лидеров, и явно будет активно атаковать.

    «Женис» обороняется не лучшим образом, да и по игре выглядит слабее соперника.

    Ставка: Фора «Кайрата» -1.5 за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01

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    «Кайрат» — «Женис»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 14.07.2024. Прогнозы на футбол. Команда Кержакова без проблем одолеет аутсайдера
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