14 июля в 1-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Тюмень». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Тюмень», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» в нынешнем первенстве способен побороться за топ-5. В прошлом сезоне расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтехимик» в 34 матчах настрелял всего 31 мяче. А вот оборона команды дает результативные сбои в среднем раз за матч — 35 пропущенных голов.

Последние матчи: Летом нижнекамцы сыграли 3 контрольных матча. Команда Кирилла Новикова выиграла во всех трех.

В предыдущем спарринге команда сумела минимально одолеть «Аланию». Зато до того «Нефтехимик» нанес поражение «Минску» (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах нижнекамцы выиграли 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: три победы в спаррингах говорят о неплохом уровне готовности к сезону. Да и умница Новиков вполне способен вывести команду в стыки.

Поединки против «Тюмени» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Нефтехимик» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются успешно стартовать. Да и в атаке команда выглядит весьма прилично.

«Тюмень»

Турнирное положение: «Тюмень» в нынешнем сезоне способна побороться за попадание в стыки. Минувшее первенство команда завершила на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Тюмень» по ходу прошедшего первенства шла в группе лидеров. Вот только мощностей сибирякам явно не хватило.

Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и контрольных матчей сибиряки провели мало.

В предыдущем спарринге команда победила. Сибиряки с трудом переиграли скромное миасское «Торпедо» (2:1).

Вообще, в 5 последних матчах тюменцы выиграли 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 6 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит темной лошадкой. Да и в плане созидания ей нужно срочно прибавлять.

Команда имеет средний по меркам первой лиги состав. Однако тюменцы давно заставили себя уважать даже признанных аксакалов «лучшей лиги мира».

Причем «Тюмень» до апрельского поражения от нижнекамцев (0:3) трижды кряду их обыгрывала. Причем во всех трех победных матчах сибиряки сохраняли свои владения сухими.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда явно намерена начать сезон с очкового приобретения.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» выиграл в 3 своих летних спаррингах

«Тюмень» до апрельской коллизии трижды кряду обыгрывала нижнекамцев

«Нефтехимик» в среднем забивает примерно гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.32 и 1.59.

Прогноз: Номинальные хозяева прекрасно смотрелись в последних спаррингах, и явно будут максимально активны в атаке.

«Нефтехимик» имеет потенциал побороться за стыки, и уж точно постарается начать сезон ударно.

Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.32