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    Сумеет ли «Нефтехимик» одолеть сибиряков?

    «Нефтехимик» — «Тюмень». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, Первая лига, 14 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Тюмень»
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    Кирилл Новиков
    14 июля в 1-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Тюмень». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Тюмень», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 14 Июля 2024 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Тюмень

    Тюмень

  • Тюмень
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: «Нефтехимик» в нынешнем первенстве способен побороться за топ-5. В прошлом сезоне расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Нефтехимик» в 34 матчах настрелял всего 31 мяче. А вот оборона команды дает результативные сбои в среднем раз за матч — 35 пропущенных голов.

    Нефтехимик — Тюмень: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Летом нижнекамцы сыграли 3 контрольных матча. Команда Кирилла Новикова выиграла во всех трех.

    В предыдущем спарринге команда сумела минимально одолеть «Аланию». Зато до того «Нефтехимик» нанес поражение «Минску» (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах нижнекамцы выиграли 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: три победы в спаррингах говорят о неплохом уровне готовности к сезону. Да и умница Новиков вполне способен вывести команду в стыки.

    Поединки против «Тюмени» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Нефтехимик» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются успешно стартовать. Да и в атаке команда выглядит весьма прилично.

    «Тюмень»

    Турнирное положение: «Тюмень» в нынешнем сезоне способна побороться за попадание в стыки. Минувшее первенство команда завершила на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Тюмень» по ходу прошедшего первенства шла в группе лидеров. Вот только мощностей сибирякам явно не хватило.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и контрольных матчей сибиряки провели мало.

    В предыдущем спарринге команда победила. Сибиряки с трудом переиграли скромное миасское «Торпедо» (2:1).

    Вообще, в 5 последних матчах тюменцы выиграли 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 6 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит темной лошадкой. Да и в плане созидания ей нужно срочно прибавлять.

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    Команда имеет средний по меркам первой лиги состав. Однако тюменцы давно заставили себя уважать даже признанных аксакалов «лучшей лиги мира».

    Причем «Тюмень» до апрельского поражения от нижнекамцев (0:3) трижды кряду их обыгрывала. Причем во всех трех победных матчах сибиряки сохраняли свои владения сухими.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда явно намерена начать сезон с очкового приобретения.

    Статистика для ставок

    • «Нефтехимик» выиграл в 3 своих летних спаррингах

    • «Тюмень» до апрельской коллизии трижды кряду обыгрывала нижнекамцев

    • «Нефтехимик» в среднем забивает примерно гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.32 и 1.59.

    Прогноз: Номинальные хозяева прекрасно смотрелись в последних спаррингах, и явно будут максимально активны в атаке.

    «Нефтехимик» имеет потенциал побороться за стыки, и уж точно постарается начать сезон ударно.

    Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.32

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    «Нефтехимик» — «Тюмень»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 14.07.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Нефтехимик» одолеть сибиряков?
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