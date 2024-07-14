14 июля в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Актобе». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атырау» — «Актобе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» привычно ходит в середняках лиги. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Атырау» в среднем забивает чуть менее гола за матч: 11 мячей в 12 сыгранных поединках. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь 7 раз.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда победила. На выезде в рамках Кубка лиги был уверенно обыгран «Туран» (2:0).

До того команда уступила тому же «Турану» (1:2) в матче чемпионата. А вот «Тобол» обыграть не удалось (0:0).

В 5 своих последних матчах команда разжилась 3 викториями. В этих поединках «Атырау» забил 10 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда смотрится достаточно уверенно. Вот только голы ей даются весьма натужно.

Матчи против «Актобе» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Атырау» один раз уступил при 4 ничьих.

Несомненно, команда постарается приблизиться к первой тройке. Да и в четырех последних очных поединках были зафиксированы ничьи.

«Актобе»

Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за чемпионство. На данный момент «Актобе» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Актобе» выиграл всего лишь в 6 матчах чемпионата из 12. Да и отставание от лидера составляет 3 очка.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. В квалификации Лиги конференций она минимально уступила «Сараево».

До того команда опростоволосилась в кубковой встрече с «Тоболом» (0:2). Причем ему же «Актобе» уступил еще и в чемпионате (3:4).

При этом «Актобе» в 5 своих последних матчах выиграл всего один раз. В них команда отличилась 5 мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На нынешнем турнирном отрезке команда явно не блещет. Да и победы «Актобе» даются с заметной натугой.

Причем «Актобе» имеет четырехматчевую безвыигрышную серию. Зато «Атырау» команда не проигрывает уже 6 лет.

Потери очков стали неприятной тенденцией. Да и поединки с более-менее крепкими оппонентами даются команде крайне крайне непросто.

Нет сомнений, что гости будут действовать первым номером. «Актобе» не намерен далеко отпускать лидера «Ордабасы».

Статистика для ставок

«Атырау» уже почти 6 лет не обыгрывает «Актобе»

«Актобе» проиграл в 2 своих последних матчах

«Атырау» в среднем пропускает меньше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

Прогноз: Гости пытаются вернуться в гонку за чемпионство, и наверняка будут активно атаковать.

«Атырау» блестяще обороняется, и уж точно даст знатный бой кризисному сопернику.

Ставка: Ничья за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21