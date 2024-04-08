Трансферный дайджест. 2-8 апреля

Виктор Дьокереш

«Спортинг», нападающий, 25 лет

Шведский бомбардир лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьокереш является лакомым кусочком на трансферном рынке. За ним уже несколько лет пристально следят именитые европейские клубы.

Самым заинтересованным в покупке является лондонский «Челси», испытывающий большие проблемы из-за отсутствия забивного форварда. С приобретением Дьокереша «аристократы» хотят решить эти проблемы.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, «Спортинг» готов отпустить 25-летнего игрока сборной Швеции за сумму в 100 млн евро, но она является неподъемной для лондонского клуба, испытывающего проблемы с соблюдением ФФП.

«Синие» собираются начать торги, чтобы уменьшить стоимость Дьокереша или включить в сделку некоторых своих молодых футболистов.

Виктор Дьокереш globallookpress.com

Дьокереш имеет опыт выступления в Англии, он год провел в «Суонси», а затем три сезона в «Ковентри», где очень много забивал, а после этого перебрался в «Спортинг». В текущем сезоне нападающий сыграл в чемпионате Португалии 26 матчей, забил 22 гола.

Наш прогноз: Дьокереш переберется в АПЛ.

Виктор Бонифейс

«Ювентус», нападающий, 23 года

Нигерийский нападающий Виктор Бонифейс проводит сильный сезон и по праву является лидером атак леверкузенского «Байера», на всех порах летящего к чемпионскому титулу.

Последние несколько месяцев 23-летний форвард находится в лазарете, но это не мешает топ-клубам активно «закидывать удочку» на предмет его приобретения. «Байер» не хочет отпускать своего главного бомбардира, но, возможно, не сможет устоять перед круглой суммой.

По данным Tuttosport, главным претендентом на Бонифейса является туринский «Ювентус», чей основной нападающий Душан Влахович собирается перебраться в АПЛ. Им давно интересуются английские гранды, и вероятность переезда на Туманный Альбион летом оценивается, как довольно высокая.

В случае продажи серба «Ювентус» готов реинвестировать средства в приобретение Виктора Бонифасе и предложить ему солидный контракт.

Виктор Бонифейс globallookpress.com

В чемпионате Германии 23-летний нигериец сыграл 17 матчей, забил 10 голов, отдал 7 результативных передач. На интернет-портале Transfermarkt Бонифасе оценивается в 40 млн евро. В немецкой Бундеслиге он выступает первый сезон.

Наш прогноз: Бонифейс останется в «Байере».

Антони Марсьяль

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 28 лет

Француз Антони Марсьяль давно не является основным игроком «Манчестер Юнайтед», поэтому уверен, что его карьера требует перезагрузки и лучше всего это сделать в другом чемпионате.

Нынешним летом истекает контракт 28-летнего вингера и он не собирается продлевать его с манкунианцами. По данным Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, агент Марсьяля предложил услуги игрока миланскому «Интеру».

Руководство «нерадзурри» взяло время на раздумье. Известно, что миланский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы и на следующий сезон получит ограниченный трансферный бюджет.

К тому же уже согласован трансфер иранского нападающего Мехди Тареми из «Порту», а в составе помимо него и сейчас хватает сильных нападающих. Не стоит забывать о нескольких молодых проспектах, стремительно прогрессирующих в аренде в других клубах.

Антони Марсьяль globallookpress.com

В текущем сезоне за «МЮ» Марсьяль провел всего 13 игра в АПЛ и забил лишь один мяч. На интернет-портале Transfermarkt он оценивается в 10 млн евро.

Наш прогноз: Марсьяль покинет «МЮ».

Микаил Файе

«Барселона-В», защитник, 19 лет

Сенегальский центральный защитник Микаил Файе сейчас выступает за вторую команду «Барселоны» в третьем дивизионе и пока не сыграл ни одного матча за основной состав.

Тем не менее, 19-летний игрок попал на радары ко многим европейским клубам.

По данным Daily Mail, к объявившим ранее свой интерес к сенегальцу «Манчестер Юнайтед», «Интеру» и «Байеру», присоединились также лондонский «Арсенал» и «Бавария».

За своего таланта «Барселона» намерена выручить не менее 30 млн евро. Такая сумма не способно отпугнуть толстосумов, видящих в защитнике недюжинный потенциал.

Микаил Файе globallookpress.com

Файе лишь в этом сезоне стал игроком «Барселоны-В». Сыграл в третьем испанском дивизионе 26 матчей, забил 4 гола. В этом году он успел дебютировать за сборную Сенегала и уже первой же встрече отметился забитым мячом. На Transfermarkt Файе стоит 5 млн евро.

Наш прогноз: Файе уйдет из «Барселоны».

Николо Дзаньоло

«Галатасарай», полузащитник, 24 года

Итальянский Николо Дзаньоло очень ярко начал свой путь в большом футболе, быстро стал ключевым игроком в «Роме», дебютировал в сборной Италии, но после двух тяжелых травм колена давно не напоминает себя прежнего.

В феврале 2023 года его подписал турецкий «Галатасарай» за рекордные для себя 29 млн евро, но там он сыграл всего 10 матчей, хотя и забил пять мячей, после чего снова травмировался.

Этот сезон Дзаньоло начал на правах аренды в «Астон Вилле», главный тренер Унаи Эмери лично настаивал на приобретении итальянца, но пока в Англии он себя чувствует не очень уютно и хочет вернуться в Италию.

Главным претендентом на покупку Дзаньоло сейчас является «Наполи», желающий обновить свой состав и снова включиться в борьбу за скудетто. За его приобретение лично выступает новый спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна, сообщает известный инсайдер Джанлука ди Марцио.

Николо Дзаньоло globallookpress.com

В этом сезоне 24-летний хавбек сыграл 22 матча за «Астон Виллу» в АПЛ, забил два мяча. На Transfermarkt Дзаньоло оценивают в 20 млн евро.

Наш прогноз: Дзаньоло вернется в Серию А.

Наир Тикнизян

«Локомотив», защитник, 24 года

Крайний защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян давно является объектом внимания со стороны итальянских клубов.

Ранее сообщалось об интересе к нему к нему со стороны «Лацио» и «Болоньи». Как сообщает «СЭ», «Болонья» потеряла интерес к нему и снова хочет купить игрока сборной Армении в летнее межсезонье.

В ближайшее время может последовать официальный запрос из клуба Серии А, и в случае обоюдного интереса начнутся переговоры.

Сам Тикнизян неоднократно в своих интервью говорил о желании попробовать свои силы в Европе.

Наир Тикнизян globallookpress.com

В этом сезоне 24-летний футболист провел в РПЛ за «Локомотив» 18 матчей, забил 6 мячей, отдал 3 результативные передачи. За железнодорожников Тикнизян играет с 2021 года.

Наш прогноз: Тикнизян останется в «Локомотиве».

Макс Килман

«Вулверхэмптон», защитник, 26 лет

Центральный защитник Макс Килман явно перерос уровень «Вулверхэмптона», где уже несколько сезонов является главным оплотом обороны.

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Как сообщает The Times, 26-летний футболист включен в шорт-лист потенциальных новичков «Манчестер Юнайтед». Сейчас манкунианцы испытывают серьезные проблемы в центре обороны и с покупкой Килмана хотят их разрешать.

Скауты «МЮ» несколько раз специально с трибун следили за защитником и остались довольны увиденным. Известно, что «волки» уже отклонили предложение в размере 30 млн евро от «Наполи».

За такую мизерную сумму «Вулверхэмптон» не собирается расставаться с одним из своих лидеров и капитаном.

Макс Килман globallookpress.com

Контракт защитника с клубом действует до лета 2028 года. На интернет-портале Transfermarkt он оценивается в 35 млн евро. За «волков» Килман играет с 2018 года, всего же провел в АПЛ 109 матчей за «Вулверхэмптон», забил два мяча.

Наш прогноз: Килман уйдет из «Вулверхэмптона».