Серия А. Миланские клубы — вне конкуренции

Итальянский чемпионат приближается к логическому завершению. Вне конкуренции «Интер», который наверняка станет победителем Серии А. «Милан» уверенно идёт на 2 месте, к тому же увеличив преимущество над «Ювентусом» до 6 очков. Чем ещё запомнился 30 тур чемпионата Италии, разбираемся вместе.

Изменения в турнирной таблице

Топ-6 команд Серии А осталась неизменной в турнирной таблице, а вот на 7 место поднялся «Лацио», который улучшил положение на две позции. На столько же строчек вверх поднялся «Торино», расположившись на 9 месте.

Действующий чемпион «Наполи» опустился с 7 на 8 место, «Фиорентина» — с 8 на 10, «Монца» — с 10 на 11.

Календарь и таблица Серии А

Зону вылета покинул «Фрозиноне», который обошёл в турнирной таблице «Эмполи» и расположился на 17 месте.

Преимущество Милана

«Интер» уверенно движется к титулу чемпиона Италии. «Нерадзурри» в 30 сыгранных матчах набрали 79 очков, в минувшем туре миланский коллектив выиграл у «Эмполи» (2:0).

В составе победителей голами отметились Федерико Димарко, который забил на 5 минуте. В самой концовке встречи Алексис Санчес удвоил преимущество «Интера».

«Фиорентина» — «Милан» globallookpress.com

2 место в Серии А занимает «Милан», который аккумулировал 65 очков, отстав от «Интера» на 14 очков. Выигрышная серия «россонери» уже составляет четыре матча: в последних играх команда обыграла «Фиорентину» (2:1), «Верону» (3:1), «Эмполи» (1:0) и «Лацио» (1:0).

Топ-клубы

На 3 месте чемпионата Италии идёт «Ювентус», который идет с активом в 59 очков. «Старая синьора» не может выиграть в 4 матче подряде, набрав всего 2 очка.

В рамках минувшего игрового дня «Ювентус» проиграл «Лацио» (0:1). В лигочемпионскую четвёрку также входит «Болонья», которая набрала 57 очков.

На 5 месте Серии А расположилась «Рома», которая заработала 52 балла. В 30 туре итальянского первенства римляне сыграли вничью с «Лечче» (0:0).

Дальше в таблице расположилась «Аталанта», которая аккумулировала в этом розыгрыше 50 баллов. «Королева провинциалов» добилась победы в матче против действующего чемпиона «Наполи» (3:0).

Тур № 31

Матчи следующего тура чемпионата Италии пройдут с 5 по 8 апреля.

Лидер Серии А «Интер» сыграет на выезде против «Удинезе»: встреча запланирована на понедельник, 8 апреля.

Все прогнозы на Серию А

В субботу, 6 апреля свой поединок сыграет «Милан», который на своём поле сыграет против «Лечче». Также запланированы игры: «Рома» — «Лацио», «Монца-Наполи» и «Ювентус» — «Фиорентина».