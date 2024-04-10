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    «Аризона» продлит победную серию?

    «Сиэтл» — «Аризона». Ставка (к. 2.99), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 10 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Аризона»
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    «Аризона»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «Клаймат Пледже Арене» 10 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сиэтл» — «Аризона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 10 Апреля 2024 года

    «Сиэтл»

    Турнирное положение: Прискорбно признавать, что у «Сиэтла» в этом году совсем ничего не получилось в регулярном сезоне, и место во втором десятке команд Запада вполне закономерно.

    Последние матчи: За пять последних поединков «Кракен» победили целых три раза, причем все победы шли через поражения, что ещё раз подтверждает не постоянство клуба Хэкстолла в нынешнем сезоне.

    Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем имеются у Данна и Ларссона, поэтому они не сыграют в предстоящем матче.

    Общий тонус клуба: При всем уважении к «Аризоне», но она явно слабее даже в сравнении с таким шарнирным «Сиэтлом».

    «Аризона»

    Турнирное положение: Общая стратегия развития «Аризоны» импонирует, но хочется, чтобы клуб наконец-то был куда повыше, нежели 13 место в западной конференции.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: В двух последних поединках были одержаны яркие победы, которые привлекли внимание нейтральных болельщиков к этому клубу.

    Травмированные игроки: У южного клуба все стабильно с травмированными игроками, поскольку в лазарете продолжают оставаться Бойд, Хэйтон, Ворачек и Вебер.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Сиэтла» у гостей неплохие шансы продлить победную серию до трех матчей подряд.

    Статистика для ставок

    • «Аризона» выиграла два последних матча по сезону

    • Два последних матча между этими командами не завершались в основное время

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.63, на гостей — 2.99.

    Прогноз: Гости имеют больше шансов на победу.

    Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма в этой игре весьма высока.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.99.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.20.

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    2.64
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    Ставка и прогноз на матч «Сиэтл» — «Аризона» с коэффициентом 2.99. Дата матча: 10.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Аризона» продлит победную серию?
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