«Сиэтл»
Турнирное положение: Прискорбно признавать, что у «Сиэтла» в этом году совсем ничего не получилось в регулярном сезоне, и место во втором десятке команд Запада вполне закономерно.
Последние матчи: За пять последних поединков «Кракен» победили целых три раза, причем все победы шли через поражения, что ещё раз подтверждает не постоянство клуба Хэкстолла в нынешнем сезоне.
Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем имеются у Данна и Ларссона, поэтому они не сыграют в предстоящем матче.
Общий тонус клуба: При всем уважении к «Аризоне», но она явно слабее даже в сравнении с таким шарнирным «Сиэтлом».
«Аризона»
Турнирное положение: Общая стратегия развития «Аризоны» импонирует, но хочется, чтобы клуб наконец-то был куда повыше, нежели 13 место в западной конференции.
Последние матчи: В двух последних поединках были одержаны яркие победы, которые привлекли внимание нейтральных болельщиков к этому клубу.
Травмированные игроки: У южного клуба все стабильно с травмированными игроками, поскольку в лазарете продолжают оставаться Бойд, Хэйтон, Ворачек и Вебер.
Общий тонус клуба: В игре против «Сиэтла» у гостей неплохие шансы продлить победную серию до трех матчей подряд.
Статистика для ставок
- «Аризона» выиграла два последних матча по сезону
- Два последних матча между этими командами не завершались в основное время
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.63, на гостей — 2.99.
Прогноз: Гости имеют больше шансов на победу.
- 2.10Автомобилист — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.85Сан-Хосе — Калгари: прогноз и ставкаЗавтра в 05:30
- 2.64Ванкувер — Вегас: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
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Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма в этой игре весьма высока.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.99.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.20.