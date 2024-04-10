В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «Клаймат Пледже Арене» 10 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сиэтл» — «Аризона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сиэтл»

Турнирное положение: Прискорбно признавать, что у «Сиэтла» в этом году совсем ничего не получилось в регулярном сезоне, и место во втором десятке команд Запада вполне закономерно.

Последние матчи: За пять последних поединков «Кракен» победили целых три раза, причем все победы шли через поражения, что ещё раз подтверждает не постоянство клуба Хэкстолла в нынешнем сезоне.

Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем имеются у Данна и Ларссона, поэтому они не сыграют в предстоящем матче.

Общий тонус клуба: При всем уважении к «Аризоне», но она явно слабее даже в сравнении с таким шарнирным «Сиэтлом».

«Аризона»

Турнирное положение: Общая стратегия развития «Аризоны» импонирует, но хочется, чтобы клуб наконец-то был куда повыше, нежели 13 место в западной конференции.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: В двух последних поединках были одержаны яркие победы, которые привлекли внимание нейтральных болельщиков к этому клубу.

Травмированные игроки: У южного клуба все стабильно с травмированными игроками, поскольку в лазарете продолжают оставаться Бойд, Хэйтон, Ворачек и Вебер.

Общий тонус клуба: В игре против «Сиэтла» у гостей неплохие шансы продлить победную серию до трех матчей подряд.

Статистика для ставок

«Аризона» выиграла два последних матча по сезону

Два последних матча между этими командами не завершались в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.63, на гостей — 2.99.

Прогноз: Гости имеют больше шансов на победу.

Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма в этой игре весьма высока.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.99.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.20.