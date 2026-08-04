В Game Daily подготовили разбор геймплейного трейлера NBA 2K27, изложив суть всех ключевых моментов — от новой динамической шкалы данков и кроссплатформенного аукциона MyTEAM до всего, что покажут на большой презентации 18 августа.

Неделей ранее 2K представила дебютный геймплейный трейлер NBA 2K27. Вместе с ним издатель показал обновленную графику, подборку ярких моментов с участием звезд НБА и ЖНБА, а также впервые вывел на первый план спортсменов, украсивших обложки игры: Виктора Вембаньяму, Кейтлин Кларк и Деррика Роуза.

Одновременно ролик стал своеобразным приглашением к полноценной презентации, которая состоится 18 августа, а вместе с анонсом разработчики поделились первыми подробностями о новых функциях, созданных с учетом пожеланий сообщества.

Коротко о главном

Дата выхода: 4 сентября 2026 года (по всему миру)

Ранний доступ: 28 августа 2026 года (для владельцев Deluxe Edition и Ultra Edition)

Цена:

Standard Edition — $69,99 (~5560 руб.)



— $69,99 (~5560 руб.) Deluxe Edition — $99,99 (~7945 руб.)



— $99,99 (~7945 руб.) Ultra Edition — $149,99 (~12021 руб.)

Спортсмены на обложках:

Standard Edition — Виктор Вембаньяма



— Виктор Вембаньяма Deluxe Edition — Кейтлин Кларк



— Кейтлин Кларк Ultra Edition — Деррик Роуз

Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК (Steam), Nintendo Switch 2

Что показали в трейлере

NBA 2K27 PS Store

Трейлер презентует не только обновленную картинку. Куда интереснее другое: ролик впервые демонстрирует новую реальность НБА после одного из самых безумных межсезоний последних лет. Именно на этом разработчики делают главный акцент.

Видео открывается празднованием Виктора Вембаньямы после победы в плей-офф — тем самым моментом, который лег в основу обложки игры. Затем зрителю практически без передышки показывают целую россыпь звезд, но уже в совершенно непривычной форме.

Леброн Джеймс появляется в майке «Филадельфия Севенти Сиксерс», куда перебрался после ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс». Яннис Адетокумбо выходит на паркет в составе «Майами Хит» — итог одного из самых громких обменов последних лет, завершившего его эпоху в «Милуоки Бакс».

NBA 2K27

Тем временем Ламело Болл уже осваивается в задней линии «Миннесоты Тимбервулвз», где теперь выступает вместе с Энтони Эдвардсом после переезда из «Шарлотт». Если вы не следили за событиями нынешнего межсезонья, этот трейлер станет отличной возможностью быстро наверстать упущенное.

Не осталась без внимания и женская НБА. Кейтлин Кларк появляется в своих фирменных кроссовках Caitlin 1, Пейдж Беккерс демонстрирует свое мастерство распасовщика, а форвард «Миннесоты Линкс» Оливия Майлз получает собственный яркий эпизод после непростой концовки игрового момента.

Завершают подборку фирменное празднование Джейлена Брансона и эффектная развязка с участием Деррика Роуза — лица Ultra Edition. Легендарный защитник ставит точку в матче против «Кливленд Кавальерс», отправляя победный трехочковый одновременно с финальной сиреной.

Первые подробности об изменениях игрового процесса

NBA 2K27 ps store

Динамическая шкала данков. Главным нововведением в игровом процессе станет новая система исполнения данков, основанная на шкале точности. Теперь она в реальном времени учитывает действия защиты — с момента отталкивания и вплоть до завершения атаки.

Если перед вами свободный проход к кольцу, зона идеального попадания заметно увеличивается. Но стоит защитнику успеть на подстраховку в последний момент — и окно для успешного завершения мгновенно сужается.

Иными словами, шанс эффектно забить напрямую зависит от того, насколько серьезное сопротивление оказывает оборона.

Более умная игра защитников под управлением ИИ. В 2K утверждают, что компьютерные баскетболисты стали гораздо грамотнее действовать в обороне. Они лучше накрывают броски, увереннее держат позицию и в целом делают матчи более сбалансированными — особенно в режимах вроде The REC.

Расширенный редактор MyPLAYER. Система создания персонажа стала заметно глубже. Количество значков навыков увеличилось с 40 до 53, причем 19 из них появились впервые.

Это должно подтолкнуть игроков к более смелым и нестандартным вариантам развития. Вернулась и система Cap Breakers, а главное — теперь еще на этапе создания персонажа можно заранее посмотреть, как изменятся характеристики после применения бонусов, прежде чем окончательно сделать выбор.

Что изменится в игровых режимах

NBA 2K27 ps store

MyTEAM. Впервые в истории серии аукционный дом станет общим для PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Благодаря этому все выставленные игроками карточки окажутся в едином каталоге, который станет самым масштабным за всю историю режима. Ожидается, что это сделает выбор богаче, а цены — стабильнее. Кроме того, после победы на аукционе больше не придется ждать дополнительной проверки: выигранная карточка сразу окажется в вашей коллекции.

MyNBA. Режим управления клубом получил несколько давно ожидаемых функций, отражающих современные реалии НБА. Среди них — обновленная система потолка зарплат с учетом второго налогового порога, введенного новым коллективным соглашением (CBA), а также возможность включать в контракты свободных агентов пункт о запрете обмена.

MyCAREER и The City. В этом году The City полностью сменит тон, примерив яркий ночной облик с неоновыми огнями. При этом разработчики сохранили привычную компактную планировку города — именно этого, по их словам, просило сообщество.

Освободившиеся ресурсы команда направила на доработку тех локаций, где игроки проводят больше всего времени на площадке. Кроме того, легендарный уличный корт Rucker Park был воссоздан в игре и станет главной ареной пролога режима MyCAREER под названием Fire and Concrete, а также режима Street Kings.

Издания и ключевые даты

NBA 2K27 Ps store

В этом году NBA 2K27 выйдет сразу в трех изданиях, однако лишь одно из них будет доступно на всех заявленных платформах.

Standard Edition, лицом которого стал Виктор Вембаньяма, выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и Switch 2. Именно эта версия будет единственной для владельцев новой консоли Nintendo, однако ранний доступ в нее не входит.

Издание Deluxe, украшенное Кейтлин Кларк, и издание Ultra стоимостью с Дерриком Роузом на обложке будут доступны только на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Обе версии откроют доступ к игре 28 августа. Кроме того, владельцы NBA 2K26, оформившие предварительный заказ Ultra Edition на той же платформе, получат 10-процентную скидку.

Отдельного внимания заслуживает и сама обложка Deluxe Edition. В частности, звезда «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк стала первой представительницей ЖНБА, которая единолично появилась на глобальной обложке NBA 2K.

Тем, кто собирается всерьез погрузиться в MyTEAM, команда 2K уже предложила небольшой бонус на старте. Разработчики выпустили специальный Locker Code, позволяющий получить карточки всех трех спортсменов с обложек игры.

На что еще обратить внимание?

Дебютный трейлер ответил на главный вопрос о том, как выглядит NBA 2K27, и лишь слегка приоткрыл завесу над тем, как игра будет ощущаться на площадке. Однако самые важные подробности разработчики пока приберегли.

Полноценная презентация Preseason Breakdown, которая состоится 18 августа, станет главным событием для поклонников серии. Именно в рамках этой трансляции 2K подробно расскажет обо всех ключевых нововведениях NBA 2K27.