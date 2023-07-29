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    Топ-10 игр, которые стоит попробовать фанатам Civilization VI

    Геймеры, ищущие замену знаковой «Цивилизации», легко подберут крутой аналог

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    Total War: ROME II
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    Total War: ROME II
    Пошаговая стратегия Civilization VI по сей день остается одной из популярнейших в своем жанре. Но спустя почти 7 лет с момента релиза, несмотря на десятки DLC, пользователи, вероятно, уже перепрошли все сценарии. Альтернатива никогда не бывает лишней, поэтому в Dualshockers нашли 10 хороших вариантов для замены культовой серии от 2K Games.

    10. Crusader Kings III

    Crusader Kings III
    Steam

    Если вы не можете отказаться от тематики средневековья, то этот шедевр от Paradox Development придумали для вас. В Crusader Kings III юзеры потратят немало времени на создание уникальной культуры и религии, на расширение владений путем хитросплетений и военных баталий, и все это для процветания правящей династии.

    Некоторые могут посчитать стратегию незавершенной, с открытой концовкой, но для большинства ее кампания станет удовольствием. Перед стартом игры не стоит игнорировать обучающий туториал, а в процессе — закрывать всплывающие подсказки, так как их содержание станет ключевым и может повлиять на приключение в целом.

    9. Total War: Rome II

    Total War: Rome II
    Steam

    Пользователям, находящимся в поисках более сложной военной механики и меньшего акцента на управлении империей, зайдет популярная серия ‘Total War’ от Creative Assembly. В частности, Rome II полюбят те, кто интересуется историей и культурой.

    Военные сражения в игре характеризуются повышенной сложностью и состоят из нескольких типов, к которым применяются уникальные стратегии.

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    • Несмотря на то что в Total War: Rome II проработаны занимательные элементы дипломатии и политики, игра сильнее заостряется именно на событиях на поле боя. При этом само общество может получить больше свободы в плане развития. В этом компоненте разработчики также преуспели, предоставив пользователям широкий спектр возможностей.

    8. Stellaris

    Stellaris
    Steam

    Еще одна стоящая внимания игра от Paradox. В Stellaris геймерам предлагают управлять цивилизацией, открывшей сверхъестественные путешествия, благодаря которым появилась возможность исследовать галактику и развивать народ.

    В плане игровой механики юзерам дали хорошую широту действий: вам предстоит заняться увеличением территорий, укреплением экономики и культуры и даже взаимодействовать с внеземными формами жизни — все в лучших традициях стратегий от Paradox.

    Все упомянутые выше моменты выводят реиграбельность Stellaris на особый уровень, поскольку пользователи получают почти бесконечную волну экспериментов, связанных со стилем управления, особенностями народов и происхождением.

    7. Age of Empires IV

    Age of Empires IV
    Steam

    Age of Empires IV вмиг влюбила в себя фанатов франшизы. Если кому довелось сыграть в предыдущие части, то многое из механики этой не станет новинкой. Исключением будут лишь несколько особенностей геймплея, меняющих пути развития экономики и боевые действия.

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    • Самым заметным моментом при переходе от Civilization VI к Age of Empires IV будет необходимость принятия решений в режиме реального времени. В такие моменты вашими лучшими друзьями станут горячие клавиши и всплывающие подсказки.

    6. Old World

    Old World
    Steam

    Пошаговая стратегия от Mohawk Games очень напоминает Civilization VI. Но в этом нет ничего удивительного, ведь ее ведущий дизайнер также трудился над «Цивилизацией». Да, Old World не такая продолжительная, но это легко компенсируется сложностью.

    Несмотря на схожесть геймплея, Old World дает мощный династический элемент и больше сюжета, чем во многих играх жанра. Правильное воспитание наследников не менее важно, чем развитие территорий и армий.

    5. Star Wars: Empire At War

    Star Wars: Empire At War
    Steam

    Стратегию в реальном времени по «Звездным войнам» можно полюбить по многим причинам — как за простые поединки на планете, так и за эпические сражения между флотами в открытом космосе. В игре можно устроить онлайновые разборки с участием 8 человек. Эту фичу возобновили в Steam.

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    • Конечно, почти ни в одной игре из Star Wars-вселенной не обходится без представителей Силы. В Empire At War можно создать команду и управлять несколькими классическими героями, включая Люка Скайуокера и Дарта Вейдера.

    4. Anno 1800

    Anno 1800
    Steam

    По своей сути Anno 1800 — это игра о градостроительстве, а не о создании империи. Однако в ней найдется все то, что необходимо фанатам Civilization VI.

    Одним из главных положительных аспектов Anno 1800 является наблюдение за влиянием индустриализации на население. Оно может быть как благоприятным, так и пагубным. Получится ли возвести утопический рай или город превратится в индустриальную антиутопию — зависит от игрока.

    Свое место в Anno 1800 занимает и война, которая ограничена морскими сражениями. Основной же процесс базируется на потреблении товаров людьми Старого Света и производстве соответствующей продукции вашей колонией в Новом Свете.

    3. Total War: Warhammer III

    Total War: Warhammer III
    Steam

    Крутая графика и удивительно мощное руководство стали главными плюсами третьей части серии ‘Total War’ от Creative Assembly. Это делает игру максимально приятной даже для тех, кто не считал себя поклонником Warhammer.

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    • В упомянутой стратегии представлены несколько играбельных рас. Каждая отличается уникальной культурой и технологиями-магией. Если учесть, что Total War: Warhammer III регулярно пополняется свеженьким контентом, сейчас настал идеальный момент, чтобы погрузиться в эту стратегию.

    2. ​​Age of Mythology

    Age of Mythology
    Steam

    Пусть игра Age of Mythology так и не дождалась продолжения, в течение 20 лет она остается одной из самых сильных в жанре стратегий в реальном времени. Классический геймплей идеально гармонирует с возможностью менять культуру, соответствуя определенным стилям — от поклонения богам для усиления армии до культа мифологических животных.

    ​​Age of Mythology получила несколько дополнений, в список которых когда-то вошел новый греческий пантеон с Титанами, а недавно в игру был добавлен китайский пантеон.

    1. Europa Universalis IV

    Europa Universalis IV
    Steam

    Последняя часть популярной серии Europa Universalis от Paradox появилась около десяти лет назад. Но это не мешает ей оставаться одной из величайших гранд-стратегий, в которой юзеры могут управлять практически любым государством мира в период с 15 по 19 века.

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    • Как и другие проекты компании, Europa Universalis IV имеет сложную игровую механику. Даже в сравнении с «Цивилизацией» это большой шаг вперед, поэтому на начальных этапах пути не стоит принимать поспешные решения. Если Civilization VI полюбилась за освоение сложности управления огромными ресурсами, эта игра также придется по душе.
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