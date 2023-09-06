Starfield: 5 лучших советов и хитростей на старте прохождения

Starfield от Bethesda Game Studios представляет собой обширную платформу, позволяя отправиться в космическое приключение и исследовать ее по своему усмотрению. Внутри игры мы сталкиваемся с разнообразием космических объектов и уникальных занятий. Основная кампания предлагает увлекательные задачи, связанные с изучением планет, спасательными операциями, напряженными сражениями с противниками и множеством других испытаний. Проще говоря, Starfield — это захватывающая и приятная ролевая игра.

Хотя Starfield предоставляет нам свободу выбора возможностей, более глубокое понимание и правильное использование ключевых аспектов может поднять общий игровой опыт на новый уровень. Bethesda предлагает инновационные механики в космической тематике, что позволяет даже новичкам в жанре RPG получить удовольствие от животрепещущего путешествия.

Ниже представлены пять ценных советов, которые можно использовать, чтобы улучшить свой опыт в Starfield.

1. Система охоты за головами

Кадр из Starfield news.xbox.com

Первое и самое важное понятие, которое следует освоить в Starfield — это своеобразная система охоты за головами. В данной RPG позволено заниматься самыми разными видами деятельности, но также не стоит забывать о правилах, которые нужно соблюдать, пользуясь такой свободой. Если вы вовлечены в дела, которые фракция конкретного региона считает незаконными, за вашего персонажа будет выставлена награда.

Благодаря футуристической космической обстановке и передовым технологиям, у служителей безопасности будут улучшенные возможности для отслеживания и мониторинга вашего местонахождения и действий. Поэтому, прежде чем ввязываться в авантюры, необходимо изучить окружающие системы и возможные последствия.

Вот некоторые действия, запрещенные правилами безопасности в Starfield:

1. Убийство NPC

2. Несанкционированное проникновение

3. Взлом системы

4. Кража предметов

5. Причастность/взаимодействие с синдикатом

После задержания сотрудниками службы безопасности у вас будет три варианта действий. Вы можете оплатить штраф кредитами, отсидеть в тюрьме или попытаться вступить в бой с сотрудниками службы безопасности. Однако выбор в пользу штрафа и отбывания наказания в тюрьме приведет к потере с трудом заработанных очков опыта.

Во время своих приключений вы столкнетесь с устройствами, известными как Kiosks, которые предлагают услугу снятия награды за голову. Используя такие точки для оплаты штрафов с помощью кредитов, вы можете избавиться от розыска. В этих девайсах отображается состояние всех наград, связанных с различными фракциями.

Оплата таким способом не приведет к потере очков опыта. Кроме того, у вас есть возможность установить данное устройство в своем аванпосте. Просто перейдите в раздел «Разное» в режиме строительства.

2. Фракции

Открытый мир Starfield news.xbox.com

В ходе путешествия в Starfield вы столкнетесь с различными фракциями, каждая из которых обладает своими уникальными убеждениями, правилами и родом занятий. Это и преступные синдикаты, и культы, и исследователи, и ученые, и многие другие. Если вы хотите познакомиться с их культурой и деятельностью, у вас есть возможность стать членом этих фракций. В игре можно вступать в любое количество фракций, их число не ограничено.

Всего в Starfield существует 12 фракций, и чтобы стать частью любой из них, необходимо успешно выполнить определенную миссию. После этого вы получите право на членство. Принадлежность к фракции также дает эксклюзивный доступ к наградам, специфичным только для нее, включая уникальные сокровища, ценные предметы и др.

3. Фон

Кастомизация героя в Starfield news.xbox.com

Перед началом космических приключений вы столкнетесь с этапом создания персонажа, где ваш герой получит массу возможностей по кастомизации. Одна из категорий опций относится к особенностям персонажа и называется фон (backgrounds).

Всего предложен 21 уникальный фон, и каждый из них наделяет героя тремя особыми навыками, которые будут доступны в ходе всего путешествия. У вас будет возможность ознакомиться с описанием каждого фона, а также их соответствующими способностями, а затем выбрать тот, который больше нравится.

4. Специалист по кораблям

Специалист по кораблям в Starfield news.xbox.com

В Starfield можно персонализировать свой корабль, обратившись к специалистам по обслуживанию (Ship Services Technician). Первая встреча с таким NPC происходит по прибытии на Новую Атлантиду. Взаимодействие с ним открывает доступ к ряду опций.

Они включают в себя различные услуги, предоставляемые специалистом. Среди них — покупка новых кораблей, продажа имеющихся, модификация и продажа всех предметов из инвентаря.

После выбора желаемой модификации вам откроется широкий спектр вариантов для настройки вашего космического корабля. Начиная от двигателя и заканчивая кабиной пилота, вы можете изменить любой элемент по своему вкусу. В левой части экрана изложена подробная статистика по компонентам корабля, а внизу — различные варианты редактирования.

Потратьте некоторое время на изучение этих опций и ознакомление с ними. Это позволит вам лучше понять и более эффективно совершенствовать компоненты корабля.

5. Выбор диалога

Диалоги в Starfield news.xbox.com

На протяжении всей основной кампании Starfield вы встретите множество персонажей, с которыми можно вступить в диалог. Эти взаимодействия — важнейший аспект вашего приключения, и от выбора реплик будет зависеть направление развития сюжетной линии. Поэтому важно тщательно оценивать эти взаимодействия и вдумчиво выбирать варианты диалогов.

В некоторых случаях придется решать: вступить в бой с персонажем напрямую или прибегнуть к тактике убеждения. Если вы выбираете бой, то начнете сражение, а при втором варианте сможете спокойно справиться с ситуацией, избегая насилия.