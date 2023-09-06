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    Starfield: 5 лучших советов и хитростей на старте прохождения

    Исследуем открытый космос с максимальной пользой и эффективностью

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    Starfield
    В среду, 6 сентября, один из самых взрывных проектов осени Starfield выходит в публичный доступ, а значит, настал подходящий момент, чтобы раскрыть базовые особенности игры всем тем, кто не приобретал премиум-издание и не загружал ее 1-го числа. Автор Sportskeeda Субрат Мухарджи собрал гайд из 5 полезных советов, которые пригодятся на старте захватывающей межпланетной миссии.
    Starfield от Bethesda Game Studios представляет собой обширную платформу, позволяя отправиться в космическое приключение и исследовать ее по своему усмотрению. Внутри игры мы сталкиваемся с разнообразием космических объектов и уникальных занятий. Основная кампания предлагает увлекательные задачи, связанные с изучением планет, спасательными операциями, напряженными сражениями с противниками и множеством других испытаний. Проще говоря, Starfield — это захватывающая и приятная ролевая игра.

    Хотя Starfield предоставляет нам свободу выбора возможностей, более глубокое понимание и правильное использование ключевых аспектов может поднять общий игровой опыт на новый уровень. Bethesda предлагает инновационные механики в космической тематике, что позволяет даже новичкам в жанре RPG получить удовольствие от животрепещущего путешествия.

    Ниже представлены пять ценных советов, которые можно использовать, чтобы улучшить свой опыт в Starfield.

    1. Система охоты за головами

    Кадр из Starfield
    news.xbox.com

    Первое и самое важное понятие, которое следует освоить в Starfield — это своеобразная система охоты за головами. В данной RPG позволено заниматься самыми разными видами деятельности, но также не стоит забывать о правилах, которые нужно соблюдать, пользуясь такой свободой. Если вы вовлечены в дела, которые фракция конкретного региона считает незаконными, за вашего персонажа будет выставлена награда.

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    • Благодаря футуристической космической обстановке и передовым технологиям, у служителей безопасности будут улучшенные возможности для отслеживания и мониторинга вашего местонахождения и действий. Поэтому, прежде чем ввязываться в авантюры, необходимо изучить окружающие системы и возможные последствия.

    Вот некоторые действия, запрещенные правилами безопасности в Starfield:

    1. Убийство NPC
    2. Несанкционированное проникновение
    3. Взлом системы
    4. Кража предметов
    5. Причастность/взаимодействие с синдикатом

    После задержания сотрудниками службы безопасности у вас будет три варианта действий. Вы можете оплатить штраф кредитами, отсидеть в тюрьме или попытаться вступить в бой с сотрудниками службы безопасности. Однако выбор в пользу штрафа и отбывания наказания в тюрьме приведет к потере с трудом заработанных очков опыта.

    Во время своих приключений вы столкнетесь с устройствами, известными как Kiosks, которые предлагают услугу снятия награды за голову. Используя такие точки для оплаты штрафов с помощью кредитов, вы можете избавиться от розыска. В этих девайсах отображается состояние всех наград, связанных с различными фракциями.

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    • Оплата таким способом не приведет к потере очков опыта. Кроме того, у вас есть возможность установить данное устройство в своем аванпосте. Просто перейдите в раздел «Разное» в режиме строительства.

    2. Фракции

    Открытый мир Starfield
    news.xbox.com

    В ходе путешествия в Starfield вы столкнетесь с различными фракциями, каждая из которых обладает своими уникальными убеждениями, правилами и родом занятий. Это и преступные синдикаты, и культы, и исследователи, и ученые, и многие другие. Если вы хотите познакомиться с их культурой и деятельностью, у вас есть возможность стать членом этих фракций. В игре можно вступать в любое количество фракций, их число не ограничено.

    Всего в Starfield существует 12 фракций, и чтобы стать частью любой из них, необходимо успешно выполнить определенную миссию. После этого вы получите право на членство. Принадлежность к фракции также дает эксклюзивный доступ к наградам, специфичным только для нее, включая уникальные сокровища, ценные предметы и др.

    3. Фон

    Кастомизация героя в Starfield
    news.xbox.com

    Перед началом космических приключений вы столкнетесь с этапом создания персонажа, где ваш герой получит массу возможностей по кастомизации. Одна из категорий опций относится к особенностям персонажа и называется фон (backgrounds).

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    • Всего предложен 21 уникальный фон, и каждый из них наделяет героя тремя особыми навыками, которые будут доступны в ходе всего путешествия. У вас будет возможность ознакомиться с описанием каждого фона, а также их соответствующими способностями, а затем выбрать тот, который больше нравится.

    4. Специалист по кораблям

    Специалист по кораблям в Starfield
    news.xbox.com

    В Starfield можно персонализировать свой корабль, обратившись к специалистам по обслуживанию (Ship Services Technician). Первая встреча с таким NPC происходит по прибытии на Новую Атлантиду. Взаимодействие с ним открывает доступ к ряду опций.

    Они включают в себя различные услуги, предоставляемые специалистом. Среди них — покупка новых кораблей, продажа имеющихся, модификация и продажа всех предметов из инвентаря.

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    • После выбора желаемой модификации вам откроется широкий спектр вариантов для настройки вашего космического корабля. Начиная от двигателя и заканчивая кабиной пилота, вы можете изменить любой элемент по своему вкусу. В левой части экрана изложена подробная статистика по компонентам корабля, а внизу — различные варианты редактирования.

    Потратьте некоторое время на изучение этих опций и ознакомление с ними. Это позволит вам лучше понять и более эффективно совершенствовать компоненты корабля.

    5. Выбор диалога

    Диалоги в Starfield
    news.xbox.com

    На протяжении всей основной кампании Starfield вы встретите множество персонажей, с которыми можно вступить в диалог. Эти взаимодействия — важнейший аспект вашего приключения, и от выбора реплик будет зависеть направление развития сюжетной линии. Поэтому важно тщательно оценивать эти взаимодействия и вдумчиво выбирать варианты диалогов.

    В некоторых случаях придется решать: вступить в бой с персонажем напрямую или прибегнуть к тактике убеждения. Если вы выбираете бой, то начнете сражение, а при втором варианте сможете спокойно справиться с ситуацией, избегая насилия.

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