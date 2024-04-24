В четвертом матче серии финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Арене-2000» 24 апреля. Начало встречи — в 19:00 (мск). «Локомотив» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Локомотив» закончил на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 93 очка. От обладателя Кубка Континента — «Динамо» Москва — ярославский клуб отстал на 5 баллов.

Последние матчи: После относительно легкого полуфинала, как и кубковой кампании в целом, команда Игоря Никитина получила дополнительное время для отдыха перед заключительной серией с «Магниткой». Однако по классике жанра это сыграло с ярославцами злую шутку.

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По итогам трех матчей «Локомотив» горит всухую (3:0) и непроизвольно создает впечатление, что для победы ему все время чего-то не хватает — какой-то небольшой детали, которая не позволяет скомпоновать общую картину.

Так, в первом матче «Локо», ведя в счете, упустил преимущество и провалил концовку (1:2), а во второй игре его шайбу, переводящую битву в овертайм, отменили судьи (0:1). Во встрече №3 команда Никитина снова столкнулась с отменой гола и потерпела поражение в овертайме (1:2 ОТ).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Теоретически последнюю игру пропустит Максим Шалунов.

Состояние команды: Несмотря на умение «Локомотива» грамотно реагировать на непредвиденные проблемы, текущая ситуация приблизилась к безнадежной катастрофе, спастись от которой команда едва ли готова.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: Магнитогорцы по ходу регулярки выиграли у «Авангарда» борьбу за лидерство на Востоке, решив все в заключительном очном матче. Так, «Магнитка» заняла первое место с 95 очками, опередив единственного конкурента на 3 балла.

Последние матчи: В преддверии финальной серии команда Андрея Разина провела семь матчей в рамках 1/2 с «Автомобилистом». Однако затяжное уральское дерби позволило магнитогорцам сохранить игровой тонус и эмоциональный запал.

Серию с «Локомотивом» «Металлург» Мг начал на домашнем льду, где сперва добился волевой победы (2:1), а затем оформил результат благодаря шайбе Зернова и 32 сэйвам Набокова в игре №2 (1:0).

В Ярославе передышка «Магнитке» также не понадобилась: команда Разина, хоть и упустила преимущество по ходу встречи, вырвала победу в овертайме стараниями Петунина. За три периода гости нанесли 27 бросков в створ с довольно средней реализацией 7,41%.

Не сыграют: Четвертую игру пропустит Егор Яковлев.

Состояние команды: Три победы подряд — оглушительный успех, на который вряд ли рассчитывали в самой «Магнитке». Тем не менее в контексте борьбы за трофей команда находится в максимально выгодном положении, даже если в предстоящей встрече потерпит неудачу.

Статистика для ставок

В пяти последних матчах из шести результативность «Локомотива» не превышала показатель в 2 гола

Команда Андрея Разина потерпела два поражения в трех последних матчах на чужом льду

Максимальная результативность нынешней финальной серии не пробивала барьер в 3 заброшенные шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.83, ничья — в 4.10, а победа «Металлурга» Мг — в 3.78.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

Прогноз: По итогам трех матчей «Магнитка», кажется, перевыполнила первоначальный план и получила возможность закончить эту серию максимально эффектно — без единого поражения.

«Локомотив» при подобных обстоятельствах может подойти к четвертой игре полностью раздавленным и морально уничтоженным, так как вытащить такой раунд нереально.

Ставка: «Металлург» Мг не проиграет за 1.95.

Прогноз: В игре, которая может закончить нынешний сезон, уступающей стороне бессмысленно себя сдерживать в плане атакующей игры, на что, безусловно, согласится и соперник. Хотя бы одна встреча финала должна порадовать нормальной результативностью.

Ставка: Тотал больше 4.5 за 1.80.