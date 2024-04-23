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    «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии

    «Лацио» — «Ювентус»: счет матча 2:1 (0:2), обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Ювентус Лацио
    «Ювентус» проиграл «Лацио» (1:2) во 2-м матче полуфинала Кубка Италии, но по сумме 2-х встреч (2:0 и 1:2) вышел в финал турнира.

    «Ювентус»
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    «Ювентус»

    В составе «орлов» дублем отметился нападающий команды Валентин Кастельянос, который забил свои голы на 12-й и 49-й минутах встречи.

    Единственный гол у «Ювентуса» записал на свой счет нападающий команды Аркадиуш Милик на 83-й минуте.

    Кубок Италии. 1/2 финала. Ответный матч.
    Лацио — Ювентус 2:1 (1:0, 1:1)
    Голы: 1:0 — 12 Кастельянос, 2:0 — 48 Кастельянос, 2:1 — 83 Милик«Лацио»: Мандас, Хюсай, Романьоли, Казале, Хила (Габаррон, 46), Марушич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон (Весино, 61), Катальди (Ровелла, 81), Гендузи (Педро, 85), Кастельянос (Иммобиле, 82)«Ювентус»: Перин, Камбьязо (Веа, 70), Алекс Сандро, Данило, Бремер, Костич, Рабьо, Локателли, Маккенни (Йылдыз, 81), Кьеза (Алькарас, 90), Влахович (Милик, 81)Предупреждения: Локателли (34)

    После этого матча «старая синьора» пробилась в финал Кубка Италии, где сыграет против победителя пары «Фиорентина» — «Аталанта».

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