Состоялась премьера сюжетного трейлера Star Wars Outlaws

Команда Ubisoft представила новый трейлер, в эпицентре которого оказался сюжет

События предстоящего шутера переносят геймеров в период между двумя фильмами — «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», а сыграть фанатам «Звездных войн» предстоит за Кэй Васс — начинающую злодейку, которая находится в розыске.

Сюжет Star Wars Outlaws

Намереваясь получить свободу и начать новую жизнь, Васс будет бороться с врагами и дурачить самые суровые преступные синдикаты.

Незадолго до официального выхода трейлера Ubisoft случайно «слила» дату релиза. Так, Star Wars Outlaws появится в публичном доступе 30 марта на ПК, PS5, Xbox Series. Владельцы премиальных изданий получат три дня раннего доступа.