Увольнения Абаскаля не помогло «Спартаку» пройти «Зенит». Дальше идет команда Семака, а «красно-белые» сыграют в Пути регионов

В полуфинале Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграл на своем поле со «Спартаком» вничью со счетом 0:0. Первый матч завершился победой команды Семака со счетом 2:1. «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ

Абаскаль ушёл — Джикия вернулся! Максименко выдал лучший матч в карьере

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин в первую очередь следил над тем, как изменилась игра «красно-белых» после увольнения Гильермо Абаскаля.

«Оба тренера немного удивили выбором стартового состава. Семак перед игрой призвал не ждать экспериментов, хотя бы потому что "Спартак" — это соперник, которого надо побеждать всегда. Да и первый тайм в Москве показал, что ротация не всегда приводит к чему-то хорошему. Тем не менее несколько изменений тренер сделал: Адамов в воротах, Родригао в центре обороны, Ахметов в полузащите, Мантуан, Сергеев и Артур — в атаке. Точно не самые привычные сочетания.

У Слишковича тоже интересно: в основе вышел Тавареш — первый матч португальца с первых минут после тяжёлой травмы. В центре обороны — Дуарте и Чернов (Бабич не приехал по медицинским причинам), а впереди неожиданно Хлусевич, Зиньковский и Соболев. Понятно, что это Кубок. Однако некоторые решения стали сюрпризом.

Георгий Джикия spartak.com

Зенитовцы забрали мяч под контроль и начали нагнетать обстановку на половине поля соперника. Через три минуты после Мантуана шанс открыть счёт был у Ахметова, но ему слегка не повезло. Спартаковцы и правда тяжело входили в игру, почти не выбегали в атаку и в основном отбивались. Но хозяева этим никак не пользовались.

Ильзат, кстати, был одним из лучших на поле. В соцсетях даже шутили, куда Семак прятал этот бриллиант все эти месяцы. Обводил, открывался — почти что Педро российской сборки.

К середине тайма "Зенит" упустил ещё несколько отличных шансов: сначала Максименко засейвил удар Родригао, а Сергеев не смог добить в створ, потом супермомент у того же Ахметова. Как преобразился кипер после ухода Абаскаля. Просто не узнать. И только в конце тайма "Спартак" немного поатаковал. Соболев сам создал себе шанс, пробив с 30 метров.

Примерно на 75-й минуте хозяева вновь агрессивно включились. Сработал эффект замен. Нино мог забивать, потом и Караваев, но сделал это Кассьерра. Как это часто бывает, перевисел всех в воздухе и уверенно пробил. Но пока игроки "Зенита" радовались, арбитры VAR отсмотрели эпизод и нашли в моменте офсайд у подававшего Дугласа.

Семак стоял у бровки с разведёнными руками. Не в первый раз. А "Спартак" дотерпел и сохранил ничью. Максименко провёл лучший матч в карьере, но красно-белые всё равно вылетели в нижнюю часть сетки Кубка, где сыграют с "Динамо". "Зенит" же вышел на ЦСКА. Точно будет интересно».

Максименко и ВАР спасли «Спартак» от поражения, но не от вылета

Автор «СЭ» Гоша Чернов хвалит игру голкипера «Спартака» Александра Максименко и ВАР, которые помогли команде устоять в Питере.

«Стоило рассчитывать и на то, что красно-белые в FONBET Кубке России наконец-то уйдут от плохо работающей схемы 4-4-2 и насытят центр поля. А еще многие видели в основе Джикию.

Ожидания оправдались частично. Тавареш впервые после тяжелой травмы вышел в стартовом составе, причем слева, Хлусевич занял место на правом краю полузащиты, а в пару к Дуарте в обороне встал Чернов (Бабич, Зобнин и Селихов не полетели на Неву). "Спартак" перестроился на 4-1-4-1, хотя Хлусевич при обороне часто опускался низко.

"Зенит" тоже удивил составом. Перед матчем Сергей Семак говорил, что встреча не позволит "ни экономить силы, ни экспериментировать". Однако в запасе остались Кассьерра, Клаудиньо, Педро, Караваев, Мостовой и Кержаков. Эракович занял место правого защитника, а Мантуан с Артуром закрыли крылья атаки.

Александр Максименко spartak.com

Было очевидно, что "Зенит", несмотря на добытое в Москве преимущество, заберет мяч и будет лезть вперед со стартовых минут. Хозяева вполне могли забить быстрый гол: Мантуан, Артур и Ахметов создали по опасному моменту, а Нино вообще пытался отличиться ударом через себя.

На 26-й минуте чемпион подобрался к голу совсем близко: Родригао и Сергеев в течение секунды могли вывести сине-бело-голубых вперед, но Максименко выручил гостей.

Голкипер "Спартака" вообще на протяжении всей встречи оставался ключевым действующим лицом матча и совершил целую охапку спасений. А вот в атаке у гостей с героями наблюдалась беда. Красно-белые относительно неплохо действовали в середине поля и компактно оборонялись, но впереди ничего не клеилось.

Только к концу тайма Соболев пару раз пробил, но в обоих случаях атаки сложно было назвать осмысленными.

Безусловно, за тайм "Зенит" наиграл на гол, а то и на два. Но на табло сохранялись нули, а общий счет оставался скользким — "Спартаку" требовался всего один гол, чтобы сравнять его. Но красно-белые все не прибавляли, хотя именно им требовалось бежать вперед.

Хозяева во втором тайме сбавили в нападении, рассудив, что при таком зыбком преимуществе гораздо важнее сохранить суммарное преимущество. Но моментов у ворот Максименко все равно возникало намного больше, чем у ворот Адамова.

Матч так и закончился без особых нервов: "Зенит" не отдавал мяч сопернику, которому требовался гол, но сам забить не сумел. А "Спартак" вроде бы провел неплохую встречу и снова не пропустил в Санкт-Петербурге, но вылетел в Путь регионов».

Сергей Семак Тренер «Зенита» Сегодня, естественно, повлияли и наша реализация, и вратарь соперника — Максименко. Он здорово сыграл сегодня. Поэтому по сегодняшнему матчу это определенное невезение. В предыдущей встрече более равная игра, которая заслуживала ничьей. Сегодня мы абсолютно заслуженно наиграли на победу по количеству созданных моментов, но ничего страшного. Спасибо огромное нашим болельщикам, пришли, поддержали. Мы довольны качеством своей игры. К сожалению, не всегда получается много забивать.Что касается подсознательности, ответить вам не смогу, другая специализация, не могу туда вникнуть. Что касается моментов, которые были — такие матчи бывают. И больше моментов создают и не забивают не только мы, многие команды. Тем и интересен футбол. Независимо от того, сколько ты создал моментов, ты не забил, а соперник создал полумомент, забил — и результат неожиданный. Поэтому напряжение и держится на протяжении всего матча. Ничего страшного, наша команда много лет забивает много. Когда-то получается больше, когда-то меньше. Но мы создаем моменты, это самое главное. А количество обязательно перерастет в качество. Дай бог, в следующих матчах.

Джикия — капитан, Максименко — герой.

Автор «Советского спорта» Вениамин Остров считает символичным возвращение на поле капитана «Спартака» Георгия Джикия.

«Место в воротах занял Максименко. Впервые за долгое время в старте вышел Тавареш. Слева в оборону отрядили Денисова. Проблему Джикии и Бабича Слишкович решил оригинальным образом: первого убрал в запас, а второго не привёз вовсе. В паре с Дуарте вышел Чернов. Хлусевич обнаружил себя полузащитником. В сборной России Карпин его тоже видит именно на этой позиции.

У "Зенита" было не меньше замен. Разница в том, что Семак мог себе позволить выпустить с лавки голодных до игры парней, а Слишкович — нет. На кону не только кубок, но и, может быть, работа. История помнит десятки подобных случаев.

Сперва едва не сработал стандарт. Очередное экспериментальное сочетание обороны потеряло высоченного Родригао. Максименко спас, а на добивании Сергеев сыграл небрежно. Несколько минут спустя должен был открывать счёт ещё один зенитовский россиянин Ильзар Ахметов. Но и тут лучший футболист первого тайма Максименко вытащил безнадёжный мяч.

Фрагмент матча fc-zenit.ru

После перерыва игра выровнялась. Сергей Семак уже приучил всех, что на исходе часа в борьбу вступают основные силы. Этакие 15 минут фристайла. Секунд через сорок после выхода Мостового и Клаудиньо "Зенит" создал первый голевой момент. За ним последовали ещё: наиболее реальным был шанс Артура, который пробил в Максименко метров с восьми.

А затем произошло то, чего ждали не 15 минут, а несколько месяцев. На 64-й минуте вместо Тавареша на поле вышел Георгий Джикия. Соболев тут же при помощи почтальона Литвинова вернул повязку спартаковскому капитану. Вот так одним вопросом стало меньше.

Джикия, конечно, по игре соскучился. Действовал он преимущественно по всему левому флангу, не стеснялся брать мяч, покрикивать на партнёров, смело шёл вперёд — в общем долгого отсутствия не ощущалось. Капитан вернулся в свою привычную среду обитания.

0:0. Ничья, которая равносильна победе для одних и поражению для других. Обе команды остались в кубке. Но теперь они пойдут разными путями, которые вполне возможно пересекутся в финале. Ну, а на счёт дебюта Слишковича есть всего одно наблюдение. С ним "Спартак" опять не пропустил. Так что для полной картины нужно собрать побольше информации. Например, в кубковом матче с "Динамо". Если, конечно, Слишкович к тому времени всё ещё будет в стане красно-белых».

Слишкович вошел в историю благодаря судейской ошибке

Автор «Спорт день за днем» Александр Макаров отметил, что и.о. тренера «Спартака» Владимир Слишкович запомнится в первую очередь ошибкой судейского корпуса.

«Москвичи в среду ничем не удивили. Хотя сложно было ожидать чего-то особенного от команды, проваливающей весенний отрезок сезона. Просто так тренеров за 7 туров до конца чемпионата не увольняют.

Владимир Слишкович и Георгий Джикия spartak.com

Однако у болельщиков красно-белых теплилась надежда, что Слишкович сумеет придумать что-то особенное. 2 марта именно босниец руководил "Спартаком" в матче РПЛ на "Газпром Арене", где москвичи и петербуржцы сыграли 0:0 в отсутствие дисквалифицированного Абаскаля. Более того, на последних минутах благодаря удару Игнатова красно-белые могли даже победу вырвать. Вдруг Слишкович знал какой-то неведомый Абаскалю секрет?

Арбитр Сухой был обязан ставить пенальти в ворота красно-белых, но не увидел фола Джикии на Караваеве. Еще удивительнее, что слепота вдруг поразила и судей VAR, которые несколькими минутами спустя разглядят офсайд у Сантоса. Очевидно, что Джикия проворонил подключение Караваева и ударил того по ноге. Справедливости ради, зенитовец к тому моменту уже успел нанести удар выше ворот. Это и стало поводом не назначать пенальти?

Слишкович же и вовсе вошел в историю: в статусе исполняющего обязанности главного тренера он руководил "Спартаком" в четырех матчах, ни в одном не уступил и ни в одном не пропустил! Разница мячей 8:0! И два матча на ноль в Петербурге против "Зенита" — мощно. Кроме того, босниец отлично говорит по-русски и у него есть контакт с игроками, те его уважают. Велика вероятность, что именно Владимир будет руководить красно-белыми до конца сезона. Главное — успеть снять "блок и боязнь, чтобы показывать свои качества", о чем Слишкович сказал в среду.

Владимир Слишкович Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Комментарий по этому матчу будет достаточно короткий. 0:0, но есть привкус поражения, потому что мы не прошли дальше. Да, мы остались в турнире и теперь нам предстоит играть с «Динамо». Сегодня «Зенит» играл лучше, нужно отдать должное, он создавал больше моментов. Мы создавали меньше, не столько, сколько хотелось бы. Во втором тайме мы были агрессивнее, играли лучше, больше шли в атаку, но у ребят есть некий блок, некая боязнь, которая мешает показывать те качества, которые они тысячу раз показывали. Мы знаем, на что они способны.Моя задача сейчас — вернуть их именно к этому. В целом, эти 0:0 нужно рассматривать с позитивной стороны, потому что в ребятах был виден настрой, они бились, старались, не жалея себя. Старались забить этот гол и добиться нужного результата. Да, соперник давил, создавал моменты, но желание ребят было видно. Командные усилия и командная воля — сегодня все это было. И, конечно же, Александр Максименко сегодня нас спасал. Мы знаем все его качества, знаем, на что он способен. Для нас это не стало новинкой. Необходимо рассматривать этот результат с положительной точки зрения, смотреть позитивно, работать дальше и идти вперед.

На пресс-конференции в среду он даже неожиданно заявил: "Я хотел бы сыграть с “Зенитом” 2 июня. Уверен, так и будет". 2 июня состоится финал FONBET Кубка России. Но сначала 21 апреля надо съездить в Ростов на рандеву с командой Валерия Карпина, которого некоторые боссы Лукойла видят будущим тренером красно-белых».