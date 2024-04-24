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    Останется ли «Монако» на втором месте?

    «Монако» — «Лилль». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Лига 1, 24 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Лилль»
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    Виссам Бен Йеддер
    24 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Лилль». Начало игры — в 22:00 мск. «Монако» — «Лилль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Апреля 2024 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 22:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Монако»

    Турнирное положение: «Монако» занимает второе место в зоне Лиги чемпионов с 55 очками. В его активе 55 забитых мячей, в пассиве — 38.

    Команда на 11 баллов отстает от лидера ПСЖ, а также на два очка опережает третий в таблице «Брест» и на три — как раз нынешнего соперника.

    Монако — Лилль: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева в последнем туре одержали победу. Клуб на чужом поле обыграл все тот же «Брест» (2:0).

    Этот успех стал третьим кряду в последних поединках, которые пришлись на чемпионат страны. Ее общая разница мячей в этих играх — 8:2.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Не сыграют: Головин, Джейкобс — травмированы, дисквалифицированы — Синго, Бен Сегир.

    Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках Лиги 1) «Монако» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

    Очевидно, что с такой формой клуб имеет хорошие шансы не просто попасть в Лигу чемпионов, для чего достаточно попасть в топ-4, но и стать вице-чемпионом Франции.

    Виссам Бен Йеддер — лучший бомбардир команды и пятый — в Лиге 1 текущего сезона с 11 голами.

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» занимает четвертое место в в турнирной таблице с 52 очками. В его активе 43 забитых мяча, в пассиве — 25.

    Команда на три балла отстает от своего нынешнего соперника и на пять очков опережает пятую строчку вне зоны главного еврокубка.

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    • Последние матчи: гости в последнем туре одержали победу. «Доги» на своем поле с минимальным счетом обыграли «Страсбург» (1:0).

    Этот успех прервал мини-серию клуба в два поражения, которые он потерпел в рамках Лиги конференций, где дважды уступил «Астон Вилле» со счетом 1:2.

    Не сыграют: Умтити — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10 последних поединках во всех турнирах «Лилль» потерпел два поражения при пяти победах и трех ничьих.

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    Очевидно, что это не слишком убедительная форма, которая не позволяет коллективу быть уверенным в попадании в Лигу чемпионов, а значит ему важно как минимум не проиграть в грядущем матче.

    Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды и второй — в Лиге 1 текущего сезона с 17 голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Монако» выиграл

    • в семи из восьми последних матчей «Лилля» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Лилля» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.60, победа «Лилля» — в 3.00.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.13 и 1.70.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Во всех из них забивали оба соперника.

    В двух из четырех последних поединков хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в четырех из пяти последних их матчей.

    Ставка: «Монако» победит за 2.25

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    Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Лилль» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на футбол. Останется ли «Монако» на втором месте?
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