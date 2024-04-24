24 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Лилль». Начало игры — в 22:00 мск. «Монако» — «Лилль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» занимает второе место в зоне Лиги чемпионов с 55 очками. В его активе 55 забитых мячей, в пассиве — 38.

Команда на 11 баллов отстает от лидера ПСЖ, а также на два очка опережает третий в таблице «Брест» и на три — как раз нынешнего соперника.

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Последние матчи: хозяева в последнем туре одержали победу. Клуб на чужом поле обыграл все тот же «Брест» (2:0).

Этот успех стал третьим кряду в последних поединках, которые пришлись на чемпионат страны. Ее общая разница мячей в этих играх — 8:2.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: Головин, Джейкобс — травмированы, дисквалифицированы — Синго, Бен Сегир.

Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках Лиги 1) «Монако» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

Очевидно, что с такой формой клуб имеет хорошие шансы не просто попасть в Лигу чемпионов, для чего достаточно попасть в топ-4, но и стать вице-чемпионом Франции.

Виссам Бен Йеддер — лучший бомбардир команды и пятый — в Лиге 1 текущего сезона с 11 голами.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» занимает четвертое место в в турнирной таблице с 52 очками. В его активе 43 забитых мяча, в пассиве — 25.

Команда на три балла отстает от своего нынешнего соперника и на пять очков опережает пятую строчку вне зоны главного еврокубка.

Последние матчи: гости в последнем туре одержали победу. «Доги» на своем поле с минимальным счетом обыграли «Страсбург» (1:0).

Этот успех прервал мини-серию клуба в два поражения, которые он потерпел в рамках Лиги конференций, где дважды уступил «Астон Вилле» со счетом 1:2.

Не сыграют: Умтити — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10 последних поединках во всех турнирах «Лилль» потерпел два поражения при пяти победах и трех ничьих.

Очевидно, что это не слишком убедительная форма, которая не позволяет коллективу быть уверенным в попадании в Лигу чемпионов, а значит ему важно как минимум не проиграть в грядущем матче.

Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды и второй — в Лиге 1 текущего сезона с 17 голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Монако» выиграл

в семи из восьми последних матчей «Лилля» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Лилля» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.60, победа «Лилля» — в 3.00.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.13 и 1.70.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Во всех из них забивали оба соперника.

В двух из четырех последних поединков хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в четырех из пяти последних их матчей.

Ставка: «Монако» победит за 2.25