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    Команда Марцела Лички завоюет три очка

    «Оренбург» — «Динамо». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, РПЛ, 24 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Динамо»
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    Федор Смолов
    24 апреля в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Динамо». Начало игры — в 16:00 мск. «Оренбург» — «Динамо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Апреля 2024 года
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    «Оренбург»

    Турнирное положение: «Оренбург» располагается в нижней части таблицы. Команда еще не гарантировала себе сохранение прописки в элитном дивизионе.

    После 24-х встреч «Оренбург» находится на 12-м месте. Набрано 26 очков. У клуба на данный момент 6 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

    Оренбург — Динамо: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Оренбург» ударно начал апрель. С учетом игры в Кубке команда одержала три победы кряду.

    Но потом наступил спад. Последовали поражения от «Динамо» (2:4) и «Зенита» (0:1). Однако стоит отметить, что в Санкт-Петербурге «Оренбург» сыграл очень неплохо. Но сине-бело-голубые победили благодаря отличному голу Клаудиньо.

    Календарь и таблица РПЛ

    Состояние команды: «Оренбург» не лучшим образом начал весеннюю часть сезона. Однако потом прибавил и начал радовать поклонников победами.

    Команда уже вылетела из Кубка России, но этот турнир не являлся приоритетным. Главное — остаться в РПЛ. Для сохранения прописки у «Оренбурга» очень хорошие шансы.

    «Динамо»

    Турнирное положение: «Динамо» в весенней части сезона даже претендовало на чемпионство, но сейчас отставание от «Зенита» слишком большое. Подопечные Марцела Лички поборются за серебро или бронзу.

    Сейчас бело-голубые занимают третье место в таблице РПЛ. В активе команды 41 очко. В 24-х матчах столичный коллектив одержал 11 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

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    • Последние матчи: Ранее «Динамо» прервало неприятную серию из трех поражений кряду. После неудач в матчах со «Спартаком», «Ростовом» и «Уралом» команда наконец-то победила в поединке с «Пари НН» (4:1).

    Фанатов «Динамо» не может не радовать то, что клуб продолжает борьбу в Кубке России. В полуфинале Пути регионов подопечные Лички сразятся со «Спартаком». Удастся ли взять реванш за недавнее фиаско в домашнем матче РПЛ?

    Состояние команды: После возобновления второй части сезона многие думали, что «Динамо» поборется с «Зенитом» и «Краснодаром» за золото. Однако несколько неудачи отбросили команду от лидеров.

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    В такой ситуации «Динамо» нужно не упустить третье место. На пятки наступает «Спартак», который заметно прибавил после увольнения Гильермо Абаскаля.

    Команда Марцела Лички еще может побороться за победу в Кубке России. Но для начала нужно одолеть «Спартак».

    В первом круге «Динамо» на своем поле обыграло «Оренбург» со счетом 2:0. Тогда у бело-голубых голы забили Константин Тюкавин и Луис Чавес.

    Статистика для ставок

    • Ранее «Оренбург» уступил «Динамо» в Кубке России

    • «Оренбург» выиграл три последних домашних матча в РПЛ

    • В первом круге «Динамо» на своем поле победило со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу бело-голубых ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.12 соответственно.

    Прогноз: «Динамо» продолжает борьбу за медали. После серии неудач команде нельзя снова терять очки. Гости должны завоевать три очка.

    Ставка: Победа «Динамо» за 2.24.

    Прогноз: В последних двух встречах столичный клуб забил 8 голов. У «Динамо» всё в порядке с атакой. В предстоящей встрече стоит ждать результативный футбол.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.70

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    Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» с коэффициентом 2.24. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на футбол. Команда Марцела Лички завоюет три очка
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