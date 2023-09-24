Топ-8 космических RPG с открытым миром для фанатов Starfield

Жанр космических RPG с открытым миром оказался в центре внимания благодаря большой популярности Starfield. Проект от Bethesda называют «Skyrim в космосе», при этом ее громовой успех затмил остальные популярные игры данной категории, которые появились раньше.

Хотя Starfield наделена уникальными характеристиками, выделяющими ее на фоне аналогов, существует немало других достойных проектов космической тематики, которыми можно наслаждаться часами. Каждая имеет свои отличительные качества, способные сделать ее новым фаворитом.

Для некоторых геймеров ограничения, связанные с отсутствием Starfield на PlayStation 5 и Nintendo Switch или отсутствием игрового ПК, делают ее прохождение невозможным. К счастью, существует множество классных альтернатив, способных утолить голод научно-космических приключений.

8. Star Valor

Star Valor Star Valor, Screenrant

Star Valor — это космическая RPG, позволяющая исследовать необъятную процедурно генерируемую галактику на собственном корабле. В данной игровой вселенной инопланетные существа стали причиной вымирания человечества, а вся борьба заточена вокруг попыток выжить.

В игре имеются настраиваемые корабли, наемные члены экипажа, семь фракций, с которыми можно взаимодействовать и заключать союзы, а также множество космических сражений в споре за власть. Star Valor могут пройти только пользователи ПК, но игра все равно высоко оценена фанатами. Ее рейтинг в Steam — 9/10.

7. Star Citizen

Star Citizen Star Citizen, Screenrant

Полноценная версия Star Citizen по-прежнему находится в разработке и без даты выхода. Тем не менее этот MMO-симулятор космоса уже получил большую поддержку со стороны тех, кто считает уникальную реалистичность космического пространства будущим индустрии видеоигр.

Проект был профинансирован в частном порядке через Kickstarter, а также за счет внутриигровых покупок. Star Citizen включает в себя элементы шутера и обещает детально проработанную сюжетную кампанию для одиночной игры. Star Citizen доступна на ПК бесплатно, однако в нее входят платные стартовые наборы, приобретя которые пользователи получают корабли и другие дополнения.

6. Star Trek Online

Star Trek Online, Star Trek Online, Screenrant

Созданная по мотивам популярного телесериала, игра Star Trek Online продолжает воплощать в цифровой вселенной MMORPG знаковые каноны «Звездного пути». В игре представлены разные фракции, включая несколько разновидностей Звездного флота.

Кроме того, во многопользовательской RPG присутствует сюжетная кампания, в которой главный герой становится капитаном собственного корабля. Помимо сюжета, Star Trek Online предлагает множество вариантов боевых сценариев, второстепенных квестов, исследований и занятий, что позволяет получить полноценное приключение. Игра доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Xbox 360.

5. The Outer Worlds

The Outer Worlds The Outer Worlds, Screenrant

The Outer Worlds — однопользовательская RPG от первого лица в научно-фантастическом антураже. Отмеченный наградами проект от Obsidian Entertainment переносит нас на корабль колонистов, где один из персонажей приходит в сознание после длительной заморозки и пытается придумать, что делать дальше. Каждое действие имеет влияние на сюжет.

В самой игре спрятана масса возможностей кастомизации и множество NPC-попутчиков, которые могут стать частью команды и иметь собственные цели, мотивы, характеры. Если Starfield сравнивают со Skyrim, но в космосе, то The Outer Worlds называют «космическим Fallout». Данную игру можно установить на ПК, два поколения консолей PlayStation и Xbox, а также на Nintendo Switch.

4. Star Wars: The Old Republic

Star Wars: The Old Republic Star Wars: The Old Republic, Screenrant

Пожалуй, одна из самых популярных франшиз, посвященных космическим приключениям. «Звездные войны» вошли в жанр ролевых игр с открытым миром, выпустив Star Wars: The Old Republic. Действие этой бесплатной MMORPG разворачивается за много лет до событий кинофильма и представляет сюжет, в котором персонаж может выбрать как Светлую, так и Темную стороны.

Герою предлагается множество ролей: джедай, ситх, охотник за головами. Испытать Star Wars: The Old Republic могут только ПК-юзеры. До 60-го уровня игра бесплатна, без учета дополнительного контента.

3. Destiny 2

Destiny 2 Destiny 2, Screenrant

Destiny 2 — научно-фантастическая MMORPG с элементами шутера от первого лица. В ней пользователи могут исследовать Солнечную систему, участвуя в PvP FPS-поединках и проходя сложные квесты в одиночку или мультиплеере. Играя за Хранителя, защищающего последние рубежи человечества, можно выбрать класс и множество подклассов для дальнейшей настройки игрового процесса.

Ее действие происходит в развивающемся мире, в котором могут взаимодействовать как друзья, так незнакомцы, переживающие за спасение галактики. Базовая версия Destiny 2 доступна на ПК и двух поколениях консолей бесплатно. За DLC необходимо доплачивать отдельно.

2. EVE Online

EVE Online EVE Online, Screenrant

EVE Online — это MMORPG с космическим сеттингом и открытым миром, в которой можно путешествовать по бескрайним галактикам, исследовать различные маршруты и взаимодействовать с многочисленными NPC и другими пользователями в более чем 7200 звездных системах.

Уникальные корабли и внутренняя система экономики, базирующаяся на спросе и предложении, делают EVE Online занимательной и оригинальной. Геймеры формируют мир и дальнейший игровой процесс с помощью бесконечных политических интриг и войн друг с другом. EVE Online доступна только на ПК.

1. No Man's Sky

No Man's Sky No Man's Sky, Screenrant

Для многих No Man's Sky, скорее всего, будет первой, которая придет на ум при перечислении игр космического жанра. No Man's Sky — это по-настоящему открытый мир с процедурно генерируемой картой, с уникальной флорой и фауной, которые можно изучить. Игра присутствует на большинстве платформ, включая ПК, Mac, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox.

Игра предлагает более 30 часов сюжетного контента, исследования, создание предметов, а также многопользовательские возможности для PvP или совместной кампании до 32 человек. Облегчить процесс выполнения задач помогут NPC, которых можно нанимать для строительства аванпостов или создания колоний, а также для обслуживания космических кораблей во время межгалактических путешествий.