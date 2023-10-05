5 причин, по которым в Cyberpunk 2077 стоит играть в 2023 году

Подавляющее большинство фанатов было разочаровано проблемным запуском Cyberpunk 2077. Это объясняется репутацией CD Projekt RED, особенно после выхода Ведьмака 3: Дикая Охота, считающейся одной из лучших игр этого поколения. Спасением для шутера стал аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners, вышедший на Netflix и вернувший франшизе популярность.

В 2023 году CD Projekt RED выкатила множество исправлений, обновление 2.0 и расширение Phantom Liberty. И сейчас, несмотря на некоторые проблемы, Cyberpunk 2077, бесспорно, оправдывает свою стоимость.

1. Отличное погружение и эстетика

Атмосфера в Cyberpunk 2077 cyberpunk.net

Короной Cyberpunk 2077 является Найт-Сити. Город яркий, неоновый и в то же время мрачный, и каждый переулок пронизан своей атмосферой. Мегабашни, навязчивая реклама и футуристические автомобили придают игре глубину.

Вертикальность — еще один важный фактор погружения. Штаб-квартира — стартовое убежище — представляет собой огромное здание высотой в несколько этажей и отражает экономическое положение жителей.

2. Высококлассная озвучка

Джонни Сильверхенд cyberpunk.net

Недостатки Cyberpunk 2077 можно прикрыть великолепным сюжетом и проработкой персонажей. Все действующие лица виртуозно озвучены и по-своему выделяются. Оба пола главного героя Ви произносят реплики, соответствующие тону и событиям, происходящим в игре.

И как не отметить Киану Ривза, который регулярно искусно подкалывает геймеров? Персонажи второго плана, такие как Виктор, Джуди, Панам и лучший друг Ви — Джеки — делают сюжет более значимым.

3. Уникальное оружие

Оружие в Cyberpunk 2077 cyberpunk.net

Оружие в Cyberpunk 2077 в процессе игры доставляет удовольствие. С особым наслаждением в шутере применяется умное оружие с автоматической наводкой на противника, которое отлично подходит для истребления банд в Найт-Сити. Анимации перезарядки, звуки оружия и его управление дополняют своеобразие.

Также в игре представлено множество видов оружия ближнего боя: ножи, мачете, дубинки, катаны и т.д. Сеять хаос геймеры могут даже с помощью кибернетически усовершенствованного ближнего оружия, такого как Клинки богомола, Моноструна, Руки гориллы и метательные приспособления.

4. Футуристические транспортные средства

Транспорт в Cyberpunk 2077 cyberpunk.net

Транспортные средства в Cyberpunk 2077 единственные в своем роде. Решение CD Projekt RED сделать игру от первого лица в этом плане просто великолепно. Каждый автомобиль имеет уникальный дизайн приборной панели, который излучает стиль и футуристические нотки.

Роскошные двери, цифровые спидометры и антуражные рули — все это обеспечивает дополнительное погружение в игру. Геймеры могут потратить свои евродоллары на покупку быстрых гиперкаров, изящных мотоциклов и даже внедорожников, которые лучше справляются с передвижением по периметру Пустошей.

5. Разнообразие боевых возможностей

Скрин из Cyberpunk 2077 cyberpunk.net

Cyberpunk 2077 не ограничивает нас в выборе боевого стиля. Игроки могут идти с оружием наперевес или прокладывать себе путь через уровни, перегружая системы врагов. Теперь в шутере доступны деревья навыков и привилегии, которые улучшают выбранный стиль.

Геймеры не зациклены на каком-то одном подходе в любом сценарии. За каждую манипуляцию в игре начисляются перки, повышающие уровень дерева навыков. Например, если игрок хочет действовать скрытно, то за каждое бесшумное нападение начисляются очки опыта, которые при заполнении добавляют один балл к перкам.

Выводы

Игроки с завышенными ожиданиями не получат от Cyberpunk 2077 ничего особенного. Это не самая глубокая и не самая инновационная RPG поколения, зато это достойный приключенческий опыт. Игроки отобьют ее стоимость, особенно если купят ее во время распродажи. В ней хватает бесплатного контента, патчей и серии квестов.

Вернуться в Cyberpunk 2077 в 2023-м стоит хотя бы благодаря выходу последнего патча 2.0 и расширения «Призрачная свобода». Основной сюжет экшена длится около 25 часов, но чтобы ознакомиться со всем внутриигровым миром, придется потратить 50-60 часов. Нам же остается надеяться, что CD Projekt RED сможет извлечь уроки из релизного провала и усовершенствовать данную основу в сиквеле.