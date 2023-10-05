ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    5 причин, по которым в Cyberpunk 2077 стоит играть в 2023 году

    Самое время перечислить достоинства футуристического шутера

    Игры Cyberpunk 2077 Игры для ПК Игры для PlayStation 5 Игры для Xbox Series X/S Steam Valve
    Вся лентаСамое главное
    Марк-Андре тер СтегенЧто смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби Cyberpunk 20775 причин, по которым в Cyberpunk 2077 стоит играть в 2023 году «Динамо» — «Спартак»Хроники пикирующего «Спартака». Динамовцы взяли реванш, разгромив красно-белых
  • 17:18
    • «Ювентус» не захотел выплачивать долг Роналду по зарплате
    Все новости спорта
    Cyberpunk 2077
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Cyberpunk 2077
    С момента выхода Cyberpunk 2077 игру неоднократно можно было переместить в раздел «пройденное», но недавнее обновление 2.0 и патч Phantom Liberty подарили проекту CD Projekt RED новую жизнь. Автор Sportskeeda Нишант Котай нашел пять причин, по которым стоит сделать повторную высадку в Найт-Сити.
    Подавляющее большинство фанатов было разочаровано проблемным запуском Cyberpunk 2077. Это объясняется репутацией CD Projekt RED, особенно после выхода Ведьмака 3: Дикая Охота, считающейся одной из лучших игр этого поколения. Спасением для шутера стал аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners, вышедший на Netflix и вернувший франшизе популярность.

    В 2023 году CD Projekt RED выкатила множество исправлений, обновление 2.0 и расширение Phantom Liberty. И сейчас, несмотря на некоторые проблемы, Cyberpunk 2077, бесспорно, оправдывает свою стоимость.

    1. Отличное погружение и эстетика

    Атмосфера в Cyberpunk 2077
    cyberpunk.net

    Короной Cyberpunk 2077 является Найт-Сити. Город яркий, неоновый и в то же время мрачный, и каждый переулок пронизан своей атмосферой. Мегабашни, навязчивая реклама и футуристические автомобили придают игре глубину.

  • «Место разума для каждого»: предварительный обзор Alan Wake 2
  • Что стало известно о Саге и Алане в рамках закрытого показа для журналистов?
  • 28/09/2023

    • Вертикальность — еще один важный фактор погружения. Штаб-квартира — стартовое убежище — представляет собой огромное здание высотой в несколько этажей и отражает экономическое положение жителей.

    2. Высококлассная озвучка

    Джонни Сильверхенд
    cyberpunk.net

    Недостатки Cyberpunk 2077 можно прикрыть великолепным сюжетом и проработкой персонажей. Все действующие лица виртуозно озвучены и по-своему выделяются. Оба пола главного героя Ви произносят реплики, соответствующие тону и событиям, происходящим в игре.

    И как не отметить Киану Ривза, который регулярно искусно подкалывает геймеров? Персонажи второго плана, такие как Виктор, Джуди, Панам и лучший друг Ви — Джеки — делают сюжет более значимым.

    3. Уникальное оружие

    Оружие в Cyberpunk 2077
    cyberpunk.net

    Оружие в Cyberpunk 2077 в процессе игры доставляет удовольствие. С особым наслаждением в шутере применяется умное оружие с автоматической наводкой на противника, которое отлично подходит для истребления банд в Найт-Сити. Анимации перезарядки, звуки оружия и его управление дополняют своеобразие.

  • The Texas Chain Saw Massacre: месторасположение всех точек побега из дома семьи Слотеров
  • Покинуть чудовищный дом живым можно сразу в нескольких местах
  • 11/09/2023

    • Также в игре представлено множество видов оружия ближнего боя: ножи, мачете, дубинки, катаны и т.д. Сеять хаос геймеры могут даже с помощью кибернетически усовершенствованного ближнего оружия, такого как Клинки богомола, Моноструна, Руки гориллы и метательные приспособления.

    4. Футуристические транспортные средства

    Транспорт в Cyberpunk 2077
    cyberpunk.net

    Транспортные средства в Cyberpunk 2077 единственные в своем роде. Решение CD Projekt RED сделать игру от первого лица в этом плане просто великолепно. Каждый автомобиль имеет уникальный дизайн приборной панели, который излучает стиль и футуристические нотки.

  • Топ-8 космических RPG с открытым миром для фанатов Starfield
  • Starfield зарекомендовала себя хорошо, но у людей, ищущих альтернативу, есть и другие варианты
  • 24/09/2023

    • Роскошные двери, цифровые спидометры и антуражные рули — все это обеспечивает дополнительное погружение в игру. Геймеры могут потратить свои евродоллары на покупку быстрых гиперкаров, изящных мотоциклов и даже внедорожников, которые лучше справляются с передвижением по периметру Пустошей.

    5. Разнообразие боевых возможностей

    Скрин из Cyberpunk 2077
    cyberpunk.net

    Cyberpunk 2077 не ограничивает нас в выборе боевого стиля. Игроки могут идти с оружием наперевес или прокладывать себе путь через уровни, перегружая системы врагов. Теперь в шутере доступны деревья навыков и привилегии, которые улучшают выбранный стиль.

    Геймеры не зациклены на каком-то одном подходе в любом сценарии. За каждую манипуляцию в игре начисляются перки, повышающие уровень дерева навыков. Например, если игрок хочет действовать скрытно, то за каждое бесшумное нападение начисляются очки опыта, которые при заполнении добавляют один балл к перкам.

    Выводы

    Игроки с завышенными ожиданиями не получат от Cyberpunk 2077 ничего особенного. Это не самая глубокая и не самая инновационная RPG поколения, зато это достойный приключенческий опыт. Игроки отобьют ее стоимость, особенно если купят ее во время распродажи. В ней хватает бесплатного контента, патчей и серии квестов.

  • Уверенная «почти перезагрузка»: обзор Mortal Kombat 1
  • Настолько же фантастическая, насколько и брутальная
  • 21/09/2023

    • Вернуться в Cyberpunk 2077 в 2023-м стоит хотя бы благодаря выходу последнего патча 2.0 и расширения «Призрачная свобода». Основной сюжет экшена длится около 25 часов, но чтобы ознакомиться со всем внутриигровым миром, придется потратить 50-60 часов. Нам же остается надеяться, что CD Projekt RED сможет извлечь уроки из релизного провала и усовершенствовать данную основу в сиквеле.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Унион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марсель — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Славия Прага — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.40
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боруссия М — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •