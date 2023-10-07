Обзор EA Sports FC 24: Улучшения в Ultimate Team, режиме карьеры и «Клубах» делают игру лучше, чем когда-либо?

Название ‘FIFA’ оставалось синонимом футбольных фанатов на протяжении десятилетий. Все знали ее не только как всемирную организацию, но и как самую известную футбольную видеоигру.

Но этой партнерской связи больше не существует, и EA вступает в новый рассвет под брендом EA Sports FC. Игра уже вышла в публичный доступ, а фанаты только начинают с ней знакомиться.

Несмотря на смену названия, вы можете рассчитывать на те же самые традиционные режимы и волнение с момента запуска игры. Возможно, многим понадобится время, чтобы привыкнуть к новому интерфейсу, но популярные разделы — Ultimate Team, Clubs, Режим карьеры — как и раньше сохраняют чувство стабильности.

Дебютная возможность игры за мужчин и женщин в сочетании с другими особенностями делают FC 24 знакомой, но в то же время новой игрой, той, которую вы и фанатами со всех уголков планеты полюбят со старта своего приключения.

Геймплей

Геймплей FC 24 ea.com

Новая игра от EA строится на основе геймплея FIFA 23, делая большой акцент на движении мяча. Плавные и ловкие передачи вознаграждаются во всех режимах, а за спешку и быстрые, ненужные пасы симулятор часто наказывает. Это сложно, но интересно, когда попытки оказываются успешными.

Внедрение технологии HypermotionV, разработанной на основе Hypermotion 2 в FIFA 23, позволило повысить точность и реализм. Отныне команды могут играть специфическим образом, при этом искусственный интеллект имитирует их подлинный стиль. Если говорить о деталях, то в коде игры теперь хранится более 11 тыс. анимаций, что в два раза превышает число прошлогодней. И это еще один плюс к аутентичности симулятора. Дополнительный уровень непредсказуемости иногда может вызывать раздражение, но после нескольких часов игры справляться с этим становится легче.

AcceleRATE 2.0 — это эволюция по сравнению с прошлогодней AcceleRATE — системы, дополняющей реализм. К базовым типам — контролируемый, взрывной и продолжительный — EA добавила более расширенные параметры: контролируемый взрывной, преимущественно взрывной, контролируемый продолжительный и преимущественно продолжительный.

Скрин FC 24 ea.com

С одной стороны, это кажется бессмысленным, но в процессе игры футболисты действительно чувствуются совершенно по-разному в зависимости от их типа, что только дополняет разнообразие механики.

Все, представленное выше, уже похоже на серьезные улучшения геймплея, но внедрение PlayStyles выводит его на другой уровень. Раньше у футболистов были только характеристики, и на их редко смотрели в Ultimate Team: они, скорее, были лишь бонусом, но никак не основой. Но с 34 представленными вариантами PlayStyles — от акробатики до первого касания — каждый игрок будет чувствоваться по-своему.

Метафутболисты наделены PlayStyles+, которые дают усиление карточки. Насколько влиятельным будет дополнение, сказать на ранней стадии релиза трудно, но уже сейчас очевидно, что при покупке звезды придется учитывать PlayStyles.

И последнее, но не менее важное: визуальные эффекты в игре поражают. По-другому и не скажешь. FC 24 прекрасна внешне, а движок Frostbite Engine с каждым годом только совершенствуется. Возможно, для геймеров категории «профи» это не имеет большого значения, но для тех, кто хочет расслабиться за игрой в один из вечеров, это сделает разницу.

Ultimate Team

Смешанные команды в Ultimate Team FC 24 ea.com

Из года в год Ultimate Team остается визитной карточкой игры, и в FC 24 ничего не изменилось. Популярный режим возвращается в своем традиционном образе с одной важной деталью — появлением девушек-футболистов. На фоне огромного роста поддержки женского футбола в последние годы нововведение было ожидаемым.

Женская Суперлига (Англия), D1 Arkema (Франция), Google Pixel Frauen-Bundesliga (Германия), Liga F (Испания), National Women’s Soccer League (США) были добавлены в Ultimate Team, предоставляя геймерам больше возможностей для создания команды.

Кроме того, в Ultimate Team добавлены карточки «Эволюции». Это позволяет улучшать карточки с низким рейтингом, выполняя задания и цели. В качестве примера рассмотрим карточку ‘Founders Evolution’. Она дает возможность повысить рейтинг нападающего с 75 до 83. Другие варианты по типу ‘Golden Glowup’, позволяющие прокачать «бронзового» центрального полузащитника до уровня 80+, наполняют режим новой динамикой. Несмотря на значимые проблемы вроде отката карт «Эволюции» к базовым, это все равно свежий и занятный вариант UT.

Карточки «Эволюции» в FC 24 ea.com

Карточки «Эволюции» и футболисты-девушки — вот два основных дополнения, которые расширяют привычные режимы игры, хорошо знакомые и полюбившиеся фанатами.

В FC 24 сохранилась возможность пройти Division Rivals и FUT Champs, а также автономные режимы Squad Battles и Squad Building Challenges. При этом популярным оказалось мнение, что Ultimate Team становится слишком простым. Если раньше на получение лучших карточек в игре уходили месяцы, то теперь их можно раздобыть за несколько дней или недель. Кому-то это может нравиться, кто-то воспротивится, но это не отменяет факт наличия двух ключевых дополнений к разделу.

Режим карьеры

Режим карьеры ребята из EA часто оставляли без внимания в течение многих лет, но теперь он постепенно начинает улучшаться. В категории «Карьера менеджера» можно реализовать собственное тактическое видение: от тотального прессинга до «парковки автобуса». Вы можете стать «своим» Пепом Гвардиолой или пойти на еще более смелый шаг, выбрав тотальную оборону Сэма Эллардайса. Это дополняет красками режим, который часто казался повторяющимся и скучным.

Кроме того, теперь игра предлагает добавлять тренеров в свой штаб, что позволит реализовать тактическое видение еще быстрее. Как и во всем остальном, топ-тренеры съедают больше бюджета, но это стоит того ради итоговой цели — улучшения статистики. Все это сочетается с традиционными факторами, характерными для режима карьеры. От интерактивных переговоров при подписании игрока до предматчевых пресс-конференций.

Режим карьеры в FC 24 ea.com

В разделе «Карьера игрока» введение агентов добавило еще один уровень реализма. Это позволяет ставить цели и прокладывать путь к клубу своей мечты. Новая камера с фокусировкой на игроке также предоставляет дополнительные варианты кастомизации, благодаря которым можно получить новый ракурс во время матчей.

Бесспорно, это шаг в правильном направлении со стороны EA, но все же режим чуть-чуть не дотягивает до уровня своего главного конкурента — Football Manager. FC 24 по-прежнему не хватает деталей и глубоких знаний, что в конечном итоге разочаровывает. В игре все еще нет режима онлайновой карьеры, о которой фанаты, возможно, даже вы сами, просили много лет.

«Клубы»

«Клубы» в FC 24 ea.com

Идея «Клубов» — официально называемых Pro Clubs — проста до невозможности. Игра с приятелями и прохождение дивизионов могут стать главными событиями вашего вечера. Но в этом году Clubs совершили один из самых мощных скачков в своей истории — внедрили кроссплей. Данную функцию ждали давно, и теперь мы наконец-то может поиграть с друзьями независимо от консоли.

Избавление от механики вылета из «Клубов» — сейчас это напоминает стиль, использовавшийся в Division Rivals — делает режим не таким стрессовым, как раньше. Награды в конце сезона, зависящие от времени года, станут новым стимулом для фанатов, особенно с учетом возможностей кастомизации. Отслеживание мнения болельщиков и своей репутации — небольшая, но приятная функция, позволяющая гордиться успехами, достигнутыми клубом за год.

Благодаря регулярному обновлению системы, а также игре, основанной на зарабатывании опыта, «Клубы» стали более полноценным режимом, чем раньше. Он позволяет расслабиться геймерам, пытающимся убежать от волнений и неразберихи повседневной жизни.

Выводы

Новые возможности вносят многообразие в игру, которая сперва может показаться однобокой. В симуляторе все еще есть место для улучшений — особенно в режиме карьеры — но Ultimate Teams и «Клубы» стали лидерами в плане развлечения.

EA FC 24 — это явное улучшение FIFA 23. Благодаря кроссплею, женскому футболу в Ultimate Team (не для всех) и заметными изменениями в режиме карьеры, появляются основания с оптимизмом смотреть на будущий год.

Конечно, сохраняются классические режимы вроде «Сезонов», которые ничем не отличаются от предыдущих лет. В то же время Volta выступает в роли неполноценного раздела «Клубы», так как ему по-прежнему не хватает обилия на дистанции. Играть в него, возможно, и интересно — особенно против друзей — но вряд ли вы будете уделять режиму слишком много времени.