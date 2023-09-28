EA Sports FC 24: топ-10 футболистов, рейтинг которых явно недооценен

Новый сезон дарит новые надежды, новых игроков, но, что не менее важно для некоторых — появление EA Sports FC 24. Новая игра сама по себе вызывает бесконечные споры среди болельщиков: почему этот футболист оценивается выше, чем тот? Почему его карточка не улучшилась после столь успешной кампании 2022/23? Эти вопросы многие будут задавать, основываясь на данных футсима.

В последние годы мы наблюдаем значительные изменения в рейтингах, ведь ушла эпоха доминирования Лионеля Месси и Криштиану Роналду, господствовавших в игре в плане персональных показателей. Смена лидеров дала старт новой эре, когда на первое место в рейтинге претендуют Килин Мбаппе и Эрлинг Холанн, получившие в этом году оценку 91.

Три клуба разделяют первое место по среднему командному рейтингу: «Манчестер Сити», «Бавария» и «Реал» — с оценкой 85, за ними следуют «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен» (84). С этим трудно поспорить. Однако о футболистах то же самое сказать нельзя. Ниже представлены 10 звезд, рейтинг которых заслуживает большего.

Бен Уайт — 80

Бен Уайт — один из тех, из-за кого болельщики «Арсенала» будут расстроены. С момента своего прихода в команду Уайт стал основным звеном в обороне «Арсенала». В прошлом сезоне он 46 раз выходил на поле в составе лондонцев, а Микель Артета перевел 25-летнего футболиста на позицию правого защитника, на которой он до сих пор чувствовал себя как дома. В прошлой кампании «Арсенал» едва не стал чемпионом, при этом Уайт сыграл огромную роль в том, чтобы лондонская команда оказалась одной из самых надежных в обороне на просторах всей Европы.

Бен Уайт globallookpress.com

Поэтому трудно оправдать рейтинг звезды показателем 80 баллов после качественного сезона. Фанаты надеялись на повышение класса сейчас, но если он выдаст еще одну стабильную кампанию, то наверняка этого добьется.

Предыдущие рейтинги Уайта FIFA 23 79

79 FIFA 22 76

76 FIFA 21 75

Джуд Беллингем — 85

Джуд Беллингем — имя, которое сейчас на слуху у всех экспертов, один из лучших полузащитников в мире, только что перешедший в «Реал».

Джуд Беллингем globallookpress.com

Однако его рейтинг 85 может показаться несколько заниженным. Недавно футболист выразил недоумение после того как выяснилось, что его параметр скорости составляет всего 76. В разговоре с каналом «Реал Мадрид» на YouTube Джуд заявил: «Он должен быть 84».

Трудно понять, почему его параметр скорости так низок, ведь он легко обходит защитников, что заметно по его выступлениям и за клуб, и за сборную. Несомненно, его рейтинг повысится, если англичанин сохранит ту форму, в которой начал свою карьеру на «Сантьяго Бернабеу».

Предыдущие рейтинги Беллингема FIFA 23 84

84 FIFA 22 79

79 FIFA 21 69

Каллум Уилсон — 81

Каллум Уилсон — проверенный временем бомбардир, показывающий стабильность в каждом клубе, за который играет. В прошлом сезоне нападающий сборной Англии забил 18 голов в 31 матче, поэтому странно, что в этом году его рейтинг составляет всего 81 балл.

Голы Каллума Уилсона в прошлом сезоне

Если рассмотреть рейтинг детальнее, то Уилсон имеет показатель 70 в параметре «прыжок», 69 — в выносливости, 73 — в ловкости, что можно объяснить только высоким травматизмом, так как трудно найти другую причину исходя из его подвигов на поле. После очередного успешного сезона и участия в Лиге чемпионов в этом году рейтинг 31-летнего футболиста наверняка повысится.

Предыдущие рейтинги Уилсона FIFA 23 79

79 FIFA 22 79

79 FIFA 21 78

Леви Колуилл — 74

В прошлом сезоне 20-летний защитник в составе «Брайтона» показал, насколько быстро способен развиваться. За клуб из Восточного Суссекса Колуилл провел 24 матча после восстановления от разрыва мышцы, из-за которого надолго выбыл из строя.

Леви Колуилл globallookpress.com

Однако травма не повлияла на его прогресс. Игрок вошел в планы тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, попав в состав национальной команды в рамках недавнего международного турнира. При росте 1.87 м футболист наделен всеми необходимыми качествами для того, чтобы стать центральным защитником мирового класса. С учетом всех обстоятельств, игрок, получивший прозвище «Роллс-Ройс», должен иметь рейтинг не ниже 78 или около того, даже если он находится на столь раннем этапе своей карьеры.

Предыдущие рейтинги Колуилла FIFA 23 70

70 FIFA 22 65

Натан Аке — 81

Представьте, что кто-то сконструировал защитника, который провел 41 матч в историческом сезоне с треблом. Будет ли он считаться одним из лучших в мире? Большинство людей, конечно, ответят положительно.

Натан Аке globallookpress.com

Однако в случае с защитником «Манчестер Сити» Натаном Аке дело обстоит иначе. Несмотря на сумасшедший успех прошлой кампании, в FC 24 голландцу присвоили рейтинг 81. Если говорить о причинах этого, то единственным аргументом, который приходит на ум, является то, что «Сити» постоянно играет в атаке и практически не испытывает давления в обороне, а защитники проводят на чужой половине поля столько же времени, сколько и на своей. Тем не менее Аке должна огорчить столь низкая оценка.

Предыдущие рейтинги Аке FIFA 23 78

78 FIFA 22 78

78 FIFA 21 79

Александер Исак — 81

С момента перехода в «Ньюкасл» летом Александер Исак зажег в АПЛ. Шведский футболист влился в состав команды, но досадная травма ухудшила его фору на старте сезона. Однако, вернувшись в обойму, он продолжил начатое дело, показав феерические результаты. В частности, на «Гудисон Парк», когда «Ньюкасл» громил «Эвертон», а Исак обвел нескольких защитников, а затем сделал прозорливую результативную передачу.

Александер Исак globallookpress.com

В прошлом сезоне 23-летний игрок поучаствовал в 12 голах, что ставит под сомнение его рейтинг 81. Единственный аргумент — количество проведенных матчей: из-за проблем с бедром он пропустил большой отрезок с конца октября по январь. Еще один стабильный сезон может привести к улучшению его карточки к выходу FC 25.

Предыдущие рейтинги Исака FIFA 23 80

80 FIFA 22 82

82 FIFA 21 79

Хулиан Альварес — 80

Один из ключевых игроков сборной Аргентины, выигравшей чемпионат мира, Хулиан Альварес входит в список самых перспективных молодых футболистов планеты. На начальном этапе карьеры 23-летний нападающий уже успел завоевать множество титулов, включая Премьер-лигу, Кубок Англии, Лигу чемпионов и, конечно же, культовый Кубок мира. Так почему же в этом году его рейтинг составляет всего 80?

Хулиан Альварес в прошлом сезоне

Дополняя факты, изложенные выше, стоит также отметить, что в прошлом сезоне Альварес стал вторым лучшим бомбардиром «Манчестер Сити», забив в общей сложности 17 голов. Единственным основанием для такой оценки может стать то, что многие появления на поле были со скамейки запасных, когда исход матчей уже известен из-за преимущества «Сити». Однако рейтинг 82-84 кажется более подходящим.

Предыдущие рейтинги Альвареса FIFA 23 78

78 FIFA 22 75

75 FIFA 21 71

Ким Мин Джэ — 84

В прошлом сезоне южнокорейский футболист стал основой чемпионского «Наполи», проведя 35 матчей в Серии А. Благодаря убедительной игре он был выкуплен «Баварией» за €60 млн.

Так почему же его рейтинг так невысок? Ответом на данный вопрос может стать тот факт, что Серия А по-прежнему не считается столь же сильной, как остальные топ-лиги Европы. Стереотип об оборонительном характере итальянского футбола также способен сыграть против Кима, ведь тогда многие болельщики могут посчитать матчи, в которых он участвовал, не такими энергичными и атакующими, как в других странах. В любом случае 84 — крайне низкий рейтинг для одного из самых выдающихся защитников Европы по итогам прошедшей кампании.

Предыдущие рейтинги Мин Джэ FIFA 23 79

79 FIFA 22 74

74 FIFA 21 73

Майкл Олисе — 78

Игрок молодежной сборной Франции вызвал восторг у болельщиков благодаря образу «уличного футболиста» с огромным талантом и потенциалом. В прошлом сезоне Майкл Олисе провел 37 матчей за «Кристал Пэлас», в составе которого отметился 11 результативными передачами.

21-летний футболист настолько впечатлил в прошлом сезоне, что его активно зазывали на другой берег Темзы — в «Челси». К счастью для болельщиков «Пэлас», недавно игрок подписал новый контракт. Учитывая все вышесказанное, Олисе должен иметь рейтинг не ниже 80, а его показатели выше, чем у звезд уровня Бруну Фернандеша и Джеймса Мэддисона (8 и 9 голевых передач), и мы наверняка увидим улучшение его рейтинга во время следующего релиза игры.

Предыдущие рейтинги Олисе FIFA 23 76

76 FIFA 22 73

73 FIFA 21 67

Эберечи Эзе — 78

Еще один представитель «Кристал Пэлас» — Эберечи Эзе — в прошлом сезоне сразил болельщиков, забив 10 голов и сделав 4 ассиста. В свои 25 он имеет достаточно времени, чтобы отточить и без того солидный набор навыков.

Все голы Эберечи Эзе в прошлом сезоне

Кроме того, Эзе недавно представлял Англию, что, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию плеймейкера. Рейтинг 78 — это довольно низкий показатель по сравнению с некоторыми его коллегами, имеющими менее впечатляющую статистику. Например, полузащитник «Челси» Конор Галлахер также имеет рейтинг 78, но его персональные достижения гораздо скромнее: в 45 матчах за «Челси» он отметился всего одной голевой передачей. Таким образом, рейтинг Эзе является суровым и должен находиться на уровне 81-83.