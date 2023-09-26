Криштиану Роналду, ​​Садио Мане и 8 других самых заметных понижений рейтинга в EA Sports FC 24

Когда думаешь о самых высокорейтинговых игроках в серии FIFA прошлых лет, на ум всегда приходит Криштиану Роналду.

Карточка пятикратного обладателя «Золотого мяча» уже более десяти лет является одной из самых ценных во флагманской франшизе Ultimate Team. И хотя Роналду продолжает забивать голы в Саудовской лиге, EA имеет тенденцию снижать рейтинг игроков по мере их старения, а 40-летие Криштиану уже не за горами.

Так, рейтинг португальца был понижен с 90 до 86 баллов, что является самым большим отрицательным показателем за всю его карьеру. Тем не менее Роналду по-прежнему остается одним из самых высокорейтинговых нападающих в игре, а его цена на рынке все еще будет довольно высокой. Единственное отличие заключается в том, что карточка Криштиану перестанет считаться одной из самых редких: эту корону заберут футболисты уровня Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна.

При этом Роналду — далеко не единственная звезда мирового класса, которую постигла участь понижения рейтинга. Если вам кажется, что падение Криштиану несправедливо, то поспешите узнать рейтинги других топ-футболистов, чьи показатели рухнули в FC 24.

Мейсон Маунт — 81 (-3)

Мейсон Маунт globallookpress.com

Во время летнего трансферного окна англичанин совершил переезд из Лондона в Манчестер: он расстался с клубом детства — «Челси» — чтобы перезагрузить карьеру в «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Однако переход 24-летнего футболиста прошел не совсем гладко: ему не удалось проявить себя, что лишило его возможности стать частью основной обоймы. Оценка «-3» кажется несколько преждевременной, так как с момента прибытия на «Олд Траффорд» ему не было предоставлено достаточно времени, чтобы вернуть свою лучшую форму.

Мануэль Нойер — 87 (-3)

Мануэль Нойер globallookpress.com

Импозантный немец долгое время был неотъемлемым звеном как сборной Германии, так и «Баварии». Но его статус одного из лучших вратарей мира постепенно угасает.

По мере приближения к 40-летнему возрасту его рейтинг и общая статистика будут ухудшаться, что вполне естественно. Сейчас он находится вне игры из-за перелома ноги, и дата его возвращения в строй неизвестна, а его дублер Свен Ульрайх в последнее время показывает высокий уровень.

Н'Голо Канте — 86 (-3)

Н'Голо Канте globallookpress.com

Канте — первый из многих, кто был понижен в классе в момент летнего трансфера на Ближний Восток. После тяжелого сезона в «Челси» его карточка сильно поредела как в плане скорости, так и в плане передач. Его оборонительная статистика остается многообещающей, что вполне объяснимо, но в FC 24 Канте будет практически непригоден.

Джордан Хендерсон — 80 (-3)

Джордан Хендерсон globallookpress.com

Хотя рейтинг Хендерсона в играх FIFA никогда не поражал воображение пользователей, до этого года он всегда получал достойную оценку. Возможно, свою роль сыграл скандальный переход футболиста в «Аль-Иттифак​​», возглавляемый бывшим партнером по команде Стивеном Джеррардом.

Теперь, когда англичанин, похоже, завершает карьеру под теплым солнцем Саудовской Аравии, ему придется смириться со своим досадным понижением в классе.

Садио Мане — 86 (-3)

Садио Мане globallookpress.com

Еще одним игроком, которого привлекли богатства Саудовской Профессиональной Лиги, является Садио Мане — вингер, блиставший в «Ливерпуле», но сбавивший обороты в период пребывания в «Баварии». На пике своей карьеры самая высокая базовая карточка Мане в игре имела рейтинг 90, однако ему так и не удалось преодолеть этот рубеж.

Томас Мюллер — 84 (-3)

Томас Мюллер globallookpress.com

Как и Нойер, немецкий нападающий стал неотъемлемой частью «Баварии» с момента дебюта за старшую команду в 2009 году, проводя в составе клуба уже 15-й сезон и регулярно появляясь на поле со старта новой кампании.

Футболист, который, казалось бы, существует вечно, приближается к своим 35 годам. Возможно, его понижение в рейтинге связано с возрастом, но реальность такова, что мы никогда не поймем, как составляются эти рейтинги.

Уго Льорис — 83 (-4)

Уго Льорис globallookpress.com

С учетом резкого падения «Тоттенхэма» в турнирной таблице по итогам прошлого сезона Льорис получил «-4» в персональный рейтинг EA FC 24. Другой вратарь — Гульельмо Викарио — был внедрен в состав и быстро вытеснил оттуда француза: 26-летнему итальянцу дали все возможные минуты в Премьер-лиге в этом сезоне.

Переломный момент в карьере Льориса наступил в апреле, когда он пропустил пять мячей от «Ньюкасла» в первом тайме и был заменен в перерыве.

Жоэль Матип — 80 (-4)

Жоэль Матип globallookpress.com

Матип — недооцененный элемент мерсисайдской мозаики Юргена Клоппа, его игра вышла на другой уровень. Однако его выступления не оправдывают место в старте рядом с Вирджилом ван Дейком в четверке защитников немецкого тренера. Поэтому в нынешней версии игры камерунец получил понижающий коэффициент -4.

Криштиану Роналду — 86 (-4)

Криштиану Роналду globallookpress.com

Как уже упоминалось ранее, Криштиану давно входит в эксклюзивный клуб «90+», но теперь, когда EA FC 24 ожидает скорый глобальный релиз, его рейтинг составляет 86. Поскольку это самое большое снижение показателей за всю историю франшизы, его фан-база будет не очень довольна, так как продолжает искренне верить, что на данный он по-прежнему входит в число лучших в мире.

За все время существования игры экс-футболист «Реала» и «МЮ» никогда не опускался ниже отметки 89, но теперь это время пришло. Получив столь низкий балл (такой же, как у игрока «Вильярреала» Дани Парехо), Роналду имеет полное право выразить недовольство.

Джейми Варди — 78 (-7)

Джейми Варди globallookpress.com

Пик карьеры Варди пришелся на непредвиденный триумф «Лестера» в Премьер-лиге в сезоне 2015/16: харизматичный англичанин забил 24 гола и отдал 8 результативных передач во всех турнирах.

Теперь ему 36, он играет в Чемпионшипе, его ускорение и готовность бежать вперед снизились, поэтому его фирменный стиль остался в прошлом. Как в FIFA 21, так и в FIFA 22 известный центрфорвард имел рейтинг 86, и хотя его показатели немного пострадали в прошлогодней версии игры, резкое снижение в этот раз, вероятно, не сделает его счастливее.