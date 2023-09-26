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    Криштиану Роналду, ​​Садио Мане и 8 других самых заметных понижений рейтинга в EA Sports FC 24

    Криштиану — один из многих, кто не будет доволен своим рейтингом от EA в этом году

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    Криштиану Роналду
    Рейтинги футболистов от EA Sports в течение многих лет остаются основным предметом споров и возмущений среди фанатов. Пока одни игроки получают солидные улучшения, характеристики других идут на понижение. Автор Givemesport Дэниел Хепберн собрал десятку звезд мирового уровня, чьи показатели в FC 24 стали заметно слабее.
    Когда думаешь о самых высокорейтинговых игроках в серии FIFA прошлых лет, на ум всегда приходит Криштиану Роналду.

    Карточка пятикратного обладателя «Золотого мяча» уже более десяти лет является одной из самых ценных во флагманской франшизе Ultimate Team. И хотя Роналду продолжает забивать голы в Саудовской лиге, EA имеет тенденцию снижать рейтинг игроков по мере их старения, а 40-летие Криштиану уже не за горами.

    Так, рейтинг португальца был понижен с 90 до 86 баллов, что является самым большим отрицательным показателем за всю его карьеру. Тем не менее Роналду по-прежнему остается одним из самых высокорейтинговых нападающих в игре, а его цена на рынке все еще будет довольно высокой. Единственное отличие заключается в том, что карточка Криштиану перестанет считаться одной из самых редких: эту корону заберут футболисты уровня Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна.

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    • При этом Роналду — далеко не единственная звезда мирового класса, которую постигла участь понижения рейтинга. Если вам кажется, что падение Криштиану несправедливо, то поспешите узнать рейтинги других топ-футболистов, чьи показатели рухнули в FC 24.

    Мейсон Маунт — 81 (-3)

    Мейсон Маунт
    globallookpress.com

    Во время летнего трансферного окна англичанин совершил переезд из Лондона в Манчестер: он расстался с клубом детства — «Челси» — чтобы перезагрузить карьеру в «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

    Однако переход 24-летнего футболиста прошел не совсем гладко: ему не удалось проявить себя, что лишило его возможности стать частью основной обоймы. Оценка «-3» кажется несколько преждевременной, так как с момента прибытия на «Олд Траффорд» ему не было предоставлено достаточно времени, чтобы вернуть свою лучшую форму.

    Мануэль Нойер — 87 (-3)

    Мануэль Нойер
    globallookpress.com

    Импозантный немец долгое время был неотъемлемым звеном как сборной Германии, так и «Баварии». Но его статус одного из лучших вратарей мира постепенно угасает.

    По мере приближения к 40-летнему возрасту его рейтинг и общая статистика будут ухудшаться, что вполне естественно. Сейчас он находится вне игры из-за перелома ноги, и дата его возвращения в строй неизвестна, а его дублер Свен Ульрайх в последнее время показывает высокий уровень.

    Н'Голо Канте — 86 (-3)

    Н'Голо Канте
    globallookpress.com

    Канте — первый из многих, кто был понижен в классе в момент летнего трансфера на Ближний Восток. После тяжелого сезона в «Челси» его карточка сильно поредела как в плане скорости, так и в плане передач. Его оборонительная статистика остается многообещающей, что вполне объяснимо, но в FC 24 Канте будет практически непригоден.

    Джордан Хендерсон — 80 (-3)

    Джордан Хендерсон
    globallookpress.com

    Хотя рейтинг Хендерсона в играх FIFA никогда не поражал воображение пользователей, до этого года он всегда получал достойную оценку. Возможно, свою роль сыграл скандальный переход футболиста в «Аль-Иттифак​​», возглавляемый бывшим партнером по команде Стивеном Джеррардом.

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    • Теперь, когда англичанин, похоже, завершает карьеру под теплым солнцем Саудовской Аравии, ему придется смириться со своим досадным понижением в классе.

    Садио Мане — 86 (-3)

    Садио Мане
    globallookpress.com

    Еще одним игроком, которого привлекли богатства Саудовской Профессиональной Лиги, является Садио Мане — вингер, блиставший в «Ливерпуле», но сбавивший обороты в период пребывания в «Баварии». На пике своей карьеры самая высокая базовая карточка Мане в игре имела рейтинг 90, однако ему так и не удалось преодолеть этот рубеж.

    Томас Мюллер — 84 (-3)

    Томас Мюллер
    globallookpress.com

    Как и Нойер, немецкий нападающий стал неотъемлемой частью «Баварии» с момента дебюта за старшую команду в 2009 году, проводя в составе клуба уже 15-й сезон и регулярно появляясь на поле со старта новой кампании.

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    • Футболист, который, казалось бы, существует вечно, приближается к своим 35 годам. Возможно, его понижение в рейтинге связано с возрастом, но реальность такова, что мы никогда не поймем, как составляются эти рейтинги.

    Уго Льорис — 83 (-4)

    Уго Льорис
    globallookpress.com

    С учетом резкого падения «Тоттенхэма» в турнирной таблице по итогам прошлого сезона Льорис получил «-4» в персональный рейтинг EA FC 24. Другой вратарь — Гульельмо Викарио — был внедрен в состав и быстро вытеснил оттуда француза: 26-летнему итальянцу дали все возможные минуты в Премьер-лиге в этом сезоне.

    Переломный момент в карьере Льориса наступил в апреле, когда он пропустил пять мячей от «Ньюкасла» в первом тайме и был заменен в перерыве.

    Жоэль Матип — 80 (-4)

    Жоэль Матип
    globallookpress.com

    Матип — недооцененный элемент мерсисайдской мозаики Юргена Клоппа, его игра вышла на другой уровень. Однако его выступления не оправдывают место в старте рядом с Вирджилом ван Дейком в четверке защитников немецкого тренера. Поэтому в нынешней версии игры камерунец получил понижающий коэффициент -4.

    Криштиану Роналду — 86 (-4)

    Криштиану Роналду
    globallookpress.com

    Как уже упоминалось ранее, Криштиану давно входит в эксклюзивный клуб «90+», но теперь, когда EA FC 24 ожидает скорый глобальный релиз, его рейтинг составляет 86. Поскольку это самое большое снижение показателей за всю историю франшизы, его фан-база будет не очень довольна, так как продолжает искренне верить, что на данный он по-прежнему входит в число лучших в мире.

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    • За все время существования игры экс-футболист «Реала» и «МЮ» никогда не опускался ниже отметки 89, но теперь это время пришло. Получив столь низкий балл (такой же, как у игрока «Вильярреала» Дани Парехо), Роналду имеет полное право выразить недовольство.

    Джейми Варди — 78 (-7)

    Джейми Варди
    globallookpress.com

    Пик карьеры Варди пришелся на непредвиденный триумф «Лестера» в Премьер-лиге в сезоне 2015/16: харизматичный англичанин забил 24 гола и отдал 8 результативных передач во всех турнирах.

    Теперь ему 36, он играет в Чемпионшипе, его ускорение и готовность бежать вперед снизились, поэтому его фирменный стиль остался в прошлом. Как в FIFA 21, так и в FIFA 22 известный центрфорвард имел рейтинг 86, и хотя его показатели немного пострадали в прошлогодней версии игры, резкое снижение в этот раз, вероятно, не сделает его счастливее.

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