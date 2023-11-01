Alan Wake 2: насколько пугающим получился сиквел от Remedy Entertainment?

«Всего пара минут в Alan Wake 2 ушла на то, чтобы я вздрогнул. С первых мгновений новый научно-фантастический триллер от Redemy пугает — и я говорю о классических скримерах, а не только о мрачной атмосфере, царящей во всем сеттинге в стиле “Твин Пикс”», — пишет автор Рolygon Мэдди Майерс.

«Я не ожидал, что сиквел сделают таким устрашающим, поэтому позвольте вас предупредить: Alan Wake 2 — это чертовски жуткая игра, ребята».

Внимание: в тексте ниже присутствуют небольшие спойлеры к игре!

Прежде всего необходимо сделать важную поправку: ужас — понятие субъективное. То, что наводит страх на одного, может не пугать другого и бла-бла-бла. Но вы открыли текст, вероятно, чтобы узнать о жутчайших моментах сиквела, поэтому перейдем к ним.

Вторая часть Alan Wake стартует с лихой сцены, являющейся таковой хотя бы потому, что вы не имеете ни малейшего понятия о том, что происходит. Вы начинаете играть за грузного престарелого мужчину, который едва ли смахивает на Алана Уэйка, и уж тем более он не похож на Сагу Андерсон — темнокожую женщину-агента ФБР, которая появилась в игре в качестве второго главного героя. И, кажется, стоит упомянуть о самом важном — этот мужик голый. И он бредит, а затем бежит сквозь темный, туманный лес.

«Пожалуй самым диким в этот момент было то, что игра не давала увидеть лицо этого парня. Я все время пытался повернуть камеру так, чтобы рассмотреть его, однако он каждый раз увиливал в сторону, как тот тип в конце “Ведьмы из Блэр”».

Оказалось, что так устроена механика камеры в игре почти со всеми героями, но в стартовой сцене она максимально скрывает лицо персонажа, чтобы, позже с ним познакомить. Мужчиной из начальных кадров оказался Роберт Найтингейл — агент ФБР, преследовавший Алана в первой части.

Пока бедный голый Найтингейл рассекает по лесу, вас ожидает первый из нескольких скримеров. Со вспышками света (игра запускается с предупреждением о возможности припадков) и очень громкой музыкой вы увидите мелькающее лицо Алана Уэйка, который, будто специально держит фонарик под таким углом для драматического эффекта или что-то в этом духе.

Скрин из Alan Wake 2 Epic Games

Безусловно, лицо главного героя само по себе не пугает, но громкий шум и вспышки света заставляют вздрогнуть. С подобными «сюрпризами» мы будем сталкиваться по мере того, как агент Найтингейл будет продолжать блуждать по лесу, а кульминацией его путешествия станет жуткая смерть от рук культистов.

«Культ Древа» — и убийство Найтингейла — вот что вам предстоит расследовать, играя за Сагу Андерсон, к истории которой переходит сюжет. Кампания за Сагу включает в себя исследование тех же жутких лесов, но, в отличие от эпизодов с убитым коллегой, здесь не стоит ждать пугающие моменты.

Относительное затишье не покидает игроков до тех пор, пока они не доберутся до морга в городе Брайт-Фоллс. Именно на этом этапе в игре раскрывается основная механика сверхъестественных противников: пока вы находитесь в освещенном месте, они вас не заметят. Но стоит шагнуть во тьму — что порой необходимо делать, чтобы скрыться или обойти врагов — они смогут вас увидеть, схватить и моментально прикончить.

Боевые сцены в Alan Wake 2 получились менее пугающими, чем блуждание в темных лесах между стычками. Мир хоррора от Remedy Entertainment настолько странен, что вы никогда не знаете, чего ожидать. Но как только удается обнаружить противника, даже если он выглядит крайне грозно или необычно, становится легче: главному герою просто нужен пистолет в руке, пули все еще наносят урон сверхъестественной нечисти (это же хорошо?).

Диалоги и звуковые эффекты дополняются оркестровой музыкой: сами композиции прекрасны и также подпитывают чувство страха и напряженности. В настройках игры ее всегда можно отключить — полезная функция для ребят, которых привлекает мрачный мир Alan Wake 2, но при этом возникает желание немного понизить уровень стресса.

«Как человек, прошедший через множество фильмов ужасов и игр в жанре хоррор, несмотря на мое раздражение, вызванное реакцией моего тела на скримеры, могу сказать следующее — Alan Wake 2 определенно стоит того, чтобы ее испытать. Непременно дайте сиквелу шанс», — Мэдди Майерс.