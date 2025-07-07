Лето «Рубина»: сохранили Даку, но получит ли Рахимов новичков?

После возвращения из ФНЛ «Рубин» за два сезона закрепился в статусе середняка Российской Премьер-Лиги, заняв восьмое и седьмые места. Однако амбиции двукратных чемпионов России наверняка выше этого. Сможет ли команда Рашида Рахимова совершить качественный скачок в предстоящем сезоне?

Кто — в отпуск, а кто — за сборные играть?

Сезон-2024/25 для «Рубина», как и для большинства команд Российской Премьер-Лиги, завершился 24 мая. В заключительном туре чемпионата казанцы на своем поле принимали «Оренбург». Несмотря на отсутствие турнирной мотивации (команда заранее обеспечила себе седьмое место), «Рубин» одержал седьмую домашнюю победу подряд и в хорошем настроении отправился в отпуск.

Вернуться в столицу Татарстана игроки должны были 18 июня. На этот день было запланировано углублённое медицинское обследование, а сами тренировки стартовали на клубной базе 20-го числа. Исключение из этого требования сделали для 4 футболистов, которые получили вызов на июньские матчи национальных сборных.

20-летний крайний защитник Илья Рожков изначально был вызван на сборы взрослой сборной России. Но проведя несколько тренировок в команде Карпина, игрок был переведён в «молодёжку», которая 5 и 8 июня провела два товарищеских матча со сверстниками из Узбекистана. Илья принял участие в обеих встречах, результативных действий не совершил, но россияне дважды выиграли — 3:0 и 6:3.

Нападающий Мирлинд Даку отправился в расположение сборной Албании, которой предстояли две игры в отборе на ЧМ-2026. И в матче против Сербии, и в матче против Латвии форвард выходил на замену во втором тайме, но голы забить ему не удалось. Как итог, албанцы набрали два очка за две ничьи.

Центральный защитник Рустам Ашурматов, отправившись в сборную Узбекистана, стал соучастникам исторического события. Национальная команда после матчей с ОАЭ (0:0) и Катаром (3:0) стала второй в своей отборочной группе и впервые в истории вышла на чемпионат мира.

Игор Вуячич rubin-kazan.ru

Еще одним «сборником» в «Рубине» оказался Игор Вуячич. Защитник сборной Черногории провёл все 90 минут на поле в отборочном матче ЧМ-2026 с командой Чехии. Однако балканцы потерпели поражение (0:2), а сам Вуячич получил жёлтую карточку.

Таким образом, Рожков присоединился к «Рубину» на предсезонных тренировках 24 июня, Ашурматов и Вуячич подъехали на день позже. А вот Даку так и не приступил к занятиям вместе с одноклубниками — состояния здоровья не позволяет.

Контрольные поединки

Вообще, повреждения — это главный бич «Рубина» на летних сборах 2025 года. Так, на индивидуальный режим работы в тот или иной период времени уже переводили Руслана Безрукова, Ильи Рожкова, Александара Юкича, Дардана Шабанхаджая, Александра Зотова, Марвина Чуни. Кроме того, после аренды в расположение клуба с тяжелыми травмами вернулись Даниил Кузнецов (из «Урала») и Урош Дрезгич (из «Диошдьера»).

А еще в планы казанцев вмешалась геополитика. Молодой иранский нападающий Касра Тахери не мог вылететь из Ирана из-за конфликта с Израилем — воздушное пространство было закрыто. Но вскоре футболист должен вернуться в Россию.

В этих условиях Рашид Рахимов был вынужден привлекать к тренировочным занятиям большое количество молодых футболистов «Рубина-2». В то же время сложившаяся ситуация стала поводом для того, чтобы посмотреть на ближайший резерв и проверить его в товарищеских матчах.

ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Первым из них стала игра против КАМАЗа из Набережных челнов. Команды из одного региона встречаются друг с другом на летних сборах не первый раз. Стартовый матч предсезонки обычно используется не для отработки тактических нюансов, а для набора игрокам оптимальных кондиций. Поэтому, в частности, тренеры в двух таймах выпускали на поле разные составы.

Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Единственный гол у казанцев на 26-й минуте забил молодой игрок Дмитрий Прохоров. Гости отыгрались на 77-й минуте — поразить ворота казанцев удалось Давиду Караеву.

3 июля команда Рашида Рахимова второй год подряд во время летних сборов встретилась с красноярским «Енисеем». На сей раз соперники весь матч провели практически одним составом: тренеры сделали лишь пару замен.

Что касается характера игры, то сибиряки в большей степени оборонялись, голевых моментов в их исполнении создано практически не было. Но и «Рубин» не был сильно настойчив в атаке. Поэтому казанцы отличились лишь однажды — гол забил еще один молодой футболист Никита Васильев.

Третий по счету контрольный матч в рамках предсезонных сборов состоялся 6 июля. Соперником «Рубина» стали «Сочи». Встреча прошла в закрытом режиме, поэтому кроме счёта — 1:1 — ничего неизвестно. С таким же уровнем секретности 12 июля пройдет последняя перед стартом сезона игра — в Казань пожалует екатеринбургский «Урал».

Продления и расставания

Одной из главных задач «Рубина» на текущее межсезонье является сохранение костяка команды. Это, в частности, требует продления контрактов с рядом ключевых футболистов.

Так, соглашение на срок до лета 2026 года заключил 38-летний полузащитник Олег Иванов. Официального объявления еще не было, но по информации СМИ, «Рубин» договорился о продлении контракта с капитаном команды Игором Вуячичем (его прежний контракт истекал будущим летом).

В то же время казанцами была проведена работа по расчистке состава. Клуб принял решение не продлевать контракт с аргентинским 29-летним хавбеком Валентином Вада. В «Тюмень» перешел 22-летний вратарь Никита Янович, а 20-летний голкипер Никита Корец проведет сезон-2025/26 в костромском «Спартаке» на правах аренды.

Все футбольные трансферы

Также в расположение «Рубина» для участия в летнем сборе из аренды вернулись 22-летний полузащитник Даниил Родин (из нижнекамского «Нефтехимика») и 27-летний вингер Александр Ломовицкий (из воронежского «Факела»).

Очередной эпизод саги про Мирлинда Даку

Уже не первое трансферное окно продолжается сериал с Мирлиндом Даку в главной роли. Если ранее албанским нападающем интересовались в «Спартаке», «Локомотиве» и «Краснодаре», то на сей раз он был близок к тому, чтобы перейти в «Зенит».

Сообщалось, что в трансфере форварда лично заинтересован был главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, который даже с соответствующей просьбой обратился к высшему руководству петербургского клуба. Ради этого «Зенит» был готов удовлетворить финансовые запросы «Рубина»: заплатить компенсацию в размере 8-8,5 млн евро. А с учётом бонусов, предусмотренных за достижения игрока и клуба, казанцы суммарно могли заработать более 10 млн евро.

Мирлинд Даку rubin-kazan.ru

Сам Даку получил бы значительную прибавку к заработной плате. В Интернете фигурировали разные цифры, минимальная из которых была 2,2 млн евро. При этом последние два сезона в Казани он выступает за 700 тысяч евро в год.

Казалось, что переход Даку из «Рубина» в «Зенит» — это решенное дело. Однако в последний момент этот трансфер сорвался.

Переговоры вообще дело непростое. Одно дело переговоры между клубами, а другое — с игроком и его представителем. В данном случае не удалось согласовать личные условия. А они включают не только финансовый аспект. Александр Медведев

После срыва варианта с «Зенитом» агенты футболиста попытались предложить своего клиента московскому «Динамо». Однако бело-голубые договорились о трансфере Ивана Сергеева из «Крыльев Советов», в связи с чем необходимость в форварде у столичного клуба отпала.

В итоге албанец снова остался в «Рубине», где по-видимому начнет свой третий сезон. Казанцы, в свою очередь, осознавая скорое наступление момента истечения срока контракта Даку (летом 2026 г.), предприняли меры по его продлению. Официальных сообщений не было, но журналисты утверждают: контракт продлен до лета 2029 г., а зарплата футболиста возросла до 3 млн евро.

Слухи о трансферах «Рубина» на вход и на выход

Мы давно опаздываем. Новые приобретения надо было делать и зимой, но к сожалению, мы этого не сделали. Через две недели начинается чемпионат, почти сразу следом розыгрыш Кубка России. Матчей много, а обоймы, как таковой нет. Ришад Рахимов

Главный тренер «Рубина» считает, что клубу нужно усиление во всех линиях. За счет новичков специалист хочет повысить уровень конкуренции внутри команды и сделать состав вариативнее.

Рашид Рахимов rubin-kazan.ru

Относительно линии обороны в СМИ сообщалось об интересе казанцев к Александру Солдатенкову из «Крыльев Советов», Мингияну Бевееву из «Урала» и Хоссаму Абдельмагиду из Египта. Однако, по всей видимости, «Рубин» договорился о трансфере защитника сборной Гондураса Денила Мальдонадо. 27-летний футболист будет выкуплен у румынской «Университати» за 1 млн евро. Контракт должен быть заключен в ближайшие дни на срок 4 года.

Совершив переход латиноамериканца, «Рубин» расстанется с защитником Рустамом Ашурматовым. Ожидается, что свою карьеру 29-летний футболист продолжит в одном из азиатских чемпионатов.

Что касается усиления центра поля, то в сферу интересов «Рубина» входило несколько игроков.

Центральные полузащитники, которыми интересовался «Рубин»: Мохамед Джабер (из «Маккаби» Хайфа — перешёл в «Сент-Этьен»);

Константин Марадишвили (из «Локомотива» — скорее всего, переходит в «Крылья Советов»);

Лукас Вера (свободный агент — перешел в эмиратскую «Аль-Вахду»);

Заносело (из «Сантоса»).

О близости заключения договора с кем-либо еще не сообщалось, но поскольку последний из списка футболист пока никуда не перешел, возможно, переговоры будут вестись именно с 24-летним бразильцем.

ФК «Рубин» globallookpress.com

На фоне новостей о скором уходе Даку в «Зенит» «Рубин» рассматривал вариант с переходом нападающего албанского «Динамо Сити» Батона Забергья. Но так как Мирлинд в итоге остался в Казани, оформление трансфера оказалось ненужным.

Помимо приобретений, у «Рубина» могут случиться потери. Клуб готов расстаться с 23-летним центральным защитником Константином Нижегородовым. Казанцы хотели бы получить за этого игрока ротации небольшую компенсации (его рыночная стоимость — 300 тыс. евро). На данный момент переговоры о переходе футболиста ведет «Сочи».

А в СМИ появилась информация, что полузащитник Никола Чумич хочет покинуть «Рубин» из-за отсутствия игровой практики. Казанский клуб готов отдать футболиста в аренду и находится в поисках команды для его трудоустройства.

Старт сезона: РПЛ и Кубок России

Команда Рашида Рахимова начнет новый сезон Российской Премьер-Лиги в гостях — ей 20 июля предстоит выезд в Грозный для встречи с местным «Ахматом».

Далее, как и годом ранее, первая домашняя игра состоится против петербургского «Зенита». Напомним, петербуржцы в прошлом сезоне РПЛ дважды камня на камне не оставили — оформили два разгрома по 4:0.

Первые 5 туров РПЛ 2025/2026 1-й тур, 20 июля, 20:30. «Ахмат» — «Рубин»

2-й тур, 27 июля, 20:00. «Рубин» — «Зенит»

3-й тур, 4 августа, 20:00. «Рубин» — «Сочи»

4-й тур, 9 августа, 15:45. ЦСКА — «Рубин»

5-й тур, 17 августа, 15:45. «Ростов» — «Рубин»

«Рубину» суждено встретится с «Ахматом» и «Зенитом» на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России. Еще одним соперником казанцев по группе А стало московское «Торпедо».

Расписание группового этапа Кубка России 1-й тур, 31 июля, 19:30. «Рубин» — «Торпедо»

2-й тур, 12 августа, 18:30. «Зенит» — «Рубин»

3-й тур, 26 августа, 20:45. «Ахмат» — «Рубин»

4-й тур, 16-18 сентября. «Торпедо» — «Рубин»

5-й тур, 30 сентября — 2 октября. «Рубин» — «Зенит»

6-й тур, 21-23 октября. «Рубин» — «Ахмат»

В минувшем сезоне «Рубин» сумел занять второе место и продолжить выступление в Пути РПЛ. Но далее последовало два поражения — сначала от московского ЦСКА, а затем от екатеринбургского «Урала».