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    Сможет ли «Зриньски» все решить уже в первой игре?

    Виртус — Зриньски. Ставка (к. 3.15) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Виртус» — «Зриньски»
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    «Зриньски»
    8 июля в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «Виртус» и «Зриньски». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виртус» — «Зриньски», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 08 Июля 2025 года

    Виртус

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Виртус 22:00 Зриньски

    Зриньски

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Виртус»

    Турнирное положение: команда из города Аккуавива стала чемпионом Сан-Марино по итогам прошлого сезона.

    «Зелено-черные» в 30 турах смогли набрать 77 очков и на четыре балла опередили вторую «Ла-Фиориту».

    «Виртус» смог 66 раз поразить ворота соперника и 18 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в финале Кубка Сан-Марино подопечные Луиджи Биззотто победили «Тре Фиори» (1:0).

    До этого же «Виртус» сыграл вничью с «Пеннароссой» (3:3) и «Тре Фиори» (1:1) в чемпионате.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Перед этим же аккуавивский коллектив смог победить «Фаэтано» (2:0) и «Тре Пенне» (2:0).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: как и все команды из Сан-Марино, «Виртус» ни на что не претендует в еврокубках. Для команды будет в радость любой забитый мяч и любое набранное очко. Безусловно, аккуавивцы не претендуют на то, чтобы попасть в групповой этап.

    «Зриньски»

    Турнирное положение: команда из города Мостар также выиграла чемпионат Боснии и Герцеговины в прошлом сезоне.

    «Дворяне» смогли набрать 82 балла и только на одно очко опередили второй «Борац».

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    • За весь чемпионат мостарский коллектив смог забить 74 мяча, а пропустил всего 17.

    Последние матчи: в товарищеской игре «бело-красные» проиграли «Железничару» (0:2).

    До этого в чемпионате Боснии и Герцеговины мостарцы уступили «Габеле» (2:3), но смогли разгромить «Игман» (3:0).

    Перед этим же «Зриньски» переиграл «Борац» (1:0) в Суперкубке страны.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: подопечные Желько Петровича выиграли чемпионат и Суперкубок страны, а вот Кубок им не покорился. Все равно прошлый сезон для «Зриньски» можно считать успешным.

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    Если говорить о еврокубковых перспективах, то первую стадию квалификации Лиги чемпионов «Зриньски» проходить должен, а вот далее уже все будет зависеть от соперников.

    Статистика для ставок

    • «Виртус» не проигрывает на протяжении 30 официальных матчей

    • «Зриньски» выиграл 8 из последних 9 матчей

    • «Виртус» забивает на протяжении 9 матчей подряд

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Зриньски» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 12.00, а победа «Виртуса» — в 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 24.00.

    Прогноз: «Виртус» всегда забивает, поэтому можно рассчитывать на то, что обе команды забьют.

    Ставка: обе забьют за 3.15.

    Прогноз: «Зриньски», конечно, сильнее своего соперника, но на выезде может ограничиться обычной победой и не разгромит «Виртус».

    Ставка: победа «Виртуса» с форой+2,5 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Виртус — Зриньски?

    Матч Виртус — Зриньски состоится 08 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Виртус — Зриньски?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Виртус — Зриньски?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 3.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Виртус — Зриньски?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Виртус — Зриньски?

    Коэффициенты букмекеров: «Зриньски» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 12.00, а победа «Виртуса» — в 3.30.

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    Виртус — Зриньски: прогноз и ставка за 3.15, статистика, коэффициенты матча 08.07.202522:00. Сможет ли «Зриньски» все решить уже в первой игре?
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