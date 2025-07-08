Виртус — Зриньски. Ставка (к. 3.15) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

8 июля в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «Виртус» и «Зриньски». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виртус» — «Зриньски», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Виртус»

Турнирное положение: команда из города Аккуавива стала чемпионом Сан-Марино по итогам прошлого сезона.

«Зелено-черные» в 30 турах смогли набрать 77 очков и на четыре балла опередили вторую «Ла-Фиориту».

«Виртус» смог 66 раз поразить ворота соперника и 18 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в финале Кубка Сан-Марино подопечные Луиджи Биззотто победили «Тре Фиори» (1:0).

До этого же «Виртус» сыграл вничью с «Пеннароссой» (3:3) и «Тре Фиори» (1:1) в чемпионате.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Перед этим же аккуавивский коллектив смог победить «Фаэтано» (2:0) и «Тре Пенне» (2:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: как и все команды из Сан-Марино, «Виртус» ни на что не претендует в еврокубках. Для команды будет в радость любой забитый мяч и любое набранное очко. Безусловно, аккуавивцы не претендуют на то, чтобы попасть в групповой этап.

«Зриньски»

Турнирное положение: команда из города Мостар также выиграла чемпионат Боснии и Герцеговины в прошлом сезоне.

«Дворяне» смогли набрать 82 балла и только на одно очко опередили второй «Борац».

За весь чемпионат мостарский коллектив смог забить 74 мяча, а пропустил всего 17.

Последние матчи: в товарищеской игре «бело-красные» проиграли «Железничару» (0:2).

До этого в чемпионате Боснии и Герцеговины мостарцы уступили «Габеле» (2:3), но смогли разгромить «Игман» (3:0).

Перед этим же «Зриньски» переиграл «Борац» (1:0) в Суперкубке страны.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: подопечные Желько Петровича выиграли чемпионат и Суперкубок страны, а вот Кубок им не покорился. Все равно прошлый сезон для «Зриньски» можно считать успешным.

Если говорить о еврокубковых перспективах, то первую стадию квалификации Лиги чемпионов «Зриньски» проходить должен, а вот далее уже все будет зависеть от соперников.

Статистика для ставок

«Виртус» не проигрывает на протяжении 30 официальных матчей

«Зриньски» выиграл 8 из последних 9 матчей

«Виртус» забивает на протяжении 9 матчей подряд

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Зриньски» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 12.00, а победа «Виртуса» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 24.00.

Прогноз: «Виртус» всегда забивает, поэтому можно рассчитывать на то, что обе команды забьют.

Ставка: обе забьют за 3.15.

Прогноз: «Зриньски», конечно, сильнее своего соперника, но на выезде может ограничиться обычной победой и не разгромит «Виртус».

Ставка: победа «Виртуса» с форой+2,5 за 2.00.