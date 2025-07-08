Виртус — Зриньски. Ставка (к. 3.15) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

Виртус
Зриньски
«Виртус»
Турнирное положение: команда из города Аккуавива стала чемпионом Сан-Марино по итогам прошлого сезона.
«Зелено-черные» в 30 турах смогли набрать 77 очков и на четыре балла опередили вторую «Ла-Фиориту».
«Виртус» смог 66 раз поразить ворота соперника и 18 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в финале Кубка Сан-Марино подопечные Луиджи Биззотто победили «Тре Фиори» (1:0).
До этого же «Виртус» сыграл вничью с «Пеннароссой» (3:3) и «Тре Фиори» (1:1) в чемпионате.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Перед этим же аккуавивский коллектив смог победить «Фаэтано» (2:0) и «Тре Пенне» (2:0).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: как и все команды из Сан-Марино, «Виртус» ни на что не претендует в еврокубках. Для команды будет в радость любой забитый мяч и любое набранное очко. Безусловно, аккуавивцы не претендуют на то, чтобы попасть в групповой этап.
«Зриньски»
Турнирное положение: команда из города Мостар также выиграла чемпионат Боснии и Герцеговины в прошлом сезоне.
«Дворяне» смогли набрать 82 балла и только на одно очко опередили второй «Борац».
За весь чемпионат мостарский коллектив смог забить 74 мяча, а пропустил всего 17.
Последние матчи: в товарищеской игре «бело-красные» проиграли «Железничару» (0:2).
До этого в чемпионате Боснии и Герцеговины мостарцы уступили «Габеле» (2:3), но смогли разгромить «Игман» (3:0).
Перед этим же «Зриньски» переиграл «Борац» (1:0) в Суперкубке страны.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: подопечные Желько Петровича выиграли чемпионат и Суперкубок страны, а вот Кубок им не покорился. Все равно прошлый сезон для «Зриньски» можно считать успешным.
Если говорить о еврокубковых перспективах, то первую стадию квалификации Лиги чемпионов «Зриньски» проходить должен, а вот далее уже все будет зависеть от соперников.
Статистика для ставок
- «Виртус» не проигрывает на протяжении 30 официальных матчей
- «Зриньски» выиграл 8 из последних 9 матчей
- «Виртус» забивает на протяжении 9 матчей подряд
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Зриньски» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 12.00, а победа «Виртуса» — в 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 24.00.
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Прогноз: «Виртус» всегда забивает, поэтому можно рассчитывать на то, что обе команды забьют.
Ставка: обе забьют за 3.15.
Прогноз: «Зриньски», конечно, сильнее своего соперника, но на выезде может ограничиться обычной победой и не разгромит «Виртус».
Ставка: победа «Виртуса» с форой+2,5 за 2.00.