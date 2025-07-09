Миннесота Юнайтед — Чикаго Файр. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Кубок США, 9 июля 2025 года

Миннесота Юнайтед
Чикаго Файр
«Миннесота Юнайтед»
Турнирное положение: «Миннесота Юнайтед» уже прошла две стадии Кубка США, обыграв на чужом поле «Луисвилл Сити» (1:0) и дома «Сент-Луис Сити» (3:2).
Команда занимает третью строчку в регулярном чемпионате МЛС в зоне выхода в 1/8 финала с отставанием лишь в два очка от лидера Западной конференции «Сан-Диего».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках регулярного первенства МЛС франчайз на чужом поле одержал победу над «Далласом» (2:1).
Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив уже набрал только один балл, также в чужих стенах сыграв вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на чемпионат МЛС, «Миннесота Юнайтед» выиграл лишь трижды при трех ничьих и одном поражении.
Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Энтони Марканич — лучший бомбардир команды в Кубке США с двумя голами.
«Чикаго Файр»
Турнирное положение: «Чикаго Файр», как и соперник, преодолел две стадии Кубка Южной Кореи, разобравшись с «Детройтом» (4:0) и «Нью-Инглэнд Революшн» (3:1).
Команда занимает девятую строчку в зоне выхода в 1/16 финала Восточной конференции с отставанием в три очка от зоны попадания в 1/8 финала МЛС.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках регулярного чемпионата МЛС клуб с результатом 1:2 потерпел поражение от «Цинциннати».
Перед этим коллектив в предыдущем туре этого же первенства набрал максимум баллов, когда сумел оставить не у дел «Шарлотт» (3:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на регулярку МЛС, «Чикаго Файр» три раза проиграл при одной победе.
Такие результаты обещают гостям плохие шансы на успех, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Уго Кёйперс — лучший бомбаодир команды в Кубке США с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Миннесоты Юнайтед» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Миннесоты Юнайтед» забивали больше 3,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Чикаго Файр» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Миннесота Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.90, победа «Чикаго Файр» — в 3.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
Вместе с тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Миннесоты Юнайтед».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45