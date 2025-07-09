ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Егор ТитовЕгор Титов: Надеюсь, что Заболотный поможет «Спартаку» побороться за чемпионство МалкомТрансферный дайджест. 1 — 7 июля Рашид РахимовЛето «Рубина»: сохранили Даку, но получит ли Рахимов новичков?
    Все новости спорта

    Пройдет ли «Миннесота» «Чикаго»?

    Миннесота Юнайтед — Чикаго Файр. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Кубок США, 9 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Миннесота Юнайтед» — «Чикаго Файр»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хоакин Перейра («Миннесота Юнайтед»)
    9 июля в четвертьфинале Открытого Кубка США по футболу сыграют «Миннесота Юнайтед» и «Чикаго Файр». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота Юнайтед» — «Чикаго Файр», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. США. Кубок 09 Июля 2025 года

    Миннесота Юнайтед

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Миннесота Юнайтед 03:00 Чикаго Файр

    Чикаго Файр

  • Чикаго
    •

    «Миннесота Юнайтед»

    Турнирное положение: «Миннесота Юнайтед» уже прошла две стадии Кубка США, обыграв на чужом поле «Луисвилл Сити» (1:0) и дома «Сент-Луис Сити» (3:2).

    Команда занимает третью строчку в регулярном чемпионате МЛС в зоне выхода в 1/8 финала с отставанием лишь в два очка от лидера Западной конференции «Сан-Диего».

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках регулярного первенства МЛС франчайз на чужом поле одержал победу над «Далласом» (2:1).

    Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив уже набрал только один балл, также в чужих стенах сыграв вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на чемпионат МЛС, «Миннесота Юнайтед» выиграл лишь трижды при трех ничьих и одном поражении.

    Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Энтони Марканич — лучший бомбардир команды в Кубке США с двумя голами.

    «Чикаго Файр»

    Турнирное положение: «Чикаго Файр», как и соперник, преодолел две стадии Кубка Южной Кореи, разобравшись с «Детройтом» (4:0) и «Нью-Инглэнд Революшн» (3:1).

    Команда занимает девятую строчку в зоне выхода в 1/16 финала Восточной конференции с отставанием в три очка от зоны попадания в 1/8 финала МЛС.

  • Карьера после Майами. Стоит ли Месси возвращаться в Европу ради ЧМ
  • Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» вряд ли поможет своей сборной, если продолжит играть в лиге более низкого уровня
  • 06/07/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках регулярного чемпионата МЛС клуб с результатом 1:2 потерпел поражение от «Цинциннати».

    Перед этим коллектив в предыдущем туре этого же первенства набрал максимум баллов, когда сумел оставить не у дел «Шарлотт» (3:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на регулярку МЛС, «Чикаго Файр» три раза проиграл при одной победе.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Такие результаты обещают гостям плохие шансы на успех, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Уго Кёйперс — лучший бомбаодир команды в Кубке США с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Миннесоты Юнайтед» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Миннесоты Юнайтед» забивали больше 3,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Чикаго Файр» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.90, победа «Чикаго Файр» — в 3.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    Вместе с тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Миннесоты Юнайтед».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Миннесота Юнайтед — Чикаго Файр?

    Матч Миннесота Юнайтед — Чикаго Файр состоится 09 июля 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Миннесота Юнайтед — Чикаго Файр?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Миннесота Юнайтед — Чикаго Файр?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Миннесота Юнайтед — Чикаго Файр?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Миннесота Юнайтед — Чикаго Файр?

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.90, победа «Чикаго Файр» — в 3.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Галфи — Йуван
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Кава — Парризас Диас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шериф — Ханнеманн
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ченгиз — Лепченко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бронцетти — Байралю
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Енисей — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Фриц — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Зигемунд
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анисимова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Норри — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч КуПС — Милсами
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Джозефс — Клифтонвилл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Германия (ж) — Дания (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Миннесота Юнайтед — Чикаго Файр: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 09.07.202503:00. Пройдет ли «Миннесота» «Чикаго»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры