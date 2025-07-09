Миннесота Юнайтед — Чикаго Файр. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Кубок США, 9 июля 2025 года

9 июля в четвертьфинале Открытого Кубка США по футболу сыграют «Миннесота Юнайтед» и «Чикаго Файр». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота Юнайтед» — «Чикаго Файр», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Миннесота Юнайтед»

Турнирное положение: «Миннесота Юнайтед» уже прошла две стадии Кубка США, обыграв на чужом поле «Луисвилл Сити» (1:0) и дома «Сент-Луис Сити» (3:2).

Команда занимает третью строчку в регулярном чемпионате МЛС в зоне выхода в 1/8 финала с отставанием лишь в два очка от лидера Западной конференции «Сан-Диего».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках регулярного первенства МЛС франчайз на чужом поле одержал победу над «Далласом» (2:1).

Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив уже набрал только один балл, также в чужих стенах сыграв вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на чемпионат МЛС, «Миннесота Юнайтед» выиграл лишь трижды при трех ничьих и одном поражении.

Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Энтони Марканич — лучший бомбардир команды в Кубке США с двумя голами.

«Чикаго Файр»

Турнирное положение: «Чикаго Файр», как и соперник, преодолел две стадии Кубка Южной Кореи, разобравшись с «Детройтом» (4:0) и «Нью-Инглэнд Революшн» (3:1).

Команда занимает девятую строчку в зоне выхода в 1/16 финала Восточной конференции с отставанием в три очка от зоны попадания в 1/8 финала МЛС.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках регулярного чемпионата МЛС клуб с результатом 1:2 потерпел поражение от «Цинциннати».

Перед этим коллектив в предыдущем туре этого же первенства набрал максимум баллов, когда сумел оставить не у дел «Шарлотт» (3:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на регулярку МЛС, «Чикаго Файр» три раза проиграл при одной победе.

Такие результаты обещают гостям плохие шансы на успех, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Уго Кёйперс — лучший бомбаодир команды в Кубке США с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Миннесоты Юнайтед» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Миннесоты Юнайтед» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Чикаго Файр» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.90, победа «Чикаго Файр» — в 3.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Вместе с тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Миннесоты Юнайтед».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45