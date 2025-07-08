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    Сможет ли «Флумининсе» навязать борьбу «Челси»?

    Флуминенсе — Челси: прогноз на полуфинал КЧМ со ставкой 1.95

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    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Челси»
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    «Флумининсе»
    8 июля в матче 1/2 финала Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Флуминенсе» и «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флуминенсе» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. Полуфинал 08 Июля 2025 года

    Флуминенсе

  • Клубный ЧМ. 1/8 финала
    •  Флуминенсе 22:00 Челси

    Челси

  • Лондон
    •

    «Флуминенсе»

    Турнирное положение: команда из Рио-де-Жанейро на групповой стадии турнира набрала пять очков и заняла второе место в турнирной таблице.

    После этого «трёхцветные Рио» уже успели пройти «Интер» и «Аль-Хиляль». В чемпионате Бразилии же «большой Флу» имеет в своем активе 20 очков и занимает шестое место.

    Флуминенсе — Челси: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в прошлых играх бразильцы смогли победить «Аль-Хиляль» (2:1) и «Интер» (2:0).

    На групповой стадии турнира «команда воинов» выиграла у «Ульсана» (4:2) и сыграла вничью с «Боруссией» (0:0) и «Мамелоди» (0:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Перед этим же бразильский коллектив переиграл «Интернасьональ» (2:0) в чемпионате страны.

    Не сыграют: дисквалифицированы в стане команды из Бразилии Жуан Фрейтес и Мартинелли.

    Состояние команды: в прошлом сезоне чемпионата Бразилии «Флуминенсе» стал только 13-м и не смог побороться за трофей.

    А вот на Клубном чемпионате мира подопечные Ренато Гаушо показывают себя достойно и не проигрывают. Чего только стоят победы над «Интером» и «Аль-Хилялем», а также ничья с «Боруссией». «Флуминенсе» вполне заслуженно пробился в полуфинал и нельзя сказать, что у команды нет шансов на выход в финал.

    «Челси»

    Турнирное положение: лондонский коллектив тоже стал вторым в своей группе, набрав шесть очков и пропустив вперед «Фламенго».

    Также «синие» уже успели пройти «Бенфику» и «Палмейрас» на стадии плей-офф турнира.

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  • 04/07/2025

    • В чемпионате Англии же команда из Лондона набрала 69 очков, стала четвертой и пробилась в Лигу чемпионов.

    Последние матчи: в плей-офф турнира «аристократы» победили «Палмейрас» (2:1) и «Бенфику» (4:1).

    На групповой стадии лондонцы выиграли у «Лос-Анджелеса» (2:0) и «Эсперанса» (3:0), но проиграли «Фламенго» (1:3).

    До этого же «пенсионеры» победили «Бетис» (4:1) и выиграли Лигу конференций.

    Не сыграют: дисквалифицированы Лиам Делам и Леви Колвилл, а травмированы Уэсли Фофана, Бенуа Бадиашиле, Ромео Лавиа и Рис Джеймс.

    Состояние команды: безусловно, «Челси» крайне удачно проводит Клубный чемпионат мира. Подопечные Энцо Марески уже пробились в полуфинал и имеют отличные шансы на то, чтобы выйти в главный матч турнира.

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    В прошлом сезоне «Челси» тоже смог выполнить задачу-минимум. Команда пробилась в Лигу чемпионов и выиграла трофей — Лигу конференций. Теперь уже наверняка перед командой будет стоять задача борьбы за чемпионский титул.

    Статистика для ставок

    • «Флумининсе» не проигрывает на протяжении 11 матчей

    • «Челси» проиграл только 1 из последних 8 матчей

    • «Флумининсе» пропустил только в 2 из последних 7 матчей

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.80, а победа «Боруссии» — в 4.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: команды вряд ли много забьют. Ожидаем низовую игру с минимумом моментов.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.

    Прогноз: «Флумининсе» вполне может преподнести еще один сюрприз и не проиграть. По крайне мере, в основное время.

    Ставка: победа «Флумининсе» или ничья за 2.12.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Флуминенсе — Челси?

    Матч Флуминенсе — Челси состоится 08 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Флуминенсе — Челси?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал меньше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Флуминенсе — Челси?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал меньше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Флуминенсе — Челси?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Флуминенсе — Челси?

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.80, а победа «Боруссии» — в 4.80.

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    Флуминенсе — Челси: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 08.07.202522:00. Сможет ли «Флумининсе» навязать борьбу «Челси»?
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