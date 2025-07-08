Флуминенсе — Челси: прогноз на полуфинал КЧМ со ставкой 1.95

8 июля в матче 1/2 финала Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Флуминенсе» и «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флуминенсе» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: команда из Рио-де-Жанейро на групповой стадии турнира набрала пять очков и заняла второе место в турнирной таблице.

После этого «трёхцветные Рио» уже успели пройти «Интер» и «Аль-Хиляль». В чемпионате Бразилии же «большой Флу» имеет в своем активе 20 очков и занимает шестое место.

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Последние матчи: в прошлых играх бразильцы смогли победить «Аль-Хиляль» (2:1) и «Интер» (2:0).

На групповой стадии турнира «команда воинов» выиграла у «Ульсана» (4:2) и сыграла вничью с «Боруссией» (0:0) и «Мамелоди» (0:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Перед этим же бразильский коллектив переиграл «Интернасьональ» (2:0) в чемпионате страны.

Не сыграют: дисквалифицированы в стане команды из Бразилии Жуан Фрейтес и Мартинелли.

Состояние команды: в прошлом сезоне чемпионата Бразилии «Флуминенсе» стал только 13-м и не смог побороться за трофей.

А вот на Клубном чемпионате мира подопечные Ренато Гаушо показывают себя достойно и не проигрывают. Чего только стоят победы над «Интером» и «Аль-Хилялем», а также ничья с «Боруссией». «Флуминенсе» вполне заслуженно пробился в полуфинал и нельзя сказать, что у команды нет шансов на выход в финал.

«Челси»

Турнирное положение: лондонский коллектив тоже стал вторым в своей группе, набрав шесть очков и пропустив вперед «Фламенго».

Также «синие» уже успели пройти «Бенфику» и «Палмейрас» на стадии плей-офф турнира.

В чемпионате Англии же команда из Лондона набрала 69 очков, стала четвертой и пробилась в Лигу чемпионов.

Последние матчи: в плей-офф турнира «аристократы» победили «Палмейрас» (2:1) и «Бенфику» (4:1).

На групповой стадии лондонцы выиграли у «Лос-Анджелеса» (2:0) и «Эсперанса» (3:0), но проиграли «Фламенго» (1:3).

До этого же «пенсионеры» победили «Бетис» (4:1) и выиграли Лигу конференций.

Не сыграют: дисквалифицированы Лиам Делам и Леви Колвилл, а травмированы Уэсли Фофана, Бенуа Бадиашиле, Ромео Лавиа и Рис Джеймс.

Состояние команды: безусловно, «Челси» крайне удачно проводит Клубный чемпионат мира. Подопечные Энцо Марески уже пробились в полуфинал и имеют отличные шансы на то, чтобы выйти в главный матч турнира.

В прошлом сезоне «Челси» тоже смог выполнить задачу-минимум. Команда пробилась в Лигу чемпионов и выиграла трофей — Лигу конференций. Теперь уже наверняка перед командой будет стоять задача борьбы за чемпионский титул.

Статистика для ставок

«Флумининсе» не проигрывает на протяжении 11 матчей

«Челси» проиграл только 1 из последних 8 матчей

«Флумининсе» пропустил только в 2 из последних 7 матчей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.80, а победа «Боруссии» — в 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: команды вряд ли много забьют. Ожидаем низовую игру с минимумом моментов.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.

Прогноз: «Флумининсе» вполне может преподнести еще один сюрприз и не проиграть. По крайне мере, в основное время.

Ставка: победа «Флумининсе» или ничья за 2.12.