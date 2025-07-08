Флуминенсе — Челси: прогноз на полуфинал КЧМ со ставкой 1.95

Флуминенсе
Челси
«Флуминенсе»
Турнирное положение: команда из Рио-де-Жанейро на групповой стадии турнира набрала пять очков и заняла второе место в турнирной таблице.
После этого «трёхцветные Рио» уже успели пройти «Интер» и «Аль-Хиляль». В чемпионате Бразилии же «большой Флу» имеет в своем активе 20 очков и занимает шестое место.
Флуминенсе — Челси: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в прошлых играх бразильцы смогли победить «Аль-Хиляль» (2:1) и «Интер» (2:0).
На групповой стадии турнира «команда воинов» выиграла у «Ульсана» (4:2) и сыграла вничью с «Боруссией» (0:0) и «Мамелоди» (0:0).
Перед этим же бразильский коллектив переиграл «Интернасьональ» (2:0) в чемпионате страны.
Не сыграют: дисквалифицированы в стане команды из Бразилии Жуан Фрейтес и Мартинелли.
Состояние команды: в прошлом сезоне чемпионата Бразилии «Флуминенсе» стал только 13-м и не смог побороться за трофей.
А вот на Клубном чемпионате мира подопечные Ренато Гаушо показывают себя достойно и не проигрывают. Чего только стоят победы над «Интером» и «Аль-Хилялем», а также ничья с «Боруссией». «Флуминенсе» вполне заслуженно пробился в полуфинал и нельзя сказать, что у команды нет шансов на выход в финал.
«Челси»
Турнирное положение: лондонский коллектив тоже стал вторым в своей группе, набрав шесть очков и пропустив вперед «Фламенго».
Также «синие» уже успели пройти «Бенфику» и «Палмейрас» на стадии плей-офф турнира.
В чемпионате Англии же команда из Лондона набрала 69 очков, стала четвертой и пробилась в Лигу чемпионов.
Последние матчи: в плей-офф турнира «аристократы» победили «Палмейрас» (2:1) и «Бенфику» (4:1).
На групповой стадии лондонцы выиграли у «Лос-Анджелеса» (2:0) и «Эсперанса» (3:0), но проиграли «Фламенго» (1:3).
До этого же «пенсионеры» победили «Бетис» (4:1) и выиграли Лигу конференций.
Не сыграют: дисквалифицированы Лиам Делам и Леви Колвилл, а травмированы Уэсли Фофана, Бенуа Бадиашиле, Ромео Лавиа и Рис Джеймс.
Состояние команды: безусловно, «Челси» крайне удачно проводит Клубный чемпионат мира. Подопечные Энцо Марески уже пробились в полуфинал и имеют отличные шансы на то, чтобы выйти в главный матч турнира.
В прошлом сезоне «Челси» тоже смог выполнить задачу-минимум. Команда пробилась в Лигу чемпионов и выиграла трофей — Лигу конференций. Теперь уже наверняка перед командой будет стоять задача борьбы за чемпионский титул.
Статистика для ставок
- «Флумининсе» не проигрывает на протяжении 11 матчей
- «Челси» проиграл только 1 из последних 8 матчей
- «Флумининсе» пропустил только в 2 из последних 7 матчей
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.80, а победа «Боруссии» — в 4.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.
- 1.80Викингур — Линкольн: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- 1.95ТНС — Шкендия: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- 1.96Дрита — Дифферданж: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: команды вряд ли много забьют. Ожидаем низовую игру с минимумом моментов.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.
Прогноз: «Флумининсе» вполне может преподнести еще один сюрприз и не проиграть. По крайне мере, в основное время.
Ставка: победа «Флумининсе» или ничья за 2.12.