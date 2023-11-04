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    NHL 24: минимальные изменения делают игру обязательной для истинных фанатов и не такой важной для остальных

    Очередная «революция» от EA провалилась

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    NHL 24
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    NHL 24
    Около месяца назад состоялся релиз NHL 24 — симулятора от Electronic Arts, который по-прежнему не имеет альтернатив. За этот период можно было детально ознакомиться и геймплеем, и с некоторыми новыми возможностями, однако, по словам автора Dailyfaceoff Майка Гульда, в игре нет ничего такого, что сильно отличало бы ее от последних частей франшизы.
    Различия между NHL 23 и NHL 24 похожи на обновление большинства моделей автомобилей между 2023 и 2024 серийными выпусками. Конечно, они разные, и всегда приятно иметь пару дополнительных подстаканников, но в основе своей они все равно практически идентичны.

    В этом и кроется проблема: большинство людей не покупают новый автомобиль каждый год. И если ярые поклонники серии NHL от EA, несомненно, получат удовольствие от изучения новых функций, появившихся в игре этого года, то обычные геймеры вряд ли заметят существенные отличия от предыдущей версии.

    Самой заметной особенностью симулятора стал Exhaust Engine, который Electronic Arts называет «революционной новинкой», обеспечивающей «моменты высокой интенсивности — когда защитники теряют силы, оставляют зоны открытыми, а игроки могут забросить шайбу из любой точки катка». Данная механика по своим ощущениям напоминает старый Momentum Meter из NHL 2001, но в более усовершенствованном виде.

    NHL 24 — дебютный трейлер

    Опыт игры с Exhaust Engine вызывает двоякие чувства. По мере того как атакующая команда продолжает наносить броски по воротам, круглый счетчик, отображаемый на экране в зоне нападения, заполняется до тех пор, пока не наступит «момент полного давления», после чего защитники получают эффект усталости, а нападающие — соответствующее усиление.

    По мере нарастания давления голкипер защищающейся команды также начинает медленнее реагировать на моменты и совершает больше отчаянных спасений. Многочасовая игра показала, что вратари становятся менее отзывчивыми и иногда застревают в анимации отчаяния. «В один момент вратарь “Вегаса” Эдин Хилл оставался на льду в позиции с перекрещенными ногами в течение пяти секунд, пока “Флорида” переправляла шайбу в ворота», — автор Dailyfaceoff Майк Гульд.

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    • Если не принимать во внимание странные заминки, опыт Exhaust Engine, бесспорно, освежает игру и является приятным ее дополнением. Как и новая система Vision Passing, позволяющая хоккеисту, владеющему шайбой, выбирать игрока, которому он хочет отдать пас, с помощью одной из кнопок на геймпаде. Фича не сразу становится интуитивно понятной, но с ней можно разобраться относительно быстро.

    Геймплей NHL 24

    Менее впечатляет новая компоновка контроллеров Total Control, которая выбирается по умолчанию в настройках при первом запуске игры. Новая схема позволяет использовать некоторые трюки, включая движение в стиле лакросса Тревора Зеграса, простым нажатием лицевых кнопок в момент контроля шайбы. Но это кажется диковинкой и раздражает (и быстро наскучивает в сетевой игре).

    Есть в NHL 24 и другие незначительные улучшения игрового процесса, а также мелкие изменения в различных разделах, включая режим Quickplay и прогрессивный формат Battle Pass в World of Chel. Система аукциона Hockey Ultimate Team теперь поддерживает кроссплей, а в EASHL появился новый формат плей-офф. Тем не менее трудно отделаться от ощущения, что все это лишь очередной новый головной убор для Стейси Малибу.

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    • Приятным сюрпризом стало введение лицензированной музыки для арен. На смену заурядным мелодиям прошлых лет пришли мгновенно узнаваемые композиции вроде Sandstorm от Darude. Такое небольшое изменение значительно повышает аутентичность игры. (саундтрек из меню, как и ожидалось, не запомнился). Шерил Паундер сменила Рэя Ферраро в роли парного комментатора в дуэте с Джеймсом Цибульским и отлично справилась со своей работой.

    В общем, NHL 24 — это то, чего вы и ожидали. Играть в нее интересно, возможности настройки как никогда широки, графика довольно неплоха (хотя некоторые отсканированные лица выглядят немного странно), а новые функции не мешают игровому процессу.

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    • Преданные фанаты серии, как и каждый год, с легкостью проведут в симуляторе много часов. Но если выключить звук и попросить случайного пользователя назвать разницу между NHL 23 и NHL 24, то ему будет сложно ответить правильно.

    Приобретать последнюю версию игру стоит исключительно ради обновления состава. Если же у вас есть предыдущая часть (или даже NHL 22), вы не теряете ничего особенного. Лучше подождите, пока симулятор не начнут продавать по скидке.

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