Право на справедливость: Чем обусловлен слабый старт Suicide Squad: Kill the Justice League?

О том, что игра по «Отряду самоубийц» не будет похожа на своих предшественников, мы знали давно. И сейчас это никого не должно шокировать, учитывая, что впервые Rocksteady поделилась своими планами по созданию проекта в стиле looter-shooter в прямом эфире в феврале прошлого года. В то время для многих новость стала горькой пилюлей, а разочарование преданных поклонников игр серии Batman: Arkham остается обоснованным и по сей день. Тем не менее меня все больше смущает, что эти сравнения по-прежнему используются в качестве палки для битья игры после ее выхода.

И я даже не являюсь большим сторонником проектов с лайв-сервисом. Черт возьми, я ни разу не заплатила за боевой пропуск! Но как любитель шутеров от третьего лица и фанат Arkham-вселенной, и как та, кто купила игру в день релиза после предпросмотра в декабре — где мне понравилось то, что я увидела — я поражена тем, насколько разделенными стали мнения о Suicide Squad: Kill the Justice League.

Безусловно, контекст и наследие остаются важными моделями, особенно когда речь заходит о любимых франшизах, но я полагаю, что каждая игра заслуживает справедливой критики, основанной на том, что в ней есть хорошего, а чего нет. Исходя из этого, критика Kill the Justice League только за то, что она не похожа на что-то другое, просто не входит в мое представление о справедливости.

Миссия Отряда

Скрин Suicide Squad: Kill the Justice League PS Store

Говорить о том, что игра совершенна, было бы неправильно. Период раннего доступа к шутеру был сорван из-за сбоев серверов, которые пришлось выключить всего через несколько часов после запуска. Несмотря на то что подобные перебои на старте релиза крупной сетевой игры можно назвать в определенной степени нормой, это явно напрягло публику с учетом того, как много дискуссий она породила в сообществе.

Вопреки проблемам с серверами, которые мучили меня все выходные, я все же сумела испытать шутер в пятницу. Вернуться к игре за Дэдшота с реактивным ранцем — что может быть приятнее, но после более детального ознакомления с некоторыми игровыми механиками, которые были лишь вскользь упомянуты в ходе декабрьской презентации, я поняла, что все гораздо сложнее. Мне пришлось потратить уйму времени, разбираясь в деревьях навыков, включая ненужные и захламляющие элементы интерфейса, и как истинный фанат игр класса ‘looter-shooter’ я согласна с тем, что форматы квестов моментами кажутся повторяющимися.

Несмотря на это, Suicide Squad: Kill the Justice League с большим отрывом становится наиболее презентабельным тайтлом своей категории их всех, в которые вы, вероятно, поиграете в этом году.

И вот мы подобрались к мысли, которую я хочу донести: для игры своего жанра она абсолютно стабильна. Оружейный геймплей в ней динамичный и пробивной, а потенциал развития игрового процесса зашкаливает уже с начала кампании. Да и в целом это просто отличный способ времяпрепровождения для тех, кто хочет расслабиться с приятелями и пострелять по всему, что движется. Это весело, и нет ничего постыдного в том, чтобы признать данный факт.

Вы не станете меньшим фанатом Batman Arkham, если согласитесь с тем, что, как бы вы ни были разочарованы вначале, Rocksteady приложила все усилия, чтобы создать визуально стильный шутер от третьего лица, хотя формат игр с лайв-сервисом уже изрядно потрепан. Вы можете испытывать эти чувства и все же высказывать игре ее заслуженную критику, когда передвижение Харли кажется скучным, или когда странные условия победы в некоторых побочных задачах начинают раздражать. Или можно понимать все это и вместе с тем не иметь ни малейшего желания играть в эту игру.

Неповторимая лига

Скрин Suicide Squad: Kill the Justice League PS Store

В этом плане Rocksteady можно только посочувствовать. Во всей своей мрачной, жесткой, насыщенной экшеном славе Batman: Arkham Asylum до сих пор считается одной из лучших супергеройских игр. Подражать выдающимся тайтлам данной серии всегда было непросто, тем более для проектов с лайв-сервисом, который, возможно, нашел бы больше поклонников, если бы вышел лет пять назад.

Усталость от looter-shooter-игр в 2024 году действительно существует, и едва ли стоит винить тех, кому просто неинтересно погружаться в еще одну тяжелую игру наподобие Destiny 2, у которой нет финала, а самый крутой контент скрыт за платным ограждением. Хотя я не думаю, что Kill the Justice League вообще пытается заниматься чем-то подобным, и я бы поспорила с теми, кто утверждает обратное, скорее всего, не сыграв в нее ни минуты из-за того, что тайтл не вертится вокруг Бэтмена.

В Suicide Squad накопилось немало обоснованных аспектов, не связанных с Бэтменом, по которым ее можно критиковать. По моему мнению, главная проблема игры скрыта в смешении двух жанров, сочетать которые довольно сложно. Потрясающие кинематографические сцены детализируют напряженную, соответствующую канонам DC, сюжетную линию с повествованием, которое временами кажется настолько пронзительным, что начинает резко контрастировать с хаосом жанра, в который он вписан.

Эти два аспекта могут казаться несовместимыми как огонь и вода, особенно когда фанаты Rocksteady привыкли к совершенно иным по своему тону играм. Но тот факт, что серия Batman Arkham хороша, не делает Suicide Squad по своей сути плохой, и я не могу поверить, что это вообще приходится обсуждать.

На данный момент Suicide Squad: Kill the Justice League доставляет мне массу удовольствия. Станет ли этой моей игрой года? Вероятно, нет. Закончу ли я ее прохождение? Однозначно. Я намерена продолжать играть ради сезонного контента. Игра вышла совсем недавно, 2 февраля, так что истинным испытанием будет то, сколько из нас останется на финише, после завершения основной кампании. В любом случае я надеюсь, что смогу продолжать судить об игре по ее собственным заслугам, а не по тени Бэтмена, в которой она находится — колоссальной и влиятельной, какой она будет всегда.