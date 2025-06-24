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    «Челябинску» сразу несдобровать!

    Волгарь — Челябинск: прогноз на вторую лигу со ставкой 2.13

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    Прогноз и ставки на «Волгарь» — «Челябинск»
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    «Челябинск»
    24 июня в первом поединке за выход в первую лигу России по футболу сыграют «Волгарь» и «Челябинск». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Волгарь» — «Челябинск», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Волгарь»

    Турнирное положение: «Волгарь» проводит относительно продуктивный сезон. Команда финишировала на 4 месте в «золотой» группе второй лиги.

    При этом «Волгарь» победил всего в 7 матчах из 18. А вот отличились игроки команды 18 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Волгарь» переиграл «Родину-2» (2:1).

    До того команда нанесла поражение миасскому «Торпедо» (2:0). А вот поединок с «Челябинском» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Волгарь» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Волгарь» на данном этапе не столь стабилен. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

    Причем «Волгарь» традиционно неудачно противостоит «Челябинску». В четырех очных поединках команда уступила 3 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается соорудить комфортный задел перед ответной встречей.

    «Челябинск»

    Турнирное положение: «Челябинск» выиграл осеннюю часть первенства. А вот весной команда финишировала лишь на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Челябинск» в 18 матчах чемпионата набрал 26 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Челябинск» уступил «Машуку-КМВ» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Велеса» (1:2). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Волгарем» (2:0).

    При этом «Челябинск» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Челябинск» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 18 мячей в 18 поединках весенней части первенства.

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    При этом «Челябинск» победил лишь в 8 поединках из 18. А вот гандикап от опасной зоны составил всего 2 пункта.

    Команда нынче находится в психологической яме. Да и в кадровом плане, в виду экстренного решения по стыкам, пробоин громадьё.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Челябинцы в текущем первенстве регулярно побивали астраханцев.

    Статистика для ставок

    • «Челябинск» одолел астраханцев в 3 матчах из 4

    • «Волгарь» победил в 2 своих последних поединках

    • «Челябинск» уступил в 2 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Волгарь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 5.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.24 и 1.57.

    Прогноз: «Волгарь» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет сразу максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Челябинска» явно не выглядит безгрешной.

    Ставка: Победа «Волгаря» в 1 тайме за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.24

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Волгарь — Челябинск?

    Матч Волгарь — Челябинск состоится 24 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Волгарь — Челябинск?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Волгарь — Челябинск?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.13.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Волгарь — Челябинск?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Волгарь — Челябинск?

    Коэффициенты букмекеров: «Волгарь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 5.93.

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    Волгарь — Челябинск: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 24.06.202518:00. «Челябинску» сразу несдобровать!
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