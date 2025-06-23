Раунтри разбил Хилла, Физиев переиграл Бахамондеса. Обзор карда UFC Baku

В ночь с 21 на 22 июня состоялся турнир UFC Baku. В главном событии вечера в полутяжелом весе встретились Халил Раунтри и Джамал Хилл

Результаты боев предварительного карда

1. Мухаммад Усман победил Хамди Абделвахаба единогласным решением в тяжелом весе

2. Тагир Уланбеков выиграл у Азата Максума единогласным решением в наилегчайшем весе

3. Клаудия Сигула одолела Ирину Алексееву единогласным решением в женском легчайшем весе

4. Дарья Железнякова победила Мелиссу Маллинс единогласным решением в женском легчайшем весе

5. Чен Ен Пак взял верх над Исмаилом Наурдиевым единогласным решением в среднем весе

6. Сок Хюн Ко выиграл у Обана Эллиотта единогласным решением в полусредний весе

Лучшие моменты турнира UFC Баку

Бои основного карда

Основной кард турнира открыл поединок Мухаммаджона Наимова и Богдана Града в полулегком весе. Оба бойца показали готовность постоянно идти вперед и поддерживать высокий темп. Первый раунд прошел под диктовку Наимова в стойке.

Во втором отрезке Град попытался перевести бой в партер, используя свою борцовскую базу. Однако Наимов продемонстрировал отличную защиту от тейкдаунов и нашел ответ в клинче, едва не отправив визави в нокдаун локтем. Эта контратака серьезно пошатнула позиции Града и вернула инициативу бойцу из Таджикистана.

Финальная пятиминутка получилась самой неоднозначной. Град, наконец, смог провести удачный тейкдаун, но Наимов быстро поднялся на ноги и избежал серьезных проблем. В стойке преимущество Мухаммаджона в точности было очевидно, что и подтвердили судьи, единогласно отдавшие ему победу.

Следующий поединок состоялся в легком весе с участием местного бойца Назим Садыхова и Николасы Мотты. Уже в первом раунде бразилец обрушил на противника шквал ударов и едва не добил азербайджанца у сетки. Садыхов чудом выстоял под этим напором, продемонстрировав невероятный характер.

После перерыва Назим начал методично разбивать Мотту, используя свое превосходство в скорости и точности. Его коронные удары локтями дважды серьезно потрясли латиноамериканца, вынуждая того отступать. Контратаки Мотты уже не имели прежней силы и не могли остановить уверенного шествия Садыхова.

Развязка наступила ближе к концу второго раунда. Назим поймал оппонента на отходе по прямой и потряс того сокрушительным правым кроссом. Мотта рухнул на канвас, и рефери немедленно остановил бой.

Мактыкбек Оролбай (слева) globallookpress.com

Еще один бой основного карда также состоялся в легком весе. На этот раз в клетку вышли Мыктыбек Оролбай и Тофик Мусаев, для которого встреча стала первой в промоушене. Но дебют в UFC известного по выступлениям в Bellator и Rizin азербайджанца обернулся полным разочарованием.

Оролбай с первых секунд дал понять, что не собирается уступать инициативу, сразу прижав Тофика к сетке и попытавшись перевести его в партер. Киргизский боец полностью доминировал в борьбе, сбивая Мусаева с ног раз за разом.

Его контроль на земле не оставил Тофику пространства для маневра или контратак. Финиш наступил за 25 секунд до конца первого раунда. Оролбай, умело контролируя Мусаева в партере, ловко схватил руку и провел Кимуру.

Далее состоялся долгожданный дебют российского тяжеловеса Ризвана Куниева. Его оппонент, пятый номер рейтинга Кертис Блейдс, начал бой довольно агрессивно и сразу попытался использовать свое преимущество в борьбе. «Бритва» успешно перевел россиянина на канвас в первом же эпизоде и просто вязал его в партере вплоть до конца раунда.

Впрочем, после перерыва Куниев перехватил инициативу и начал разбивать американца в стойке. Его тяжелые удары нашли цель — у Блейдса под глазом быстро образовалась гематома. Ризван действовал смело и точно. Позже выяснился поистине героический факт: Блейдс травмировал колено (по его словам, порвал крестообразную связку) еще в первом раунде.

Несмотря на это и урон, полученный во втором раунде, американец нашел силы для третьей пятиминутки. Он умело использовал клинч у сетки, изматывая дебютанта вязкой борьбой и нанося короткие удары коленями. Эта тактика принесла ему победу раздельным решением судей.

Физиев и Раунтри методично разобрали соперников

Джамал Хилл globallookpress.com

В со-главном событии вечера состоялся бой в легком весе между Рафаэлем Физиевым, 11-м номером рейтинга, и Игнасио Бахамондесом. «Атаман», находящийся на серии из трех болезненных поражений, отчаянно нуждался в победе. Но первый раунд боя прошел в осторожной разведке. Физиев выглядел несколько скованно, будто опасаясь ошибиться.

Лишь ближе к концу отрезка ему удалось немного потрясти чилийца точным левым хуком. Второй раунд начался с прессинга Бахамондеса. Он стал чаще идти вперед, пытаясь прижать Физиева к сетке и работать в клинче короткими ударами и локтями по корпусу.

Тактика приносила плоды — чилиец выглядел более активным, а Рафаэль, казалось, терял темп и не мог найти свой ритм для мощных акцентированных ударов. Переломный момент наступил в середине второго раунда. Физиев, почувствовав усталость оппонента, резко пошел вперед и провел тейкдаун.

Оказавшись сверху, он обрушил на Бахамондеса град ударов, несколько раз серьезно потрясших чилийца. Финальный раунд стал настоящей проверкой на прочность для обоих. Бахамондес, понимая, что может проиграть, бросился вперед. Физиев, обретя уверенность, отвечал точными контратаками и лучше контролировал дистанцию.

Решающим аргументом стал финальный тейкдаун Физиева за минуту до конца боя, после которого он провел остаток времени в доминирующей позиции на канвасе. В итоге все трое судей единогласно отдали победу Рафаэлю со счетом 30-27.

В главном событии вечера состоялся бой Джамала Хилла и Халила Раунтри в полутяжелом весе. Парни в преддверии очной встречи занимали четвертую и седьмую позиции в рейтинге. Уже в первом раунде Раунтри четко обозначил свою стратегию. Его мощные лоу-кики стали проблемой для Хилла.

Несколько точных ударов по опорной ноге Джамала заставили его потерять равновесие и заметно снизили мобильность. Раунтри методично работал со средней дистанции, демонстрируя высокую точность.

Второй и третий раунды превратились в демонстрацию доминирования Халила. Его лоу-кики продолжали разбивать ноги Хилла. Помимо этого, Халил трижды отправлял бывшего чемпиона в нокдаун точными ударами в голову — правым хуком и оверхэндами.

Хилл демонстрировал невероятную стойкость, поднимаясь каждый раз, но не мог переломить ход боя. К концу третьей пятиминутки его лицо было разбито, а под правым глазом появилось рассечение.

Четвертый и пятый раунды также прошли под диктовку недавнего претендента на титул. Раунтри уверенно защищался и отвечал точными атаками. Хилл выглядел бессильным против более физически свежего соперника. Финальный вердикт судей (50-45, 50-45, 49-46) стал логичным итогом пяти раундов тотального доминирования Халила Раунтри.