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    Паолини снова проиграет?

    Фернандес — Паолини. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 24 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фернандес — Паолини
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    Жасмин Паолини
    Итальянка Жасмин Паолини сыграет против представительницы Канады Лейлы Фернандес во втором круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 24 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фернандес — Паолини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Фернандес

    Лейла в первом раунде одержала победу над чемпионкой лондонского «пятисотника» Татьяной Марией — 6:0, 7:6.

    Этот результат, несмотря на недавний успех 37-летней немки на престижном турнире, не стал сюрпризом. Сопернице редко удается стабильно демонстрировать свой лучший теннис.

    На прошлой неделе Фернандес дошла до четвертьфинала на турнире в Ноттингеме. Теннисистка из Канады обыграла нидерландку Сьюзан Ламенс и испанку Кристину Букшу, после чего уступила украинке Даяне Ястремской.

    Прогнозы на теннис

    В начале июня Фернандес не смогла пройти первый раунд на «пятисотнике» в Лондоне. Здесь ее соперницей тоже была Мария.

    В текущем сезоне Лейла провела 30 матчей — и на данный момент у нее одинаковое количество побед и поражений.

    Паолини

    Жасмин попала в число сеяных, которые стартуют сразу со второго круга.

    Итальянка провела пока лишь один матч на траве. На прошлой неделе она уступила Онс Жабер на турнире в Берлине, при этом взяв лишь четыре гейма.

    Но также стоит добавить, что в прошлом году Паолини сначала дошла до полуфинала в Истборне, а потом остановилась в шаге от титула на Уимблдоне.

    В решающем матче британского мэйджора она проиграла чешке Барборе Крейчиковой.

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    В этом сезоне Паолини выиграла 25 матчей из 35-ти. В мае она стала чемпионкой грунтового «тысячника» в Риме, а в конце марта дошла до полуфинала в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фернандес в этом матче можно поставить за 2.72, победу Паолини букмекеры предлагают за 1.46.

    Прогноз: Жасмин выиграла лишь один из четырех матчей против Лейлы. Правда, итальянка одержала победу над канадской теннисисткой как раз в их предыдущем матче, который состоялся в прошлом году в Дубае. Но в любом случае сейчас лучшее рассмотреть ставки без учета исхода встречи.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фернандес — Паолини?

    Матч Фернандес — Паолини состоится 24 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фернандес — Паолини?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фернандес — Паолини?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фернандес — Паолини?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фернандес — Паолини?

    Коэффициенты букмекеров: на Фернандес в этом матче можно поставить за 2.72, победу Паолини букмекеры предлагают за 1.46.

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    Фернандес — Паолини: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 24.06.202512:00. Паолини снова проиграет?
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