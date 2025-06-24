Фернандес — Паолини. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 24 июня 2025 года

Фернандес
Лейла в первом раунде одержала победу над чемпионкой лондонского «пятисотника» Татьяной Марией — 6:0, 7:6.
Этот результат, несмотря на недавний успех 37-летней немки на престижном турнире, не стал сюрпризом. Сопернице редко удается стабильно демонстрировать свой лучший теннис.
На прошлой неделе Фернандес дошла до четвертьфинала на турнире в Ноттингеме. Теннисистка из Канады обыграла нидерландку Сьюзан Ламенс и испанку Кристину Букшу, после чего уступила украинке Даяне Ястремской.
В начале июня Фернандес не смогла пройти первый раунд на «пятисотнике» в Лондоне. Здесь ее соперницей тоже была Мария.
В текущем сезоне Лейла провела 30 матчей — и на данный момент у нее одинаковое количество побед и поражений.
Паолини
Жасмин попала в число сеяных, которые стартуют сразу со второго круга.
Итальянка провела пока лишь один матч на траве. На прошлой неделе она уступила Онс Жабер на турнире в Берлине, при этом взяв лишь четыре гейма.
Но также стоит добавить, что в прошлом году Паолини сначала дошла до полуфинала в Истборне, а потом остановилась в шаге от титула на Уимблдоне.
В решающем матче британского мэйджора она проиграла чешке Барборе Крейчиковой.
В этом сезоне Паолини выиграла 25 матчей из 35-ти. В мае она стала чемпионкой грунтового «тысячника» в Риме, а в конце марта дошла до полуфинала в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фернандес в этом матче можно поставить за 2.72, победу Паолини букмекеры предлагают за 1.46.
Прогноз: Жасмин выиграла лишь один из четырех матчей против Лейлы. Правда, итальянка одержала победу над канадской теннисисткой как раз в их предыдущем матче, который состоялся в прошлом году в Дубае. Но в любом случае сейчас лучшее рассмотреть ставки без учета исхода встречи.
- 1.88Крюгер — Хаддад-Майя: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.95Лоффхаген — Опелка: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.28Дардери — Гирон: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.