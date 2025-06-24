Фернандес — Паолини. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 24 июня 2025 года

Итальянка Жасмин Паолини сыграет против представительницы Канады Лейлы Фернандес во втором круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 24 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фернандес — Паолини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фернандес

Лейла в первом раунде одержала победу над чемпионкой лондонского «пятисотника» Татьяной Марией — 6:0, 7:6.

Этот результат, несмотря на недавний успех 37-летней немки на престижном турнире, не стал сюрпризом. Сопернице редко удается стабильно демонстрировать свой лучший теннис.

На прошлой неделе Фернандес дошла до четвертьфинала на турнире в Ноттингеме. Теннисистка из Канады обыграла нидерландку Сьюзан Ламенс и испанку Кристину Букшу, после чего уступила украинке Даяне Ястремской.

Прогнозы на теннис

В начале июня Фернандес не смогла пройти первый раунд на «пятисотнике» в Лондоне. Здесь ее соперницей тоже была Мария.

В текущем сезоне Лейла провела 30 матчей — и на данный момент у нее одинаковое количество побед и поражений.

Паолини

Жасмин попала в число сеяных, которые стартуют сразу со второго круга.

Итальянка провела пока лишь один матч на траве. На прошлой неделе она уступила Онс Жабер на турнире в Берлине, при этом взяв лишь четыре гейма.

Но также стоит добавить, что в прошлом году Паолини сначала дошла до полуфинала в Истборне, а потом остановилась в шаге от титула на Уимблдоне.

В решающем матче британского мэйджора она проиграла чешке Барборе Крейчиковой.

В этом сезоне Паолини выиграла 25 матчей из 35-ти. В мае она стала чемпионкой грунтового «тысячника» в Риме, а в конце марта дошла до полуфинала в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фернандес в этом матче можно поставить за 2.72, победу Паолини букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: Жасмин выиграла лишь один из четырех матчей против Лейлы. Правда, итальянка одержала победу над канадской теннисисткой как раз в их предыдущем матче, который состоялся в прошлом году в Дубае. Но в любом случае сейчас лучшее рассмотреть ставки без учета исхода встречи.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.