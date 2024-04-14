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    «Реал Сосьедад» забьет и пропустит?!

    «Реал Сосьедад» — «Альмерия». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 14 апреля 2024 года

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    «Реал Сосьедад» — явный фаворит матча
    14 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу пройдет матч «Реал Сосьедад» — «Альмерия». Начало игры — 22:00. «Реал Сосьедад» — «Альмерия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Апреля 2024 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 22:00 Альмерия Альмерия
  • Альмерия
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    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна продолжает претендовать на место в зоне еврокубков, но вряд ли сможет попасть в Лигу чемпионов.

    В настоящий момент «бело-голубые» имеют в своем активе 49 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице, опережая седьмую «Валенсию» на 5 баллов.

    Реал Сосьедад — Альмерия: коэффициенты букмекеров

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    «Королевский клуб» смог 43 раза поразить ворота соперника и 31раз пропустил в свои.

    Последние матчи: прошлые три игры сан-себастьянцы выиграла — у «Алавеса» (1:0), «Кадиса» (2:0) и «Гранады» (3:2).

    До этого же «Реал Сосьедад» уступил «Севилье» (2:3) и «Вильярреалу» (1:3).

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    Также совсем недавно подопечные Иманоля Альгуасиля вылетели из Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ» (0:2, 1:2) и проиграли в полуфинале Кубка Испании «Мальорке» по пенальти.

    Не сыграют: не помогут своей команде в этой игре травмированные Браис Мендес, Мартин Меркеланс, Айхен Муньос, Альваро Одриосола и Карлос Фернандес.

    Состояние команды: в последних играх «Реал Сосьедад» набрал ход и стал побеждать , но отставание от Лиги чемпионов составляет еще 9 очков и такое не отыгрывается.

    Главной задачей коллектива россиянина Арсена Захаряна будет остаться в топ-6, чтобы попасть в еврокубки на следующий сезон.

    Зимой команда прикупила Шеральдо Беккера и продала Мохамеда-Али Чо.

    «Альмерия»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является главным аутсайдером Примеры и уже практически лишилась шансов на сохранение прописки в элите.

    В настоящий момент «красно-белые» идут последними с 13 очками. Они на целых 15 пунктов отстают от спасительной зоны.

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    • Коллектив из Альмерии забил лишь 28 мячей, а пропустил целых 60.

    Последние матчи: в прошлом туре УДА уступила «Осасуне» (0:3), а до этого переиграла «Лас-Пальмас» (1:0), добыв первую победу в сезоне.

    Перед этим же альмерийцы сыграли вничью с «Севильей» (2:2), но проиграли «Сельте» (0:1).

    До этого у подопечных Пепе Меля также было три ничьи подряд — с «Атлетико» (2:2), «Гранадой» (1:1) и «Атлетиком» (0:0).

    Не сыграют: «Альмерия» в этой игре не сможет рассчитывать на травмированных Ибраима Коне и Луиса Суареса, а также на дисквалифицированного Гонсало Мелеро.

    Состояние команды: «Альмерия» уже практически не имеет шансов на спасение и ее спасет только чудо.

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    Судя по всему, команде нужно просто доигрывать сезон, постараться сохранить состав, усилиться и готовится к выступлению в Сегунде, чтобы сразу вновь вернуться в элитный дивизион.

    Статистика для ставок

    • «Реал Сосьедад» выиграл 3 последних матча

    • «Альмерия» проиграла только 2 из последних 7 матчей

    • «Реал Сосьедад» выиграл 3 последних очных матча у «Альмерии»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.10, а победа «Альмерии» — в 9.50.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

    Прогноз: обе команды в последних играх практически всегда забивают (за редким исключением), поэтому логично предположить, что и тут мяч побывает в сетке обоих коллективов.

    Ставка: обе забьют за 2.18.

    Прогноз: «Реал Сосьедад» после вылета из Лиги чемпионов и Кубка Испании набрал отличную форму и одержал три победы подряд. Он намного сильнее своего соперника, поэтому обязан продлевать победную серию и делать это уверенно.

    Ставка: победа «Реал Сосьедада» с форой-1,5 за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Альмерия» с коэффициентом 2.18. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на футбол. «Реал Сосьедад» забьет и пропустит?!
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