14 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу пройдет матч «Реал Сосьедад» — «Альмерия». Начало игры — 22:00. «Реал Сосьедад» — «Альмерия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна продолжает претендовать на место в зоне еврокубков, но вряд ли сможет попасть в Лигу чемпионов.

В настоящий момент «бело-голубые» имеют в своем активе 49 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице, опережая седьмую «Валенсию» на 5 баллов.

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«Королевский клуб» смог 43 раза поразить ворота соперника и 31раз пропустил в свои.

Последние матчи: прошлые три игры сан-себастьянцы выиграла — у «Алавеса» (1:0), «Кадиса» (2:0) и «Гранады» (3:2).

До этого же «Реал Сосьедад» уступил «Севилье» (2:3) и «Вильярреалу» (1:3).

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Также совсем недавно подопечные Иманоля Альгуасиля вылетели из Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ» (0:2, 1:2) и проиграли в полуфинале Кубка Испании «Мальорке» по пенальти.

Не сыграют: не помогут своей команде в этой игре травмированные Браис Мендес, Мартин Меркеланс, Айхен Муньос, Альваро Одриосола и Карлос Фернандес.

Состояние команды: в последних играх «Реал Сосьедад» набрал ход и стал побеждать , но отставание от Лиги чемпионов составляет еще 9 очков и такое не отыгрывается.

Главной задачей коллектива россиянина Арсена Захаряна будет остаться в топ-6, чтобы попасть в еврокубки на следующий сезон.

Зимой команда прикупила Шеральдо Беккера и продала Мохамеда-Али Чо.

«Альмерия»

Турнирное положение: команда из одноименного города является главным аутсайдером Примеры и уже практически лишилась шансов на сохранение прописки в элите.

В настоящий момент «красно-белые» идут последними с 13 очками. Они на целых 15 пунктов отстают от спасительной зоны.

Коллектив из Альмерии забил лишь 28 мячей, а пропустил целых 60.

Последние матчи: в прошлом туре УДА уступила «Осасуне» (0:3), а до этого переиграла «Лас-Пальмас» (1:0), добыв первую победу в сезоне.

Перед этим же альмерийцы сыграли вничью с «Севильей» (2:2), но проиграли «Сельте» (0:1).

До этого у подопечных Пепе Меля также было три ничьи подряд — с «Атлетико» (2:2), «Гранадой» (1:1) и «Атлетиком» (0:0).

Не сыграют: «Альмерия» в этой игре не сможет рассчитывать на травмированных Ибраима Коне и Луиса Суареса, а также на дисквалифицированного Гонсало Мелеро.

Состояние команды: «Альмерия» уже практически не имеет шансов на спасение и ее спасет только чудо.

Судя по всему, команде нужно просто доигрывать сезон, постараться сохранить состав, усилиться и готовится к выступлению в Сегунде, чтобы сразу вновь вернуться в элитный дивизион.

Статистика для ставок

«Реал Сосьедад» выиграл 3 последних матча

«Альмерия» проиграла только 2 из последних 7 матчей

«Реал Сосьедад» выиграл 3 последних очных матча у «Альмерии»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.10, а победа «Альмерии» — в 9.50.

ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

Прогноз: обе команды в последних играх практически всегда забивают (за редким исключением), поэтому логично предположить, что и тут мяч побывает в сетке обоих коллективов.

Ставка: обе забьют за 2.18.

Прогноз: «Реал Сосьедад» после вылета из Лиги чемпионов и Кубка Испании набрал отличную форму и одержал три победы подряд. Он намного сильнее своего соперника, поэтому обязан продлевать победную серию и делать это уверенно.

Ставка: победа «Реал Сосьедада» с форой-1,5 за 1.95.