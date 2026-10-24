прогноз на матч 15-го тура ФНЛ, ставка за 1.85

25 октября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Челябинск» и «Урал». Начало встречи — в 13:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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«Челябинск»

Турнирное положение: «Челябинск» занимает 12-е место в чемпионате России, набрав 15 очков.

Последние матчи: В рамках 14-го тура российского первенства «Челябинск» проиграл «Текстильщику» (1:2).

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: команда Романа Пилипчука не может выиграть во втором матче подряд, помимо неудачной игры с «Текстильщиком» футболисты «Челябинска» проиграли команде «Спартак Кострома» (0:1). До этого «Челябинск» одержал три победы и сыграл две встречи вничью.

«Урал»

Турнирное положение: «Урал» занимает 6-е место в Первой лиге чемпионата России, набрав 25 очков.

Последние матчи: В последней игре российского первенства команда из Екатеринбурга на домашней арене уступили «Нижнему Новгороду» (1:2).

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах чемпионата России команда из Екатеринбурга одержала две победы, сыграла одну встречу вничью и потерпела два поражения.

На что ставят в матче Челябинск — Урал Букмекерские коэффициенты на матч Челябинск — Урал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Челябинск» занимает 12-е место в ФНЛ

«Урал» занимает 6-е место в ФНЛ

Прервалась беспроигрышная серия «Челябинска» из пяти матчей: 3 победы и 2 ничьи

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Урала» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья оценивается в 3.65. На победу «Челябинска» — 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.75.

Прогноз: В летнее межсезонье «Челябинск» и «Урал» провели две товарищеские игры. Команда из Екатеринбурга одержал победу со счётом 3:0, ещё в одном поединке была зафиксирована ничья (1:1). Ожидаем, что «Урал» вполне способен одержать победу над соперником и в официальной игре.

1.85 Победа «Урала» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Челябинск» — «Урал» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Победа «Урала» с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.00 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Челябинск» — «Урал» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.