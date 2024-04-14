«Урал»
Турнирное положение: команда Виктора Гончаренко продолжает идти в таблице РПЛ в зоне стыковых матчей с 20 очками. От 15-го места и «Балтики» ее отделяет всего три балла.
Последние матчи: в 23-м туре «Урал» потерпел поражение на своем поле от «Крыльев Советов» со счетом 1:2. Единственный мяч команды забил на 41-й минуте с пенальти Алексей Каштанов.
Урал — Динамо: коэффициенты букмекеров
Ранее была в гостях ничья со «Спартаком» (0:0) и разгромное поражение от «Зенита» (1:4).
Не сыграют: сразу три основных футболиста дисквалифицированы из-за перебора карточек (Помазун, Итало, Бегич), из игроков старта также травмирован Егорычев.
Состояние команды: на протяжении всего сезона «Урал» выглядит довольно неровно, сильно сдало нападение, которое очень зависимо от Эрика Бикфалви, есть большие проблемы и в обороне. Команда по делу идет в зоне вылета.
«Динамо» Москва
Турнирное положение: подопечные Марцела Лички продолжают борьбу за медали. Сейчас «бело-голубые» в таблице РПЛ располагаются на третьем месте с 38 очками, от лидера «Зенита» расстояние в шесть баллов.
Последние матчи: в предыдущей игре «Динамо» уступил на своем поле «Спартаку» со счетом 1:2. Команда играла лучше, долго вела в счете, но две досадные ошибки в конце вратаря Лещука свели на нет все усилия игроков. Единственный мяч на счету Луиса Чавеса, реализовавшего пенальти.
До этого «Динамо» проиграло дома «Ростову» (1:4) и победило «Ахмат» (2:0).
Не сыграют: травмирован мексиканец Чавес.
Состояние команды: «Динамо» очень неудачно провело два последних матча и отстало от лидеров в лице «Зенита» и «Краснодара». Тем не менее, игра у «бело-голубых» поставлена, отлично смотрится, надо лишь убрать глупые ошибки у своих ворот.
Статистика для ставок
- В первом круге «Динамо» победило дома 2:1
- В прошлом сезоне также матчи остались за «бело-голубыми» (2:1, 1:0)
- «Урал» имеет разницу 20:35, команда одна из худших в РПЛ по забитым и пропущенным мячам. «Динамо» имеет разницу 35:29 и идет в числе лучших по голам в ворота соперников
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Урала» дают 3,20, а на «Динамо» — 2,26. Ничью букмекеры оценивают в 3,70.
Тотал меньше 2,5 и ТБ 2,5 идут по равной линии за 1,93.
- 1.75Краснодар — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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- 1.92Бохум — Хайденхайм: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Прогноз: по качеству игры и составу «Динамо» на голову выше своего соперника, за «Урал» только горячая поддержка местных трибун. Учитывая серьезные потери в составе хозяев, им очень сложно будет взять хотя бы очко.
Ставка: победа «Динамо» за 2,26.
Прогноз: любители рискнуть могут рассмотреть более уверенную победу «бело-голубых», команда очень куражная и вполне может набить.
Ставка: победа «Динамо» с форой -1 за 3,40.