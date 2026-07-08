В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Петровац» из Черногории будет принимать «Жальгирис» из Литвы. Игра пройдет в Петроваце 9 июля. Начало встречи — в 21:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Петровац»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Черногории «Петровац» финишировал на третьем месте с активом в 51 очко.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Петровац» провёл четыре товарищеских матча. В последней встрече черногорцы сыграли вничью с клубом «Морнар Бар» (0:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах участник Лиги конференций сыграл в трёх матчах вничью и потерпел два поражения.
«Жальгирис»
Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Жальгирис» занимает 5-е место, набрав 28 очков. От лидера «Судувы» участник Лиги конференций отстаёт на 2 очка.
Последние матчи: В 21 туре литовского первенства «Жальгирис» разгромил ФА «Шяуляй» (3:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Жальгирис» одержал три победы, одну встречу сыграл вничью и в одном поединке потерпел поражение.
Статистика для ставок
- «Петровац» — бронзовый призер чемпионата Черногории
- «Жальгирис» — бронзовый призер чемпионата Литвы
- «Петровац» и «Жальгирис» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Жальгириса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.03. Ничья оценивается в 3.35. На победу «Петроваца» — 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.68.
Прогноз: Встречаются бронзовые призеры своих стран Черногории и Литвы. Обе команды хорошо играют в атаке. Есть большая вероятность, что «Петровац» и «Жальгирис» обменяются голами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05.