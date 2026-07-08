прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Петровац» из Черногории будет принимать «Жальгирис» из Литвы. Игра пройдет в Петроваце 9 июля. Начало встречи — в 21:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Петровац»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Черногории «Петровац» финишировал на третьем месте с активом в 51 очко.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Петровац» провёл четыре товарищеских матча. В последней встрече черногорцы сыграли вничью с клубом «Морнар Бар» (0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних матчах участник Лиги конференций сыграл в трёх матчах вничью и потерпел два поражения.

«Жальгирис»

Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Жальгирис» занимает 5-е место, набрав 28 очков. От лидера «Судувы» участник Лиги конференций отстаёт на 2 очка.

Последние матчи: В 21 туре литовского первенства «Жальгирис» разгромил ФА «Шяуляй» (3:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Жальгирис» одержал три победы, одну встречу сыграл вничью и в одном поединке потерпел поражение.

Статистика для ставок

«Петровац» — бронзовый призер чемпионата Черногории

«Жальгирис» — бронзовый призер чемпионата Литвы

«Петровац» и «Жальгирис» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Жальгириса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.03. Ничья оценивается в 3.35. На победу «Петроваца» — 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.68.

Прогноз: Встречаются бронзовые призеры своих стран Черногории и Литвы. Обе команды хорошо играют в атаке. Есть большая вероятность, что «Петровац» и «Жальгирис» обменяются голами.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Петровац» — «Жальгирис» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.05 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Петровац» — «Жальгирис» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05.