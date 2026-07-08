прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.47

9 июля в матче первого раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Рунавик» и «Хамрун Спартанс». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.47.

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«Рунавик»

Турнирное положение: «Рунавик» лидирует в своем чемпионате. На данный момент отрыв от ближайшего конкурента составляет 3 очка.

При этом «Рунавик» в среднем забивает фактически 2 мяча за матч. А вот победила команда 10 раз в 16 поединках чемпионата Фарерских островов.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Рунавик» расписал мировую с «Клаксвиком» (0:0).

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До того команда не сумела обыграть «Викингур» (3:3). Зато поединок Суперкубка страны с «Клаксвиком» завершился викторией (4:2).

При этом «Рунавик» в пяти своих последних матчах добыл три победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при пяти пропущенных.

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Состояние команды: «Рунавик» нынче находится в приличных кондициях. Чемпионат Фарерских островов в разгаре, да и не проигрывает команда уже почти полтора месяца.

«Рунавик» наверняка будет действовать максимально агрессивно. Фарерцы уж точно не боятся оппонента, да и где же еще добывать результат, как не в родных стенах?!

«Хамрун Спартанс»

Турнирное положение: «Хамрун Спартанс» завершил чемпионат Мальты на третьей позиции. Команда в полуфинале плей-офф в дополнительное время уступила «Марсакслокку».

Причем «Хамрун Спартанс» в 16 матчах регулярного чемпионата Мальты забил 26 мячей. А вот пропустила команда всего 11 раз. Вот только добыла она всего 50 процентов побед.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Хамрун Спартанс» одолел «Валлетту» (2:0).

Несколько ранее команда уступила «Марсакслокку» (1:2). А вот до того она была бита той же «Валлеттой» (1:2).

В пяти своих последних матчах «Хамрун Спартанс» победил 3 раза. Команде удалось отличиться 11 голами при пяти пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Хамрун Спартанс» давненько не проводил официальных поединков. Новый чемпионат Мальты еще не стартовал, так что набирать форму придется через еврокубки.

Мальтийцы давно доказали свою состоятельность. Как минимум, команда способна дать бой середнякам европейского футбола, а уж фарерцев пройти — святое дело.

К тому же «Хамрун Спартанс» неплохо выглядел в прошедшем еврокубковом сезоне. Тот опыт должен помочь команде и в новом сезоне.

На что ставят в матче Рунавик — Хамрун Спартанс Букмекерские коэффициенты на матч Рунавик — Хамрун Спартанс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рунавик» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценивается в 3.60, тогда как победа оппонента — в 2.52.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.01, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.76.

Прогноз: «Рунавик» нынче в накате, тогда как мальтийцы давненько пребывают без игровой практики.

2.47 Победа «Рунавика» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.47 на матч «Рунавик» — «Хамрун Спартанс» принесёт чистый выигрыш 1470₽, общая выплата — 2470₽

Ставка: Победа «Рунавика» за 2.47.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.01 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Рунавик» — «Хамрун Спартанс» позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.01.

Пять причин, почему ставка зайдет