В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Гленторан» из Северной Ирландии будет принимать РФШ из Латвии. Игра пройдет в Белфасте 9 июля. Начало встречи — в 21:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.
«Гленторан»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Северной Ирландии «Гленторан» финишировал на третьем месте с активом в 77 баллов.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Гленторан» провёл пять товарищеских матчей. В последней встрече североирландцы сыграли вничью с клубом «Дандела» (3:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах участник Лиги конференций одержал одну победу, сыграл в двух матчах вничью и потерпел два поражения.
РФШ
Турнирная таблица: В минувшем сезоне Рижская футбольная школа завоевала серебро, набрав 87 очков. От чемпиона «Риги» футболисты РФШ отстали на одно очко.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Латвии РФШ лидирует 56 баллами и опережает «Ригу» на один пункт.
Последние матчи: В 22 туре латвийской Вирслиги РФШ обменялся голами с «Аудой» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: РФШ не проигрывает на протяжении четырёх матчей подряд. Помимо ничьи с «Аудой» футболисты рижской футбольной школы обыграли «Даугавпилс» (3:1), «Лиепаю» (2:0) и «Огре» (6:0).
Статистика для ставок
- «Гленторан» — бронзовый призер чемпионата Северной Ирландии
- РФШ — серебряный призер чемпионата Латвии
- «Гленторан» и РФШ ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу РФШ ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.62. Ничья оценивается в 4.05. На победу «Гленторана» — 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.20.
Прогноз: РФШ показывает результативный футбол, который приносит положительный результат команде. К тому же латвийцы забивают по три мяча за игру. Есть вероятность, что рижская футбольная школа сможет одержать победу над соперником.
Ставка: Фора РФШ (-1) с коэффициентом 2.02.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.80.