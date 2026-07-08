прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.02

В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Гленторан» из Северной Ирландии будет принимать РФШ из Латвии. Игра пройдет в Белфасте 9 июля. Начало встречи — в 21:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

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«Гленторан»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Северной Ирландии «Гленторан» финишировал на третьем месте с активом в 77 баллов.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Гленторан» провёл пять товарищеских матчей. В последней встрече североирландцы сыграли вничью с клубом «Дандела» (3:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних матчах участник Лиги конференций одержал одну победу, сыграл в двух матчах вничью и потерпел два поражения.

РФШ

Турнирная таблица: В минувшем сезоне Рижская футбольная школа завоевала серебро, набрав 87 очков. От чемпиона «Риги» футболисты РФШ отстали на одно очко.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Латвии РФШ лидирует 56 баллами и опережает «Ригу» на один пункт.

Последние матчи: В 22 туре латвийской Вирслиги РФШ обменялся голами с «Аудой» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: РФШ не проигрывает на протяжении четырёх матчей подряд. Помимо ничьи с «Аудой» футболисты рижской футбольной школы обыграли «Даугавпилс» (3:1), «Лиепаю» (2:0) и «Огре» (6:0).

Статистика для ставок

«Гленторан» — бронзовый призер чемпионата Северной Ирландии

РФШ — серебряный призер чемпионата Латвии

«Гленторан» и РФШ ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу РФШ ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.62. Ничья оценивается в 4.05. На победу «Гленторана» — 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.20.

Прогноз: РФШ показывает результативный футбол, который приносит положительный результат команде. К тому же латвийцы забивают по три мяча за игру. Есть вероятность, что рижская футбольная школа сможет одержать победу над соперником.

2.02 Фора РФШ (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Гленторан» — РФШ принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Фора РФШ (-1) с коэффициентом 2.02.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.80 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Гленторан» — РФШ принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.80.