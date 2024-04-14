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    «Ливерпуль» обыграет «Кристал Пэлас» с разницей минимум в три мяча?

    «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 2.40) и прогноз на чемпионат Англии 14 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»
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    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 16:00 мск. «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Апреля 2024 года
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    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: «Ливерпуль» занимает второе место в таблице АПЛ, имея в своем активе 71 очко после 31 матча.

    «Мерсисайдцы» отстают от «Арсенала» только по дополнительным показателям. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет лишь одно очко.

    Ливерпуль — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: неделя началась для «Ливерпуля» с ужасного домашнего поражения от «Аталанты» (0:3) в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы.

    У «красных» были неудачные матчи в этом сезоне, но этот стал настоящей катастрофой. Ранее что-то подобное на «Энфилде» удавалось только мадридскому «Реалу».

    Не сыграют: Жоэль Матип и Тьяго Алькантара. Все остальные готовы принять участие в предстоящем матче.

    Состояние команды: можно описать одним словом — подавленное. До встречи с «Аталантой» у команды Юргена Клоппа была невероятная серия из 34 матчей без поражений на своем поле.

    Но проблема, конечно, не только в том, что «Ливерпуль» не смог продлить серию. Очевидно, что отыграть столь внушительную разницу в счете почти нереально. Даже с учетом того, что «Ливерпуль» один из главных специалистов по камбэкам.

    Все прогнозы на АПЛ

    Предыдущие семь дней, похоже, станут ключевыми для «красных». В минувшее воскресенье они потеряли очки на поле «Манчестер Юнайтед», и вполне вероятно, что именно этого им в итоге и не хватит для завоевания чемпионского титула в АПЛ.

    Вылет из Лиги Европы станет еще одним ударом — Клопп наверняка планировал иначе попрощаться с болельщиками «Ливерпуля».

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Кристал Пэлас» находится на 14-й строчке — сейчас в его активе 30 очков.

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  • Вчера

    • Последние матчи: на прошлой неделе «Кристал Пэлас» проиграл на своем поле «Манчестер Сити» — 2:4. Команда Оливера Гласнера открыла счет уже на четвертой минуте, чем только разозлила мощное нападение действующего чемпиона. Второй гол лондонский клуб забил в тот момент, когда уже все было ясно.

    Не сыграют: Марк Гуэхи, Шарль Дукуре, Матеус Франка и Роб Холдинг.

    Состояние команды: «Кристал Пэлас» не одержал ни одной победы в пяти предыдущих матчах, и это, пожалуй, лучше всего описывает состояние команды.

    По сути, «Кристал Пэлас» до сих пор не свалился поближе к зоне вылета только благодаря недавним решениям АПЛ, которая наказала «Эвертон» и «Ноттингем Форест» снятием очков за финансовые нарушения.

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    Впрочем, еще не факт, что «Пэлас» останутся в АПЛ. С таким настроем можно запросто очутиться в Чемпионшипе.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» еще ни разу в этом сезоне не проигрывал на своем поле в рамках АПЛ — 13 побед и 3 ничьих

    • «Ливерпуль» забил 43 гола в 16-ти домашних матчах АПЛ

    • Безвыигрышная гостевая серия «Кристал Пэлас» в АПЛ составляет уже 10 матчей. На этом отрезке у лондонского клуба шесть поражений

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.22, ничью букмекеры предлагают за 6.95, а победу «Кристал Пэлас» — за 12.50.

    Прогноз: «Кристал Пэлас» ни в чем не виноват, но именно ему придется принять на себя удар озлобленного «Ливерпуля». Команда Клоппа с первых минут понесется доказывать, что всё, что случилось несколько дней назад, было всего лишь досадным недоразумением.

    Но даже без этого понятно, что «Ливерпуль» выйдет разрывать, учитывая сумасшедшую конкуренцию в борьбе за титул.

    Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2,5) за 2.40.

    Прогноз: также есть смысл рассмотреть ставку на угловые «Ливерпуля» в первом тайме. Хозяева вряд ли будут отходить от ворот соперника.

    Ставка: тотал угловых «Ливерпуля» в первом тайме больше 4,0 за 2.17.

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    Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» с коэффициентом 2.40. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» обыграет «Кристал Пэлас» с разницей минимум в три мяча?
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