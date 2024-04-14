Холлоуэй нокаутировал Гейджи и стал новым обладателем пояса BMF

Бывший чемпион UFC в полулегком весенокаутировал в пятом в раундеи стал новым обладателем титула BMF.

Данный бой состоялся в основном карде турнира UFC 300 в рамках легкой весовой категории. К этой встрече Холлоуэй подходил в статусе второго номера рейтинга в дивизионе до 66 кг.

Таким образом, «Благославенный» вышел на серию из трех выигранных поединков кряду. После боя с Гейджи Макс попросил у UFC бонус в 300 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

Также он изъявил желание подраться против нового чемпиона дивизиона до 66 кг Илии Топурии, который в феврале отобрал титул у Александра Волкановски.