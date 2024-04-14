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    Холлоуэй нокаутировал Гейджи и стал новым обладателем пояса BMF

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Александр Волкановски Джастин Гейджи
    Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй нокаутировал в пятом в раунде Джастина Гейджи и стал новым обладателем титула BMF.

    Макс Холлоуэй (слева)
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    Макс Холлоуэй (слева)

    Данный бой состоялся в основном карде турнира UFC 300 в рамках легкой весовой категории. К этой встрече Холлоуэй подходил в статусе второго номера рейтинга в дивизионе до 66 кг.

    Таким образом, «Благославенный» вышел на серию из трех выигранных поединков кряду. После боя с Гейджи Макс попросил у UFC бонус в 300 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

    Также он изъявил желание подраться против нового чемпиона дивизиона до 66 кг Илии Топурии, который в феврале отобрал титул у Александра Волкановски.

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