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ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия 5:0

Сборная России начала домашний чемпионат мира с разгромной победы над сборной Саудовской Аравии 5:0. Голы забивали Газинский, Черышев (дубль), Дзюба и Головин. Лучшие фотографии

Фото GettyImages
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