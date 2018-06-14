ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия 5:0

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Золото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катании Алина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программы

Бронза Елистратова и корейское золото в шорт-треке Семен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-треке

Церемония открытия Олимпиады-2018 В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018

Флойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото боя Экс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором