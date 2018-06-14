ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия 5:0
Сборная России начала домашний чемпионат мира с разгромной победы над сборной Саудовской Аравии 5:0. Голы забивали Газинский, Черышев (дубль), Дзюба и Головин. Лучшие фотографии
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