14 апреля в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Ростов». Начало игры — в 16:45 мск. «Факел» — «Ростов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Факел»

Турнирное положение: сейчас воронежский занимает 11-е место в таблице РПЛ, но еще не гарантировал себе сохранение прописки на следующий сезон, от зоны стыков расстояние всего в 6 очков.

Последние матчи: в предыдущем туре «Факел» был разгромлен в гостях ЦСКА со счетом 1:4. У команды ничего не получалось в этом матче, лишь в самом конце она смогла забить гол престижа после точного удара Василия Черова.

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Ранее была нулевая ничья с «Оренбургом» (0:0) и неожиданная победа над «Спартаком» (2:0).

Не сыграют: потерь в составе «Факела» нет.

Состояние команды: после зимней паузы команда смотрится довольно неплохо, но кадровый ресурс довольно ограничен, а лавки практически нет. Сергей Ташуев выжимает максимум из своих футболистов.

«Ростов»

Турнирное положение: после 23 туров «Ростов» идет на девятом месте в таблице РПЛ с 31 очком. Команда еще имеет шансы включиться даже в борьбу за медали.

Все прогнозы на РПЛ

Последние матчи: в последнем туре дружина Валерия Карпина сыграла дома вничью с «Сочи» (2:2). Все основные события развернулись в первом тайме, когда соперники обменялись двумя забитыми мячами. После перерыва «Ростов» играл намного лучше, но добыть победу не смог. Голы забивали Голенков и Роналдо.

Ранее было разгромлено в гостях «Динамо» (4:1) и обыгран дома «Краснодар» (2:1).

Не сыграют: травмирован пока только Уткин.

Состояние команды: во второй части сезона «Ростов» является лучшей командой чемпионата, играет легко, раскованно, много забивает и подтянулся к группе лидеров. В команде отличные отношения и здоровая конкуренция почти на всех позициях.

Статистика для ставок

В первом круге сильнее был «Ростов» (2:1)

В прошлом сезоне «Ростов» обыграл «Факел» дома со счетом 3:0, но уступил в гостях 0:1

После возобновления сезона «Ростов» набрал в 4 матчах 10 очков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Факела» дают 2,70, а на «Ростов» — 2,85. Ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 можно взять за 1,67, а тотал больше 2,5 за 2,28.

Прогноз: сейчас подопечные Карпина смотрятся гораздо солиднее своего оппонента, который каждый матч играет на пределе и с невероятной самоотдачей. В Воронеже играть всегда непросто, но «Ростов» должен справиться, подтвердив статус фаворита.

Ставка: победа «Ростова» с форой за 1,98.

Прогноз: любители рискнуть могут взять успех гостей без подстраховки. Вероятность такого исхода довольно высока.

Ставка: чистая победа «Ростова» за 2,85.