«Факел»
Турнирное положение: сейчас воронежский занимает 11-е место в таблице РПЛ, но еще не гарантировал себе сохранение прописки на следующий сезон, от зоны стыков расстояние всего в 6 очков.
Последние матчи: в предыдущем туре «Факел» был разгромлен в гостях ЦСКА со счетом 1:4. У команды ничего не получалось в этом матче, лишь в самом конце она смогла забить гол престижа после точного удара Василия Черова.
Факел — Ростов: коэффициенты букмекеров
Ранее была нулевая ничья с «Оренбургом» (0:0) и неожиданная победа над «Спартаком» (2:0).
Не сыграют: потерь в составе «Факела» нет.
Состояние команды: после зимней паузы команда смотрится довольно неплохо, но кадровый ресурс довольно ограничен, а лавки практически нет. Сергей Ташуев выжимает максимум из своих футболистов.
«Ростов»
Турнирное положение: после 23 туров «Ростов» идет на девятом месте в таблице РПЛ с 31 очком. Команда еще имеет шансы включиться даже в борьбу за медали.
Последние матчи: в последнем туре дружина Валерия Карпина сыграла дома вничью с «Сочи» (2:2). Все основные события развернулись в первом тайме, когда соперники обменялись двумя забитыми мячами. После перерыва «Ростов» играл намного лучше, но добыть победу не смог. Голы забивали Голенков и Роналдо.
Ранее было разгромлено в гостях «Динамо» (4:1) и обыгран дома «Краснодар» (2:1).
Не сыграют: травмирован пока только Уткин.
Состояние команды: во второй части сезона «Ростов» является лучшей командой чемпионата, играет легко, раскованно, много забивает и подтянулся к группе лидеров. В команде отличные отношения и здоровая конкуренция почти на всех позициях.
Статистика для ставок
- В первом круге сильнее был «Ростов» (2:1)
- В прошлом сезоне «Ростов» обыграл «Факел» дома со счетом 3:0, но уступил в гостях 0:1
- После возобновления сезона «Ростов» набрал в 4 матчах 10 очков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Факела» дают 2,70, а на «Ростов» — 2,85. Ничью букмекеры оценивают в 3,30.
Тотал меньше 2,5 можно взять за 1,67, а тотал больше 2,5 за 2,28.
- 1.75Краснодар — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.92Бохум — Хайденхайм: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.00Атлетико — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: сейчас подопечные Карпина смотрятся гораздо солиднее своего оппонента, который каждый матч играет на пределе и с невероятной самоотдачей. В Воронеже играть всегда непросто, но «Ростов» должен справиться, подтвердив статус фаворита.
Ставка: победа «Ростова» с форой за 1,98.
Прогноз: любители рискнуть могут взять успех гостей без подстраховки. Вероятность такого исхода довольно высока.
Ставка: чистая победа «Ростова» за 2,85.