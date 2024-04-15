В седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене Металлург» 15 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Металлург» Мг — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: Завершающая кампания «Металлурга» Мг подразумевала борьбу с «Авангардом» за лидерство, которую команда успешно выиграла, набрав в 68 матчах 95 очков.

Последние матчи: Две предыдущие серии команды Андрея Разина состояли из шести матчей и заканчивались победой «Магнитки» на льду соперника. В таком стиле она выбила из Кубка «Амур» и «Спартак».

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Полуфинальная серия с «Автомобилистом» могла завершиться аналогично, и ради этого «Металлург» Мг сделал все возможное. В игре №6 в Екатеринбурге гости нанесли 43 броска в створ, но реализации 6,98% оказалось мало, чтобы пошатнуть искрометного соперника (3:5).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: К самому ответственному на текущий момент матчу в плей-офф «Магнитка» подходит в полной обойме.

Состояние команды: Еще в шестой игре «Металлург» Мг планировал поставить финальную точку, однако его атакующая активность была отодвинута на второй план фантастической реализацией екатеринбуржцев.

«Автомобилист»

Путь к плей-офф: В период 68-матчевого маршрута «Автомобилист» находился в компании сильнейших представителей своей конференции и занял пятую строчку с 82 набранными очками.

Последние матчи: Серия в рамках 1/8 финала и четвертьфинал команды Николая Заварухина состояли из пяти матчей. Поочередно «Авто» — неожиданно для многих — разделалось с «Ак Барсом» и СКА.

В полуфинале такого очевидного преимущества по количеству победу у екатеринбуржцев не было. Более того, в преддверии шестой игры «Автомобилист» риск покинуть борьбу достиг наивысшей точки.

Однако в теоретически последнем матче команда Заварухина почти моментально завладела инициативой и добилась крупной победы (5:3). За три периода «Авто» нанесло 25 бросков в створ, устроив всплеск реализации — 25%, а Владимир Галкин стал героем в воротах, отразив 40 бросков (93,02%).

Не сыграют: Кадровые потери в составе «Авто» отсутствуют.

Состояние команды: Находясь в шаге от провала, «Автомобилист» поймал сумасшедший кураж и выдал очередную яркую встречу, которая позволила продолжить борьбу за финал в немыслимом по его меркам плей-офф.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг потерпел четыре поражения в шести предыдущих матчах в гостях

Шесть и более голов в сумме забросили «Автомобилист» и «Металлург» Мг в четырех очных матчах из последних пяти

В трех предыдущих встречах команда Заварухина пропускала от трех шайб и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.93, ничья — в 4.20, а победа «Автомобилиста» — в 3.25.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

Прогноз: Впервые в нынешнем плей-офф командам предстоит сыграть в седьмом матче. Но даже с учетом результата встречи №6 фаворитом пары остается «Магнитка». Это обусловлено не только матчем но домашнем льду, но и в целом тем, как команда Разина способна выбираться из затруднительных ситуаций.

Ставка: «Металлург» Мг победит за 1.93.

Прогноз: Региональное противостояние «Металлурга» Мг и «Автомобилиста» давно вышло за рамки осторожности, поэтому предстоящая встреча, как и несколько предыдущих, готова пробить очередной результативный верх.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.95.