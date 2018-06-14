Неожиданный голевой праздник от сборной России

Сборная России в матче открытия домашнего чемпионата мира победила команду Саудовской Аравии? забив пять безответных мячей. Дубль на свой счет записал Денис Черышев, заменивший травмированного Алана Дзагоева и признанный по итогам встречи лучшим игроком матча.

Внезапный Газинский

«Первый гол чемпионата мира-2018, первый гол России на домашнем турнире забил Юрий Газинский. Наш маленький гений Головин навесил с угла штрафной на противоположный угол вратарской, увидав неприкрытого партнера по команде, и тот без помех пробил головой.

Нет, вы просто вдумайтесь в это.

Забил Г-А-З-И-Н-С-К-И-Й!

Кто слышал про такого футболиста в 2010 году, когда мы получили право провести чемпионат мира по футболу? А ведь полузащитнику было на тот момент уже 22 года – примерно как нынешнему Головину. Тогда, семь с половиной лет назад, Юрий болтался в болоте второго дивизиона и только-только перешел из "Смены" (Комсомольск-на-Амуре) в "Луч-Энергию" (Владивосток).

Он никогда не считался звездой и не играл в Лиге чемпионов. Газинский в сборной – это чисто проект тренера Черчесова. За сборную Газик (не путать с Газзаевым!) дебютировал в первой игре при Саламыче – против турок на излете лета 2016-го.

Его считали едва ли не главным кандидатом на отсев – но после первых же тренировок из сборной поступил инсайд: "Футболист находится в потрясающей форме, и его вызов абсолютно себя оправдывает". Как специально, против Австрии провалился Кузяев, и когда вместо него в опорной зоне рядом с активным и старательным Зобниным появился Газинский, чистый "шестой номер", то паззл сложился.

Тем не менее, в его выход в старте против Саудовской Аравии поверили лишь в момент появления протокола. Большая часть страны в принципе впервые узнала, что существует в России, оказывается, такой футболист.

Денис Черышев удачно вышел на замену Getty Images

А он вышел и забил гол, который стал для России победным», — отдает должное атору первого гола на домашнем мундиале автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

Не было бы счастья, да несчастье помогло

«Головин и в дальнейшем отличался сообразительностью и высокой эффективностью игры. Александр и сзади успевал отрабатывать, страхуя Жиркова, и атаки разгонял классно. Если у директората "Ювентуса" ещё оставались сомнения в целесообразности трансфера сибирского самородка, первый тайм московского матча должен был их окончательно развеять.

Во вторую голевую атаку вечера "армеец" тоже внёс существенный вклад – теперь в форме предголевой передачи на Зобнина. Точку в комбинации, одним замахом усадив на зад сразу двух соперников, поставил Денис Черышев.

Дебют нашего единственного легионера среди полевых игроков на Кубке мира ускорил форс-мажор – травма. По какому-то чудовищному стечению обстоятельств постигла она самого невезучего человека этой плеяды – Дзагоева. Как ни берёгся Алан от новой "поломки" в конце клубного сезона, как ни мечтал выстрелить на домашнем турнире, она достала его в начале чемпионата мира.

Дзюбе хватило минуты, чтобы забить Getty Images

В тот момент, когда Дзагоев, резко ускорившись, схватился рукой за бедро, доктору Безуглову на лавке всё стало ясно. И не только ему. На этом игра для Дзагоева и закончилась. Хоть бы только она – а не турнир целиком», — огорчается травме хавбека ЦСКА, но радуется дублю Черышева корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Дзюба вышел и забил

«Главным показателем при равенстве очков на чемпионатах мира является разность мячей, поэтому после перерыва нашим было желательно забить. И не пропустить. За вторую задачу мы так и не побеспокоились. Сухая серия Игоря Акинфеева на чемпионатах мира достигла 120 минут. Рекорд Руслана Нигматуллина составляет 141. Побить его в следующей игре с египтянами более чем реально.

Ну а на решение первой задачи Артем Дзюба потратил примерно минуту – ровно столько прошло с момента появления форварда "Зенита" на поле вместо Федора Смолова. Голевой пас (второй в игре) отдал Головин. Понятно, что Дзюба установил еще один российский рекорд. Так быстро после замены на чемпионатах мира еще никто не забивал.

Кроме того, наши одержали первую крупную победу на чемпионатах мира. Которая стала разгромной уже в компенсированное время. Черышев забил еще более красиво, чем до перерыва, закрутив мяч внешней стороной стопы в дальнюю "девятку". А на закуску аравийцы получили от вездесущего Головина, который обвел "стенку" со штрафного», — подсчитывает все достижения матча, открывшего турнир, обозреватель «Советского Спорта» Алексей Безъязычный.

Федор Смолов сыграл не слишком удачно Getty Images

Парадоксы сборной России

«В игре российской сборной и в том, что ее окружает, очень много недоразумений и парадоксов. Может быть, эта парадоксальность и помогла отличиться тем, от кого этого почти не ждали. Хотя комбинация веером, когда на завершающий удар вывели Черышева, который к тому же ложным замахом сразил наповал двух защитников, стала главным атакующим хитом сборной Черчесова в этот вечер.

После перерыва поверившая в себя российская команда попыталась играть по счету, и однажды могла нарваться на неприятности, не успев накрыть острый диагональный прострел соперника справа. Но тренерский штаб россиян, убедившись в локальной неудачливости Смолова, бросил в бой секретное оружие.

Артему Дзюбе на то, чтобы конвертировать свои обещанные триста процентов самоотдачи в результативный удар головой, потребовалось порядка шестидесяти секунд. И в этом тоже был очередной парадокс нынешней российской сборной: автором гола стал не лучший отечественный бомбардир трех последних сезонов, а нападающий, лишь в последний момент попавший в заявку на мундиаль.

Головин стал одним из героев матча Getty Images

А Черчесов, кстати, не постеснялся публично выразить респект Дзюбе. Когда Артем, бурно празднуя гол, прибежал на скамейку запасных и поиграл в ладушки с Владимиром Габуловым, коуч отправил ему "месседж", по-военному отдав честь. Доверие, говорят, окрыляет. А оправданное доверие окрыляет многократно», — радуется наладившимся отношениям форварда и тренера Егор Прокудин,

специальный корреспондент «Спорта День за Днем».

Брак пугает, но три гола – важная фора

«Черчесов в первом своем матче в сборной требовал активно прессинговать, и ничего в этой установке не изменилось. Поэтому не удивительно, что сборная России дралась и это помогло. Проблемы начинались, когда надо было принимать быстрые решения с мячом при комбинациях, ведь даже ауты вбрасывали медленнее, чем саудовцы. Впрочем, брак пугает с расчетом на Египет и Уругвай, а сегодня все сложилось идеально.

Радует работа со статичным мячом и контратаки несколько раз получались. Разумеется, сказалась разница в классе – Головин, Черышев, Газинский и Дзюба качественнее, чем игроки Саудовской Аравии, но разве это проблемы сборной России? Важно было набрать три очка, а получить еще одну победу на чемпионате мира можно даже случайно – к разговору о поединках с Египтом и Уругваем, которые явно сильнее.

Например, если завтра соперники по группе сыграют вничью, то команда России останется первой в группе. Так что победа в стартовом матче и приятная, и полезная, и заслуженная. Саудовская Аравия старалась играть так, словно фаворит, но ими даже близко не являются. Получив мяч, почти ничего опасного у ворот Акинфеева не создали, а команда Черчесова свои моменты успешно реализовала.

Фернандес был опаснее и заметнее Самедова Getty Images

Все самые сложные испытания сборной России на ЧМ-18 впереди, но без этой победы последующие матчи были бы бессмысленными. Так что сборную надо поблагодарить за то, что чемпионат мира для всех, кто переживает за хозяев, продолжается – интрига жива! Команду и всю Россию можно поздравить с отличным открытием чемпионата мира. Вряд ли кто-то ждал 5:0. За это и любим футбол – дарит голевой праздник, если его заслужить игрой», — считает важной победу даже на не самым сильным противником автор Soccer.ru Вадим Багров.

Раздражающий Смолов и незаметный Самедов

«Черышев всё же вознаградил Головина за желание играть до конца, даже когда мяч уже, казалось, упущен. Этого желания, создавалось впечатление, не хватало Фёдору Смолову. В стартовом матче турнира всей своей жизни Федя выглядел вальяжным понторезом, запоровшим абсолютно всё.

Если Смолов раздражал, то Самедов был просто незаметен. И не очень понятно, зачем он вообще был нужен при таком Фернандесе – против подключений Марио саудовская защита была бессильна. Она вообще была не полностью дееспособной – классная команда набросала бы с постоянных выходов 2 в 2 и 3 в 3 трёшку в первые полчаса. Но чем богаты, тем и рады, а мы по итогам первого тайма были необычайно богаты. Саудовцы развалились очень легко, словно демонстрируя презентацию на тему "Почему 48 команд на чемпионате мира – это совершенно омерзительная идея".

Не хватало завершителя – Смолов всё так же не успевал куда надо, хотя после удара Зобнина был его момент, который мог повернуть чемпионат и карьеру в другое русло. Но вместо этого Федя не успел, сел на скамейку и оттуда смотрел, как Дзюба за пару минут делает то, чего Смолов не смог за 3 матча.

Тренерский штаб сборной России к концу матча был в экстазе Getty Images

Давайте всё-таки не улетать в облака и понимать: мы разгромили очень, очень слабого соперника, которого должны громить и наши соперники. Великолепно, что Саудовская Аравия не стала нам соперником. Но чемпионат Саудовской Аравии – не АПЛ, где играют египетские защитники, Салах и Эль-Нени. Отлично, что атмосфера вокруг сборной теперь не будет негативной. Но пока мы лишь сделали то, что были обязаны при любых обстоятельствах, пусть и куда более легко и эффектно, чем ожидалось», — находит поводы для критики обозреватель Rusfootball.info Роман Гуськов.

Черчесов заработал очки в карму

«Саламыч явно подготовился к сопернику, изучил советы и выбрал правильную тактику на первые минуты. Саудовская Аравия разработала целую систему по развитию футбола и один важнейших пунктов в ней – стиль игры. Он про контроль мяча, позиционные атаки, смену позиций и красоту. Для этого и взяли Хуана Антонио Пицци.

Но пока все идеи саудовцев на начальной стадии – команда держит мяч только при низком давлении (в среднем 89% точных передач в товарняках) и страдает под прессингом (71% в официальных матчах). Россия моментально включилась в отбор на чужой половине. Причем парни прессинговали именно мяч – слабейшая сторона Аравии все же в технике, а не в движении и поиске свободных зон.

Стало ясно: схема 4-4-2 с турками наигрывалась не просто так. Паре форвардов Смолов-Дзагоев ломала владение соперника на чужой или центральной трети поля (6 отборов за центральной линией в 20 минут). Россия редко опускалась на свою половину и врывалась в любую атаку большой группой игроков. В итоге саудовцы ожидаемо задрожали и вжались в штрафную. На ворота Аль-Маюфа посыпались угловые, один из которых превратился в гол Газинского.

Саудовская Аравия разгромлена, но это не Египет или Уругвай Getty Images

Черчесов заработал очки в карму после матча открытия. Наконец-то понятно, во что именно играет Россия. Так же выяснилось, что он умеет управлять составом. После травмы Дзагоева на поле ждали Миранчука, но вышел левый полузащитник Черышев, а Головин перешел в нападение. Более актуальный вариант – после гола парни сели поглубже и ждали свободных зон. Черышев способен пролететь по флангу, Головин – зацепиться за мяч и развить атаку на индивидуальном мастерстве. Жирков получил возможность беречь силы и обороняться, Миранчук остался на усиление во втором тайме. Так и вышло», — отдает должное нещадно критикуемому тренеру редакция «Бомбардир.ру».

Саудовской Аравией нас не проведешь

«Да какая разница, Аравия или Антарктида? Мы ж давно привыкли, что любой ЧМ или ЧЕ с нашим участием делится как бы надвое: в одной половине – глотаем пригоршнями пилюли всех сортов от игры сборной России, в другой – смотрим красивый футбол. А тут даже в чемпионат не дали толком втянуться. Сразу в аптеку захотелось бежать.

К счастью, оказалось, что пока не стоило. Пустынников в Лужниках наши нахлобучили на славу, со смаком. Особенно, конечно, порадовал прессинг. То ли Хиддинком пахнуло, то ли даже, прости господи, Лобановским. А уж четвертогольный удар Черышева – такое о-го-го…

Но!

Если следовать логике Артема Дзюбы, на днях обвинившего журналистов во враждебности к сборной, то теперь мы должны пасть перед командой ниц и, слезно покаявшись в грехах, слиться с ней в патриотическом экстазе. Чтобы дальше плечом к плечу двинуть громовой поступью к новым великим побе...

Ой ли? Радуемся – да. Хотим такого же больше и дальше – да, разумеется. Но верим ли?

Сейчас, в данный момент – все-таки верим. Но потом… Нашего болельщика, много и крепко битого прошлыми чемпионатами, одной Аравией не проведешь. Он, конечно, сегодня порадовался-покричал, но мешок с таблетками далеко убирать все равно не станет. И по-прежнему, как антилопа, будет пугливо дергаться от любого, самого отдаленного рычания. Знает-помнит и стартовые 2:0 с Тунисом на ЧМ-2002, и совсем уж ослепительные 4:1 с чехами на ЧЕ-2012. С одинаково печальными итоговыми результатами.

На Саудовскую Аравию сил Игнашевича хватило Getty Images

Кстати, в 2008-м – единственном постсоветском году, когда наши сумели выйти из группы, – все тоже начиналось с 4:1, только наоборот: с поражения от Испании. Зато закончилось – бронзовыми медалями. И не по каким-то там ведеркам с нефтью, а прямо-таки по игре в футбол», — не спешит радоваться колумнист «Советского Спорта» Лев Тигай.

Парадоксальная победа

«Матч открытия Кубка мира был, как и многое вокруг этого розыгрыша турнира, чередой удивительно странных сопоставлений.

Саудовская Аравия занимает 67-е место в мировом рейтинге, а Россия — 70-е, является худшим по рейтингу хозяином Кубка мира в истории. Ожидания от матча были в лучшем случае прохладными. В основном освещение в средствах массовой информации российской команды сосредоточилось на вопросе о том, опозорятся лили игроки перед своими болельщиками и вылетят ли из турнира после группового этапа.

Когда Алан Дзагоев, острый атакующий полузащитник, в начале первого тайма получил травму, прогнозы выглядели еще хуже. Только тогда Россия, неожиданно, включилась в игру. Конечно, защита Саудовской Аравии была не лучшей, но вышедший на замену Денис Черышев исполнил прекрасное завершение перед перерывом, Артем Дзюба забил своим первым прикосновением после выхода на поле, и Россия добавила еще два во втором тайме (в том числе великолепный дальний удар от Черышева), чтобы довести преимущество до пяти мячей.

Очередная травма Алана Дзагоева Getty Images

О таком начале турнира можно было только мечтать и такой результат было трудно представить. Но тогда, возможно, этот матч соответствует лейтмотиву турнира до сих пор. На этом турнире команда, которая, как многие думала, не может выиграть игру, каким-то образом каким-то образом стартовала с решительной и крупной победой», — пишет автор ESPN Сэм Борден.

Хозяева преодолели потерю Дзагоева, но турниру его будет недоставать

«После потери нескольких ключевых игроков из-за травмы перед чемпионатом мира, потеря Дзагоева в первой половине матча открытия, было всего лишь очередной неудачей для тренера Черчесова.

Вышедший на замену Черышев, безусловно, сумел отличиться, забив два мяча, но хозяева не могут позволить себе терять атакующий потенциал еще больше из-за потери одного из своих лучших игроков.

Время покажет, сможет ли Дзагоев преодолеть свою травму, чтобы сыграть на этом чемпионате мира, но в последние годы 27-летнеий футболист установил настоящий рекорд по травмам, заставляющим его пропустить бесчисленные игры за клуб и сборную страны.

Головин — молодая звезда этой сборной России, и полузащитник ЦСКА был впечатляющим против Саудовской Аравии, но класс и опыт Дзагоева будут ключевой потерей, если он не сможет оправиться во время остальных игр группы А против Египта и Уругвая.

Черышев показал, что он может в определенной степени заполнить пустоту, и нет лучшего способа произвести впечатление, кроме как забить гол. Но дальнейшие испытания будут становиться все более жесткими для россиян, и отсутствие Дзагоева будет ощущаться.

Однако позитивом для России были выступления Головина и игра в обороне Илья Кутепова и ветерана Сергея Игнашевича. Возможно, хозяева не так плохи, как они боялись», — сочувствует хавбеку ЦСКА автор ESPN Марк Огден.