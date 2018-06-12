Четыре сборные, которые могут выстрелить на ЧМ-2018

На каждом большом турнире есть сборные, которые выдают неожиданно успешные результаты. Пытаемся предсказать, кто способен на это во время ЧМ-2018 в России.

Дания

Сборная Дании наконец получила в свое распоряжение хорошее поколение, с которым она снова может рассчитывать на успех. Оно, безусловно, уступает по своему качеству звездам ютландцев образца 1990-х годов, тем не менее, с нынешними исполнителями подопечные Аге Харейде способны приятно удивить в российских полях. Дело не только в главной звезде, плеймекере «Тоттенхэма» Кристиане Эриксене, который явно выделяется по своему статусу на фоне партнеров, но и в столь видных исполнителях, как вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель, защитники «Челси» Андреас Кристиансен и «Севильи» Симон Кьяер, тогда как хавбеки Томас Дилэйни («Вердер»), Лассе Шоне («Аякс») и форварды Каспер Долберг («Аякс»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг») как минимум на хорошем счету.

Самое главное, что это поколение уже стало хорошей командой, которая успешно прошла отборочный цикл на чемпионат мира. Дания до последнего тура боролась за выход из своей подгруппы напрямую, но все-таки довольствовалась вторым местом позади Польши и правом сыграть стыковые матчи. Тем не менее, и это еще раз говорит о силе коллектива, она не дрогнула перед коварством таких поединков и смогла не просто переиграть крепкую Ирландию, а умудрилась разгромить ее в ответной игре на выезде со счетом 5:1.

Группа, в которую ютландцы попали в финальной части ЧМ-2018 дает им хорошие шансы выйти в плей-офф, ведь если сборная Франции — ее явный фаворит, то с Перу и Австралией дружина Харейде должна справиться. Далее в 1/8 финала датчане должны попасть на победителя квартета D, а им, скорее всего, окажется кто-то из тройки Аргентина, Исландия или Хорватия. Каждая из этих команд хотя и отличается высоким качеством, но все же не выглядит непреодолимым барьером для «Алой гвардии» на пути в восьмерку лучших сборных мундиаля.

Мексика

Главная сила сборной Мексики, которая позволяет ей рассчитывать на неплохое выступление в России — это пресловутый сплав качественных молодых, зрелых и опытных футболистов. Ветераны Гильермо Очоа в воротах, Рафа Маркес и Эктор Морено в обороне, Андрес Гуадрадо в центре поля и Хавьер Эрнандес в атаке органично смотрятся вместе с находящимися в самом соку оборонцем Мигелем Лаюном, хавбеком Джонатаном Дос Сантосом, а также форвардом Карлосом Велой, рядом с которыми стремительно растут защитник Карлос Сальседо и форвард Ирвинг Лосано.

Вовсе не напрасно «Ацтеки» стали лучшими в отборочном цикле своей Конфедерации, где задолго до завершения квалификации обеспечили себе место на чемпионате мира-2018, потерпев лишь одно поражение, когда результат уже не имел никакого значения — в последнем туре. Под руководством Хуана Осорио североамериканская команда представляет собой ту силу, которая сможет далеко зайти в плей-офф.

Мексика попала к противоречивую по своей силе группу на мундиале, ведь с одной стороны здесь только один соперник, который явно сильнее «Ацтеков» — Германия, но с другой — здесь есть довольно сильная Швеция и всегда способная огорчить фаворитов Южная Корея. Тем не менее, этот квартет вполне позволяет подопечным Осорио рассчитывать на плей-офф пусть даже со второго места, тем более что в канун ЧМ-2018 «Бундестим» не выглядит столь мощно, чтобы его бояться. В 1/8 финала Мексика может встретиться с Бразилией, но у той могут возникнуть проблемы, ведь даже четыре года назад у себя на родине «Селесао» не сумели победить аутсайдера дуэли — 0:0.

Сенегал

Сборная Сенегала обладает качественным составом, из которого сформирована умело функционирующая команда, что также делает ее потенциальным открытием чемпионата мира в России. Так, ее оборону цементирует один из лучших центрбеков современности Калиду Кулибали («Наполи»), а пару ему составляет отметившийся успешным сезоном в «Ганновере» Салиф Сане, тогда как средняя линия «Львов Теранги» выглядит весьма солидно, ведь ее в схеме 4-3-3 представляют Идрисса Гейе («Эвертон»), Шейх Куйате («Вест Хэм») и Папа Н'Диайе («Сток»), не говоря уже об атаке, где выступает главная звезда команды Садио Мане («Ливерпуль»), у которого есть хорошая поддержка в лице Бальде Кейта («Монако»), Диафра Сахо («Ренн»), Мам Диуфа («Сток») и Мбайе Ньянга («Торино»).

Важно и то, что возглавляет африканскую сборную Алиу Сиссе, который по своей игровой карьере прекрасно знает, что такое совершать сенсацию на чемпионате мира. Именно он был одним из ключевых исполнителей Сенегала в неожиданном прорыве команды во время мундиаля 2002 года, когда та начала с победы над действующим чемпионом мира Францией, а закончила аж в четвертьфинале.

Наконец, еще один фактор, который говорит в пользу данного участника турнира — сетка соревнований. «Львы Теранги» попали хоть и в довольно ровную, но позволяющую рассчитывать на выход в плей-офф группу, где им будут противостоять Польша, Колумбия и Япония. И с какого бы места вышел из нее Сенегал, в 1/8 финала его, скорее всего, ожидает Англия или Бельгия, и это также не те соперники, в дуэли против которых стоит хоронить эту африканскую команду.

Хорватия

Ровно 20 лет сборная Хорватии сумела стать настоящим открытием на ЧМ-1998, куда привезла сильное поколение футболистов, которые в итоге заняли четвертое место. Нынешнее поколение этой балканской команды вряд ли чем-то уступает Давору Шукеру и компании, более того, создается впечатление, что нынешний состав «Шашечных» более сбалансирован с точки зрения качества исполнителей. При этом лидеры коллектива имеют большой опыт топ-матчей в своих клубах, а значит должны успешно повести за собой менее искушенных партнеров.

В этом контексте в первую очередь стоит говорить о Луке Модриче («Реал»), Иване Ракитиче («Барселона») и Марио Манджукиче («Ювентус») — с таким центром полузащиты и нападающим Хорватия может стать вровень с главными фаворитами мундиаля. Хватает и просто видных исполнителей, выступающих за большие клубы, вроде голкипера Даниэла Субашича («Монако»), защитников Шиме Врсалько («Атлетико») и Деяна Ловрена («Ливерпуль»), хавбеков Марселя Брозовича и Ивана Перишича (оба — «Интер»). А ведь есть еще столь неплохие игроки, как Домагой Вида («Бешикташ»), Ведран Чорлука («Локомотив»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Ребич («Айнтрахт») и Никола Калинич («Милан»).

Не должна смущать дружина Златко Далича и «группа смерти», куда также попали Аргентина, Исландия и Нигерия — при всей силе конкурентов, со всеми из них балканцы имеют как минимум неплохие шансы на успех. Потому если Хорватия выиграет группу, то в 1/8 финала, вероятно, встретится не с фаворитом группы С Францией, а с Данией, Австралией или Перу, которые уж точно не сильнее ближайших соперников. Так перед ней открываются шансы пробиться в четвертьфинал, а уже там, чем черт не шутит, можно и повторить достижение соотечественников 20-летней давности.