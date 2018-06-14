Сборная России начала ЧМ-2018 с разгрома Саудовской Аравии

одержала победу над(5:0) в матче открытия чемпионата мира по футболу, прошедшего в московских «Лужниках».

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. После достаточно плохого розыгрыша углового Головин выиграл подбор у чужой штрафной, обыгрался с Жирковым и сделал отличный навес на дальнюю штангу, откуда решающий удар головой нанёс Юрий Газинский.

В середине первого тайма хозяева турнира пришлось сделать вынужденную замену. Полузащитник Алан Дзагоев на 23-й минуте получил повреждение задней поверхности бедра и не смог продолжить встречу — его заменил Денис Черышев.

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На 43-й минуте россияне удвоили свое преимущество. Головин подхватил мяч впереди, ушёл от защитника и подключил к атаке Смолова, который небрежно, но вывел на ворота Черышева, а Денис технично убрал двоих и расстрелял ворота их убойной позиции.

На 71-й минуте счет стал крупным. Вышедший минутой ранее на замену Артем Дзюба получил шанс и его реализовал. Александр Головин сделал идеальную подачу на границу вратарской, где Артём легко переборол защитника и пробил головой в дальний угол.

А на первой компенсированной минуте Денис Черышев довел дело до разгрома, оформив дубль. Дзюба сделал скидку на Черышева, который здорово пробил с линии штрафной, послав мяч в дальнюю девятку.

Победная точка была поставлена на четвертой компенсированной минуте. Россияне заработали опасный стандарт у штрафной соперника. Прямым ударом его реализовал Александр Головин, закрутивший мяч в ближний верхний угол.

Россияне с 3 очками возглавили группу А. В пятницу, 15 июня в рамках этого квартета в Екатеринбурге сыграют команды Уругвая и Египта.

Сборная России проведет своей следующий матч с командой Египта во вторник, 19 июня. Матч пройдет в Санкт-Петербурге.