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    ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия 5:0Фотогалерея: ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия 5:0
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    Сборная России начала ЧМ-2018 с разгрома Саудовской Аравии

    Россия — Саудовская Аравия 5:0, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Сборная Саудовской Аравии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная России одержала победу над командой Саудовской Аравии (5:0) в матче открытия чемпионата мира по футболу, прошедшего в московских «Лужниках».

    Сборная России празднует гол Дзюбы
    Сборная России празднует гол Дзюбы
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    Счет в матче был открыт на 12-й минуте. После достаточно плохого розыгрыша углового Головин выиграл подбор у чужой штрафной, обыгрался с Жирковым и сделал отличный навес на дальнюю штангу, откуда решающий удар головой нанёс Юрий Газинский.

    В середине первого тайма хозяева турнира пришлось сделать вынужденную замену. Полузащитник Алан Дзагоев на 23-й минуте получил повреждение задней поверхности бедра и не смог продолжить встречу — его заменил Денис Черышев.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    На 43-й минуте россияне удвоили свое преимущество. Головин подхватил мяч впереди, ушёл от защитника и подключил к атаке Смолова, который небрежно, но вывел на ворота Черышева, а Денис технично убрал двоих и расстрелял ворота их убойной позиции.

    На 71-й минуте счет стал крупным. Вышедший минутой ранее на замену Артем Дзюба получил шанс и его реализовал. Александр Головин сделал идеальную подачу на границу вратарской, где Артём легко переборол защитника и пробил головой в дальний угол.

  • ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия 5:0
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    • А на первой компенсированной минуте Денис Черышев довел дело до разгрома, оформив дубль. Дзюба сделал скидку на Черышева, который здорово пробил с линии штрафной, послав мяч в дальнюю девятку.

    Победная точка была поставлена на четвертой компенсированной минуте. Россияне заработали опасный стандарт у штрафной соперника. Прямым ударом его реализовал Александр Головин, закрутивший мяч в ближний верхний угол.

  • Церемония открытия ЧМ-2018 по футболу
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    • Россияне с 3 очками возглавили группу А. В пятницу, 15 июня в рамках этого квартета в Екатеринбурге сыграют команды Уругвая и Египта.

    Сборная России проведет своей следующий матч с командой Египта во вторник, 19 июня. Матч пройдет в Санкт-Петербурге.

    Чемпионат мира-2018. Группа А
    Россия – Саудовская Аравия – 5:0 (2:0)
    Голы: Газинский, 12 (1:0). Черышев, 43 (2:0). Дзюба, 71 (3:0). Черышев, 90+1 (4:0)Россия: Акинфеев, Мариу Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Самедов (Кузяев, 64), Газинский, Зобнин, Головин, Дзагоев (Черышев, 24), Смолов (Дзюба, 70)Саудовская Аравия: Аль-Муайуф, Аль-Бураик, О.Хавсави, О.Хавсави, Аль-Шахрани, Аль-Давсари, Аль-Фарадж, Аль-Джассам, Отаиф (Аль-Муваллад, 64), Аль-Шехри (Бахбри, 72), Аль-Сахлави (Ассири, 85)Предупреждения: Головин, 88. Аль-Джассам, 90+3
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