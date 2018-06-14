ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Тяжеловесы едут в Россию

    Сборная самых мощных игроков ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Футбол России Боруссия М Лестер Сити Манчестер Юнайтед Бирмингем Тоттенхэм ПСЖ Зенит Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуТяжеловесы едут в Россию Лопетеги ни разу не проиграл во главе сборной Испании«Реал» переложил свои проблемы на плечи сборной Испании Сборная Нигерии на дебютном для себя ЧМ-1994Кто к нам с мячом придет? Нигерия
  • 13:57
    • «Даллас» ведет переговоры с Ничушкиным
  • 12:03
    • Месси опередил Роналду в списке Forbes
  • 11:26
    • «Манчестер Сити» в первом туре чемпионата Англии сыграет с «Арсеналом»
  • 11:16
    • В понедельник станет известно, будет ли «Амкар» играть в ПФЛ
  • 11:12
    • Питана надеется справиться с судейством
  • 09:16
    • Де Хеа: Не думаю, что у президента «Реала» есть номер моего телефона
  • 09:01
    • Мутко: Надеюсь, вся критика, свалившаяся на сборную России, окажется стимулирующей
    Все новости спорта
    Ромелу Лукаку
    Ромелу Лукаку
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    «Citius, Altius, Fortius!», что переводится с латинского как «Быстрее, выше, сильнее!» — слова, которые вы слышите каждые четыре года. Это олимпийский девиз, хотя он вполне мог бы подойти и чемпионату мира по футболу.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •
    Возьмите, к примеру, «сильнее». Для многих сила — доминирование над соперником. Но мы говорим о другом — и смотрим на весы.

    Автор Squawka Мохаммед Моаллим, используя данные, предоставленные ФИФА, выбрал 11 «тяжеловесов» среди всех игроков, которые сыграют на мундиале в России. Схема — 3-4-3. Поехали!

    Абдулла Маюф

    Вратарь

    Абдулла Маюф
    Фото: GettyImages

    Вес: 98 кг
    Страна: Саудовская Аравия
    Матчей за сборную: 6
    Возраст: 31
    Клуб: «Аль-Хиляль»

    Абдулла Маюф, пропускающий в среднем каждые 82,5 минуты, будет «первым номером» сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018.

  • Высочайшая. Команда гигантов из игроков ЧМ-2018
  • Победа на чемпионате мира может стать слишком высокой планкой для некоторых команд, но что если бы «высота» стояла на порядке дня?
  • 07/06/2018

    • Ожидается, что 31-летний голкипер выйдет с первых минут уже в стартовом матче против России.

    Рейтинг: делит второе место в списке «тяжеловесов» с еще двумя игроками.

    Роман Торрес

    Защитник

    Роман Торрес
    Фото: GettyImages

    Вес: 99 кг
    Страна: Панама
    Матчей за сборную: 109
    Возраст: 32
    Клуб: «Сиэтл Саундерс»

    Роман Торрес — один из шести игроков в «списке 23-х» Эрнана Дарио Гомеса, кто имеет за плечами 100 и более матчей за национальную команду.

    В 2005-м году Торрес «пылил» в составе сборной U20 на чемпионате мира в Голландии, а сейчас выступает в MLS и не без удовольствия демонстрирует желающим свои «кубики». «Гора мышц» — это про этого парня.

    Рейтинг: официально — самый тяжелый футболист мирового первенства.

    Янник Вестергор

    Защитник

    Янник Вестергор
    Фото: GettyImages

    Вес: 99 кг
    Страна: Дания
    Матчей за сборную: 16
    Возраст: 25
    Клуб: «Боруссия» (Менхенгладбах)

    Янник Вестергор мог бы играть за сборную Германии благодаря своей матери, но сделал выбор в пользу Дании. Дебютировав за скандинавов в 2013-м году, защитник на время исчез с радаров национальной команды, но благодаря отличному сезону в менхенгладбахской «Боруссии» получил вызов от Оге Харейде и вошел в итоговую заявку на ЧМ-2018.

    Рейтинг: близок к топу — не хватает парочки килограмм.

    Гарри Магуайр

    Защитник

    Гарри Магуайр
    Фото: GettyImages

    Вес: 98 кг
    Страна: Англия
    Матчей за сборную: 4
    Возраст: 25
    Клуб: «Лестер»

    Гарри Магуайр — эдакий новичок на международном уровне. За сборную защитник «Лестера» дебютировал только в октябре прошлого года, но все-таки надеется, что показал достаточно, дабы попасть в стартовые 11 «трех львов» на ЧМ.

    Рейтинг: расположился вблизи главного «тяжеловеса».

    Бранислав Иванович

    Правый вингбек

    Бранислав Иванович
    Фото: GettyImages

    Вес: 89 кг
    Страна: Сербия
    Матчей за сборную: 101
    Возраст: 34
    Клуб: «Зенит»

    Участник двух чемпионатов мира и самый опытный игрок своей сборной на мундиале в России.

  • Чего ждать от Аргентины на ЧМ-2018?
  • Пока больше вопросов, чем ответов
  • 10/06/2018

    • Иванович — бывший защитник «Челси», чья карьера получила второе дыхание после переезда серба в Россию.

    Рейтинг: недалеко от «первого тяжелого веса».

    Тома Мёнье

    Левый вингбек

    Тома Мёнье
    Фото: GettyImages

    Вес: 88 кг
    Страна: Бельгия
    Матчей за сборную: 24
    Возраст: 26
    Текущий клуб: «Пари Сен-Жермен»

    Тома Мёнье был терпелив и долго ждал шанса дебютировать за национальную команду, но сейчас является одной из ключевых фигур в сборной Бельгии, которая использует популярную испанскую схему с вингбеками.

    Рейтинг: «пушинка» — самый легкий в нашем списке.

    Шейх Н'Дойе

    Центральный полузащитник

    Шейх Н'Дойе
    Фото: GettyImages

    Вес: 90 кг
    Страна: Сенегал
    Матчей за сборную: 19
    Возраст: 32
    Текущий клуб: «Бирмингем Сити»

    Выступающий во втором по силе английском дивизионе сенегалец Шейх Н'Дойе принял участие в шести последних матчах своей сборной на международной арене.

    Рейтинг: вблизи среднего показателя.

    Эрик Дайер

    Центральный полузащитник

    Эрик Дайер
    Фото: GettyImages

    Вес: 90 кг
    Страна: Англия
    Матчей за сборную: 26
    Возраст: 24
    Текущий клуб: «Тоттенхэм»

    Выпускник академии лиссабонского «Спортинга» здорово прибавил под руководством Маурисио Почеттино и стал основным в сборной Англии, у которой никогда не было нехватки игроков средней линии.

    Рейтинг: третий «тяжеловес» в списке, хотя сам предпочитает говорить о своих технических «скиллах», а не о силовых.

    Гарри Кейн

    Нападающий

    Гарри Кейн
    Фото: GettyImages

    Вес: 98 кг
    Страна: Англия
    Матчей за сборную: 24
    Возраст: 24
    Текущий клуб: «Тоттенхэм»

    Результативный нападающий начинает демонстрировать навыки «киллера» и на международном уровне — в последних семи матчах за «трех львов» Кейн наколотил восемь мячей.

    И, конечно, он весит не 98 кг — в ФИФА просто ошиблись. На самом деле боевой вес Гарри — 86 кг.

    Рейтинг: выше среднего.

    Ким Син Ук

    Нападающий

    Ким Син Ук
    Фото: GettyImages

    Вес: 97 кг
    Страна: Южная Корея
    Матчей за сборную: 47
    Возраст: 30
    Текущий клуб: «Чонбук Хёндэ Моторс»

    Этим летом Ким Син Ук отправился на свой второй чемпионат мира — в 2014-м в Бразилии он отыграл в сумме 99 минут. В России нападающий надеется провести на поле чуть больше времени.

    Рейтинг: «в центре» — среднее значение.

    Ромелу Лукаку

    Нападающий

    Вес: 94 кг
    Страна: Бельгия
    Матчей за сборную: 68
    Возраст: 25
    Текущий клуб: «Манчестер Юнайтед»

    Ромелу Лукаку — лучший бомбардир сборной Бельгии с 34 голами в 68 матчах.

  • Художники. Лучшие атакующие хавбеки ЧМ-2018
  • Топ-10 атакующих полузащитников мундиаля
  • 09/06/2018

    • В России уроженец Антверпена постарается добавить еще пару-тройку мячей к своему пока что единственному голу ЧМ — четыре года назад он, напомним, расписался в воротах сборной США.

    Рейтинг: ночной кошмар любого защитника, но вес — ниже среднего.

  • По теме
  • «Реал» переложил свои проблемы на плечи сборной Испании
  • Вчера в 19:42
    •
  • Прогноз
  • Россия — Саудовская Аравия
  • 2,00
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    Выбираем кроссовер за 500 000 рублейСамые проблемные кроссоверы 2018 года в России
    Самое популярное
    Права на трансляцию ЧМ-2018 разделили «Первый канал», «ВГТРК» и «Матч ТВ»
  • Где и как смотреть ЧМ-2018 по футболу?
    • 02:16 12/06/2018     Лопетеги ни разу не проиграл во главе сборной Испании
  • «Реал» переложил свои проблемы на плечи сборной Испании
    • Вчера в 19:42     Сборная Хорватии — одна из потенциальных сенсаций ЧМ-2018
  • Четыре сборные, которые могут выстрелить на ЧМ-2018
    • 21:05 12/06/2018
    Тоже интересно
    Станислав Черчесов Футбол «Мы — футбольная страна». До старта ЧМ один деньВсе последние новости о сборной России Вчера в 13:350
  • 08:18
    • Марсьяль хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»
  • 07:55
    • Зеппельт не приедет на ЧМ-2018 по соображениям безопасности
  • 07:48
    • Математики предсказали победителя ЧМ-2018
    Сборная Хорватии — одна из потенциальных сенсаций ЧМ-2018 Футбол Четыре сборные, которые могут выстрелить на ЧМ-2018Кто может стать открытием мундиаля? 12/06/2018 в 21:050
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Донской против Гаске
  • 5,12
    •
  • 13:35
    • Донской уступил 30-й ракетке мира на турнире в Хертогенбоcе
  • 12:22
    • Хамес Родригес пропустил открытую тренировку сборной Колумбии
  • 12:14
    • Делькин и еще семь игроков покинут «Оренбург»
    Лионель Месси Футбол Герой-одиночка. Последний шанс Месси принести Аргентине трофейОдин из лучших футболистов мира постарается привести свою команду к победе на ЧМ в России 12/06/2018 в 19:000
  • 07:35
    • Адвокат надеется, что сборную России «прорвет в официальных матчах»
  • 07:22
    • Карасев назначен четвертым арбитром на матч ЧМ-2018 Марокко – Иран
  • 07:09
    • Глушаков думал о завершении международной карьеры
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие