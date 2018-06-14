Тяжеловесы едут в Россию

Автор Squawka Мохаммед Моаллим, используя данные, предоставленные ФИФА, выбрал 11 «тяжеловесов» среди всех игроков, которые сыграют на мундиале в России. Схема — 3-4-3. Поехали!
Абдулла Маюф
Вратарь
Вес: 98 кг
Страна: Саудовская Аравия
Матчей за сборную: 6
Возраст: 31
Клуб: «Аль-Хиляль»
Абдулла Маюф, пропускающий в среднем каждые 82,5 минуты, будет «первым номером» сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018.
Ожидается, что 31-летний голкипер выйдет с первых минут уже в стартовом матче против России.
Рейтинг: делит второе место в списке «тяжеловесов» с еще двумя игроками.
Роман Торрес
Защитник
Вес: 99 кг
Страна: Панама
Матчей за сборную: 109
Возраст: 32
Клуб: «Сиэтл Саундерс»
Роман Торрес — один из шести игроков в «списке 23-х» Эрнана Дарио Гомеса, кто имеет за плечами 100 и более матчей за национальную команду.
В 2005-м году Торрес «пылил» в составе сборной U20 на чемпионате мира в Голландии, а сейчас выступает в MLS и не без удовольствия демонстрирует желающим свои «кубики». «Гора мышц» — это про этого парня.
Un reportero le preguntó a Román Torres sobre su peso (sugiriendo que estaba gordo).— Maria Paula (@mariap8910) 10 июня 2018 г.
Esta fue su respuesta: 😂 @romantorres05 pic.twitter.com/7QmkhG6IKh
Рейтинг: официально — самый тяжелый футболист мирового первенства.
Янник Вестергор
Защитник
Вес: 99 кг
Страна: Дания
Матчей за сборную: 16
Возраст: 25
Клуб: «Боруссия» (Менхенгладбах)
Янник Вестергор мог бы играть за сборную Германии благодаря своей матери, но сделал выбор в пользу Дании. Дебютировав за скандинавов в 2013-м году, защитник на время исчез с радаров национальной команды, но благодаря отличному сезону в менхенгладбахской «Боруссии» получил вызов от Оге Харейде и вошел в итоговую заявку на ЧМ-2018.
Рейтинг: близок к топу — не хватает парочки килограмм.
Гарри Магуайр
Защитник
Вес: 98 кг
Страна: Англия
Матчей за сборную: 4
Возраст: 25
Клуб: «Лестер»
Гарри Магуайр — эдакий новичок на международном уровне. За сборную защитник «Лестера» дебютировал только в октябре прошлого года, но все-таки надеется, что показал достаточно, дабы попасть в стартовые 11 «трех львов» на ЧМ.
Рейтинг: расположился вблизи главного «тяжеловеса».
Бранислав Иванович
Правый вингбек
Вес: 89 кг
Страна: Сербия
Матчей за сборную: 101
Возраст: 34
Клуб: «Зенит»
Участник двух чемпионатов мира и самый опытный игрок своей сборной на мундиале в России.
Иванович — бывший защитник «Челси», чья карьера получила второе дыхание после переезда серба в Россию.
Рейтинг: недалеко от «первого тяжелого веса».
Тома Мёнье
Левый вингбек
Вес: 88 кг
Страна: Бельгия
Матчей за сборную: 24
Возраст: 26
Текущий клуб: «Пари Сен-Жермен»
Тома Мёнье был терпелив и долго ждал шанса дебютировать за национальную команду, но сейчас является одной из ключевых фигур в сборной Бельгии, которая использует популярную испанскую схему с вингбеками.
Рейтинг: «пушинка» — самый легкий в нашем списке.
Шейх Н'Дойе
Центральный полузащитник
Вес: 90 кг
Страна: Сенегал
Матчей за сборную: 19
Возраст: 32
Текущий клуб: «Бирмингем Сити»
Выступающий во втором по силе английском дивизионе сенегалец Шейх Н'Дойе принял участие в шести последних матчах своей сборной на международной арене.
Рейтинг: вблизи среднего показателя.
Эрик Дайер
Центральный полузащитник
Вес: 90 кг
Страна: Англия
Матчей за сборную: 26
Возраст: 24
Текущий клуб: «Тоттенхэм»
Выпускник академии лиссабонского «Спортинга» здорово прибавил под руководством Маурисио Почеттино и стал основным в сборной Англии, у которой никогда не было нехватки игроков средней линии.
Рейтинг: третий «тяжеловес» в списке, хотя сам предпочитает говорить о своих технических «скиллах», а не о силовых.
Гарри Кейн
Нападающий
Вес: 98 кг
Страна: Англия
Матчей за сборную: 24
Возраст: 24
Текущий клуб: «Тоттенхэм»
Результативный нападающий начинает демонстрировать навыки «киллера» и на международном уровне — в последних семи матчах за «трех львов» Кейн наколотил восемь мячей.
И, конечно, он весит не 98 кг — в ФИФА просто ошиблись. На самом деле боевой вес Гарри — 86 кг.
Рейтинг: выше среднего.
Ким Син Ук
Нападающий
Вес: 97 кг
Страна: Южная Корея
Матчей за сборную: 47
Возраст: 30
Текущий клуб: «Чонбук Хёндэ Моторс»
Этим летом Ким Син Ук отправился на свой второй чемпионат мира — в 2014-м в Бразилии он отыграл в сумме 99 минут. В России нападающий надеется провести на поле чуть больше времени.
Рейтинг: «в центре» — среднее значение.
Ромелу Лукаку
Нападающий
Вес: 94 кг
Страна: Бельгия
Матчей за сборную: 68
Возраст: 25
Текущий клуб: «Манчестер Юнайтед»
Ромелу Лукаку — лучший бомбардир сборной Бельгии с 34 голами в 68 матчах.
В России уроженец Антверпена постарается добавить еще пару-тройку мячей к своему пока что единственному голу ЧМ — четыре года назад он, напомним, расписался в воротах сборной США.
Рейтинг: ночной кошмар любого защитника, но вес — ниже среднего.