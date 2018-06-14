Тяжеловесы едут в Россию

«Citius, Altius, Fortius!», что переводится с латинского как «Быстрее, выше, сильнее!» — слова, которые вы слышите каждые четыре года. Это олимпийский девиз, хотя он вполне мог бы подойти и чемпионату мира по футболу.

Возьмите, к примеру, «сильнее». Для многих сила — доминирование над соперником. Но мы говорим о другом — и смотрим на весы.

Автор Squawka Мохаммед Моаллим, используя данные, предоставленные ФИФА, выбрал 11 «тяжеловесов» среди всех игроков, которые сыграют на мундиале в России. Схема — 3-4-3. Поехали!

Абдулла Маюф

Вратарь

Вес: 98 кг

Страна: Саудовская Аравия

Матчей за сборную: 6

Возраст: 31

Клуб: «Аль-Хиляль»

Абдулла Маюф, пропускающий в среднем каждые 82,5 минуты, будет «первым номером» сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018.

Ожидается, что 31-летний голкипер выйдет с первых минут уже в стартовом матче против России.

Рейтинг: делит второе место в списке «тяжеловесов» с еще двумя игроками.

Роман Торрес

Защитник

Вес: 99 кг

Страна: Панама

Матчей за сборную: 109

Возраст: 32

Клуб: «Сиэтл Саундерс»

Роман Торрес — один из шести игроков в «списке 23-х» Эрнана Дарио Гомеса, кто имеет за плечами 100 и более матчей за национальную команду.

В 2005-м году Торрес «пылил» в составе сборной U20 на чемпионате мира в Голландии, а сейчас выступает в MLS и не без удовольствия демонстрирует желающим свои «кубики». «Гора мышц» — это про этого парня.

Un reportero le preguntó a Román Torres sobre su peso (sugiriendo que estaba gordo).

Esta fue su respuesta: 😂 @romantorres05 pic.twitter.com/7QmkhG6IKh — Maria Paula (@mariap8910) 10 июня 2018 г.

Рейтинг: официально — самый тяжелый футболист мирового первенства.

Янник Вестергор

Защитник

Вес: 99 кг

Страна: Дания

Матчей за сборную: 16

Возраст: 25

Клуб: «Боруссия» (Менхенгладбах)

Янник Вестергор мог бы играть за сборную Германии благодаря своей матери, но сделал выбор в пользу Дании. Дебютировав за скандинавов в 2013-м году, защитник на время исчез с радаров национальной команды, но благодаря отличному сезону в менхенгладбахской «Боруссии» получил вызов от Оге Харейде и вошел в итоговую заявку на ЧМ-2018.

Рейтинг: близок к топу — не хватает парочки килограмм.

Гарри Магуайр

Защитник

Вес: 98 кг

Страна: Англия

Матчей за сборную: 4

Возраст: 25

Клуб: «Лестер»

Гарри Магуайр — эдакий новичок на международном уровне. За сборную защитник «Лестера» дебютировал только в октябре прошлого года, но все-таки надеется, что показал достаточно, дабы попасть в стартовые 11 «трех львов» на ЧМ.

Рейтинг: расположился вблизи главного «тяжеловеса».

Бранислав Иванович

Правый вингбек

Вес: 89 кг

Страна: Сербия

Матчей за сборную: 101

Возраст: 34

Клуб: «Зенит»

Участник двух чемпионатов мира и самый опытный игрок своей сборной на мундиале в России.

Иванович — бывший защитник «Челси», чья карьера получила второе дыхание после переезда серба в Россию.

Рейтинг: недалеко от «первого тяжелого веса».

Тома Мёнье

Левый вингбек

Вес: 88 кг

Страна: Бельгия

Матчей за сборную: 24

Возраст: 26

Текущий клуб: «Пари Сен-Жермен»

Тома Мёнье был терпелив и долго ждал шанса дебютировать за национальную команду, но сейчас является одной из ключевых фигур в сборной Бельгии, которая использует популярную испанскую схему с вингбеками.

Рейтинг: «пушинка» — самый легкий в нашем списке.

Шейх Н'Дойе

Центральный полузащитник

Вес: 90 кг

Страна: Сенегал

Матчей за сборную: 19

Возраст: 32

Текущий клуб: «Бирмингем Сити»

Выступающий во втором по силе английском дивизионе сенегалец Шейх Н'Дойе принял участие в шести последних матчах своей сборной на международной арене.

Рейтинг: вблизи среднего показателя.

Эрик Дайер

Центральный полузащитник

Вес: 90 кг

Страна: Англия

Матчей за сборную: 26

Возраст: 24

Текущий клуб: «Тоттенхэм»

Выпускник академии лиссабонского «Спортинга» здорово прибавил под руководством Маурисио Почеттино и стал основным в сборной Англии, у которой никогда не было нехватки игроков средней линии.

Рейтинг: третий «тяжеловес» в списке, хотя сам предпочитает говорить о своих технических «скиллах», а не о силовых.

Гарри Кейн

Нападающий

Вес: 98 кг

Страна: Англия

Матчей за сборную: 24

Возраст: 24

Текущий клуб: «Тоттенхэм»

Результативный нападающий начинает демонстрировать навыки «киллера» и на международном уровне — в последних семи матчах за «трех львов» Кейн наколотил восемь мячей.

И, конечно, он весит не 98 кг — в ФИФА просто ошиблись. На самом деле боевой вес Гарри — 86 кг.

Рейтинг: выше среднего.

Ким Син Ук

Нападающий

Ким Син Ук Фото: GettyImages

Вес: 97 кг

Страна: Южная Корея

Матчей за сборную: 47

Возраст: 30

Текущий клуб: «Чонбук Хёндэ Моторс»

Этим летом Ким Син Ук отправился на свой второй чемпионат мира — в 2014-м в Бразилии он отыграл в сумме 99 минут. В России нападающий надеется провести на поле чуть больше времени.

Рейтинг: «в центре» — среднее значение.

Ромелу Лукаку

Нападающий

Вес: 94 кг

Страна: Бельгия

Матчей за сборную: 68

Возраст: 25

Текущий клуб: «Манчестер Юнайтед»

Ромелу Лукаку — лучший бомбардир сборной Бельгии с 34 голами в 68 матчах.

В России уроженец Антверпена постарается добавить еще пару-тройку мячей к своему пока что единственному голу ЧМ — четыре года назад он, напомним, расписался в воротах сборной США.

Рейтинг: ночной кошмар любого защитника, но вес — ниже среднего.