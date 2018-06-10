Чего ждать от Аргентины на ЧМ-2018?

После завоевания серебряных наград на ЧМ-2014 сборную Аргентины серьезно штормило. «Альбиселесте» пережили три тренерские отставки до назначениясменил, а того —, который «правил» чуть меньше года.

Некоторые проблемы «подарила» аргентинская федерация — после ряда скандалов управление организацией было передано ФИФА. Еще один инцидент был связан со звездным нападающим Лионелем Месси, который объявил о завершении международной карьеры после поражения от Чили (0:0, 2:4 по пен.) в финале Копа Америка.

Все это происходило в разгар квалификации ЧМ-2018. В итоге Аргентина едва не осталась за бортом турнира в России, финишировав третьей и всего на два очка опередив чилийцев, которые стали шестыми, пропустив вперед Перу по разнице забитых и пропущенных мячей.

До матча заключительного тура с Эквадором аргентинцы шли шестыми — за пределами топ-4 и даже вне зоны плей-офф — но победили 3:1 благодаря хет-трику Месси и все-таки получили заветный пропуск на мировое первенство.

Аргентина — по-настоящему футбольная нация. От этой сборной всегда ждут многого. Но чего ждать сейчас, после неудачной квалификации и нескольких провальных товарищеских матчей?

Лионель Месси празднует победу над Эквадором (3:1) Фото:skysports.com

«Чего я жду от Аргентины? Переполняют странные чувства. Во-первых, из-за провала в отборе. Во-вторых, из-за слишком большой зависимости от Лео Месси», — говорит колумнист Sky Sports Питер Коатес, специализирующийся на аргентинском футболе. «Оптимисты ждут чуда от Месси и считают, что с ним мы можем все. Пессимисты боятся раннего вылета. А что-то среднее — это выход в четвертьфинал. Возможно, Сампаоли даже дойдет до полуфинала ЧМ, и это будет достойным выступлением».

Источники в национальной команде сообщают, что Месси предупредил соотечественников: «Все может быть не так просто, как хотелось бы». Хотя в группе с Исландией, Нигерией и Хорватией Аргентина, конечно же, будет фаворитом.

«Люди должны понимать, что мы едем в Россию не фаворитами, но у нас хорошая команда, и мы готовы сражаться», — сказал Месси в интервью Canal 13. «У нас опытная и талантливая команда. Но мы не можем утверждать, что именно мы лучшие. Нужно думать о том, как финишировать первыми в своей группе. Сделать это не так уж просто».

Беспокойство за судьбу «альбиселесте» вызывает не только скомканная квалификация. Мартовский контрольный матч со сборной Испании завершился сокрушительным поражением 1:6, после чего команда Сампаоли была разгромлена национальной прессой. Газета La Nacion написала, что сборную «уничтожили», а Clarin назвала случившееся «катастрофой».

А до этого, в ноябре, было поражение от Нигерии (2:4), хотя Месси и Ко вели в счете 2:0.

Хорхе Сампаоли Фото:skysports.com

«Далеко не все верят, что Месси поднимет над головой трофей ЧМ», — продолжает Коатес. «Четыре года назад выход в финал воспринимали как успех, учитывая, что Аргентина с 1990 года не доходила даже до 1/2. Тогда у Сабельи был прекрасный состав, мы отлично прошли квалификацию. Теперь же все иначе — хаос. Болельщики мечтают, что в России все вдруг встанет на свои места.

Провалом будет считаться невыход из группы, как было в 2002 году. В федерации утверждают, что у Сампаоли есть время на строительство новой команды, но я все равно не могу сказать, что тренеру не стоит беспокоиться.

С гением Месси Аргентина действительно может выиграть, но для всех это будет шоком, сенсацией. После выхода в финал в 2014-м на улицах был праздник. Боюсь представить, что будет в Буэнос-Айресе, если сборная привезет домой титул».

Лионель Месси Фото:skysports.com

Что нужно сделать Сампаоли после нескольких недель тренировок и за шесть дней до стартового поединка против Исландии?

«Сампаоли должен определиться со схемой, которая позволит извлечь максимум из этой команды», — говорит Коатес. «Тренер пытался играть по полюбившейся ему 3-3-3-1, но быстро понял, что медленная линия обороны при таком раскладе приведет к катастрофе, и вернулся к схеме с 4 защитниками, а позднее и к ромбу».

Месси не исключает, что сборная провалится. Но когда его спросили, способна ли Аргентина выиграть Кубок мира, он ответил: «Я верю в это. И верю в нашу команду».