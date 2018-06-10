ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Чего ждать от Аргентины на ЧМ-2018?

    Пока больше вопросов, чем ответов

    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЧего ждать от Аргентины на ЧМ-2018? ТрезегеЧМ-2018. Восходящие звезды. Часть 2 Пеп ГвардиолаЖаркое лето Гвардиолы. У наставника «МанСити» нет времени на отдых
  • 13:23
    • Гвардиола назвал ложью обвинения Туре в расизме
  • 13:09
    • Гризманн определится с будущим в течение недели
  • 12:50
    • «Уфа» огласит имя нового тренера 15 или 18 июня
  • 11:42
    • Следующим соперником Нурмагомедова будет Макгрегор
  • 09:13
    • Ковальчук прилетел в США
  • 09:00
    • «Реал» готов платить Роналду 32,5 млн евро в год
  • 08:42
    • Варди раскритиковал Ходжсона за провал на Евро-2016
    Все новости спорта
    Лионель Месси
    Лионель Месси
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    Провальная квалификация с завоеванием путевки на ЧМ-2018 только в последнем туре, апсет в контрольном матче с Нигерией (2:4) и шокирующее поражение от Испании (1:6). Чего жать от сегодняшней Аргентины на мундиале в России? Отвечает колумнист Sky Sports Шарлотт Марш.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •
    После завоевания серебряных наград на ЧМ-2014 сборную Аргентины серьезно штормило. «Альбиселесте» пережили три тренерские отставки до назначения Хорхе СампаолиАлехандро Сабелью сменил Херардо Мартино, а того — Эдгардо Бауса, который «правил» чуть меньше года.

    Некоторые проблемы «подарила» аргентинская федерация — после ряда скандалов управление организацией было передано ФИФА. Еще один инцидент был связан со звездным нападающим Лионелем Месси, который объявил о завершении международной карьеры после поражения от Чили (0:0, 2:4 по пен.) в финале Копа Америка.

  • Прощание на «Бомбонере». Аргентина разгромила Гаити и взяла курс на Европу
  • Подопечные Хорхе Сампаоли провели последний товарищеский матч на своем поле перед ЧМ-2018
  • 30/05/2018

    • Все это происходило в разгар квалификации ЧМ-2018. В итоге Аргентина едва не осталась за бортом турнира в России, финишировав третьей и всего на два очка опередив чилийцев, которые стали шестыми, пропустив вперед Перу по разнице забитых и пропущенных мячей.

    До матча заключительного тура с Эквадором аргентинцы шли шестыми — за пределами топ-4 и даже вне зоны плей-офф — но победили 3:1 благодаря хет-трику Месси и все-таки получили заветный пропуск на мировое первенство.

  • Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018
  • Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018
  • 27/04/2018

    • Аргентина — по-настоящему футбольная нация. От этой сборной всегда ждут многого. Но чего ждать сейчас, после неудачной квалификации и нескольких провальных товарищеских матчей?

    Лионель Месси празднует победу над Эквадором (3:1)
    Фото:skysports.com

    «Чего я жду от Аргентины? Переполняют странные чувства. Во-первых, из-за провала в отборе. Во-вторых, из-за слишком большой зависимости от Лео Месси», — говорит колумнист Sky Sports Питер Коатес, специализирующийся на аргентинском футболе. «Оптимисты ждут чуда от Месси и считают, что с ним мы можем все. Пессимисты боятся раннего вылета. А что-то среднее — это выход в четвертьфинал. Возможно, Сампаоли даже дойдет до полуфинала ЧМ, и это будет достойным выступлением».

    Источники в национальной команде сообщают, что Месси предупредил соотечественников: «Все может быть не так просто, как хотелось бы». Хотя в группе с Исландией, Нигерией и Хорватией Аргентина, конечно же, будет фаворитом.

  • ЧМ-2018: Шанс, который нельзя упустить
  • Кому кровь из носу нужно побежать на российском мундиале?
  • 31/05/2018

    • «Люди должны понимать, что мы едем в Россию не фаворитами, но у нас хорошая команда, и мы готовы сражаться», — сказал Месси в интервью Canal 13. «У нас опытная и талантливая команда. Но мы не можем утверждать, что именно мы лучшие. Нужно думать о том, как финишировать первыми в своей группе. Сделать это не так уж просто».

    Беспокойство за судьбу «альбиселесте» вызывает не только скомканная квалификация. Мартовский контрольный матч со сборной Испании завершился сокрушительным поражением 1:6, после чего команда Сампаоли была разгромлена национальной прессой. Газета La Nacion написала, что сборную «уничтожили», а Clarin назвала случившееся «катастрофой».

    А до этого, в ноябре, было поражение от Нигерии (2:4), хотя Месси и Ко вели в счете 2:0.

    Хорхе Сампаоли
    Фото:skysports.com

    «Далеко не все верят, что Месси поднимет над головой трофей ЧМ», — продолжает Коатес. «Четыре года назад выход в финал воспринимали как успех, учитывая, что Аргентина с 1990 года не доходила даже до 1/2. Тогда у Сабельи был прекрасный состав, мы отлично прошли квалификацию. Теперь же все иначе — хаос. Болельщики мечтают, что в России все вдруг встанет на свои места.

    Провалом будет считаться невыход из группы, как было в 2002 году. В федерации утверждают, что у Сампаоли есть время на строительство новой команды, но я все равно не могу сказать, что тренеру не стоит беспокоиться.

    С гением Месси Аргентина действительно может выиграть, но для всех это будет шоком, сенсацией. После выхода в финал в 2014-м на улицах был праздник. Боюсь представить, что будет в Буэнос-Айресе, если сборная привезет домой титул».

    Лионель Месси
    Фото:skysports.com

    Что нужно сделать Сампаоли после нескольких недель тренировок и за шесть дней до стартового поединка против Исландии?

    «Сампаоли должен определиться со схемой, которая позволит извлечь максимум из этой команды», — говорит Коатес. «Тренер пытался играть по полюбившейся ему 3-3-3-1, но быстро понял, что медленная линия обороны при таком раскладе приведет к катастрофе, и вернулся к схеме с 4 защитниками, а позднее и к ромбу».

    Месси не исключает, что сборная провалится. Но когда его спросили, способна ли Аргентина выиграть Кубок мира, он ответил: «Я верю в это. И верю в нашу команду».

  • По теме
  • Высочайшая. Команда гигантов из игроков ЧМ-2018
  • 07/06/2018 в 11:09
    •
  • Прогноз
  • Бельгия — Коста-Рика
  • 1,70
  • Завтра в 21:45
    •
    Сборная Аргентины Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Перспективы электромобилей: утопия или прогрессНазваны лучшие автомобильные марки и модели 2018 года
    Самое популярное
    Россия — Турция
  • Черчесов наработал на увольнение: Сборная России не справилась с турецкими дублерами
    • 02:14 06/06/2018     Мария Шарапова и Серена Уильямс
  • Серена одержала психологическую победу над Шараповой
    • 01:08 05/06/2018     За Родриго Гоэса развернулась борьба
  • «Новый Неймар». За кого сражаются «Реал» и «Барселона»
    • 18:35 06/06/2018
    Тоже интересно
    Германия победила впервые за шесть матчей Футбол Германия не в форме накануне старта ЧМ-2018Реакция прессы на матч Германия — Саудовская Аравия Вчера в 18:090
  • 08:23
    • В FIFA 19 появится Лига чемпионов
  • 07:54
    • Кроуфорд завоевал титул в третьем дивизионе
  • 11:56
    • Сборная России проводит тренировку в полном составе
    Иско Футбол Художники. Лучшие атакующие хавбеки ЧМ-2018Топ-10 атакующих полузащитников мундиаля Вчера в 15:520
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Король против принца
  • 2,51
    •
  • 11:25
    • Польский футболист спас журналистку
  • 11:06
    • Ибрагимович сделал дубль и помог «Лос-Анджелес Гэлакси» разгромить «Реал Солт-Лейк»
  • 10:52
    • Годин: Ожидания сборной Уругвая от чемпионата мира огромны
    Стив Керр и Стивен Карри Баскетбол НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к тронуКоманда из Калифорнии стала чемпионом в третий раз за последние четыре года Вчера в 15:210
  • 07:39
    • Фьюри выиграл первый бой после возвращения на ринг
  • 07:25
    • Овечкин искупался в фонтане в честь победы в Кубке Стэнли
  • 07:12
    • Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие