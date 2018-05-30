Прощание на «Бомбонере». Аргентина разгромила Гаити и взяла курс на Европу

Теплое прощание на «Бомбонере»

Корреспондент издания La Nacion Томас Бенсе отметил атмосферу, которая царила на стадионе «Бомбонера».

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«Если болельщики на "Бомбонере" и хотели что-то увидеть кроме победы сборной, так это гола Лионеля Месси. И капитан команды подарил им такую радость, оформив хет-трик в победном матче против Гаити.

Это была последняя домашняя игра перед поездкой на чемпионат мира. На стадионе "Боки" мы видели только одну команду, но тренерский штаб все равно может извлечь некоторые полезные моменты из этой встречи.

В последние годы стадион "Бомбонера" был одним из самых невезучих для сборной. 5 октября прошлого года команда сыграла здесь вничью с Перу со счетом 0:0 и поставила себя в неудобное положение перед заключительной встречей отбора против Экватора.

Но минувшим вечером мы не увидели никаких проблем. Арена "Боки" стала прекрасным местом для теплого прощания, во время которого болельщики не жалели аплодисментов.

Уже в начале матча неуклюжий фол против Джовани Ло Чельсо позволил Аргентине заработать пенальти, реализованный Лионелем Месси. Как только форвард "Барселоны" установил мяч на отметку, мобильные телефоны болельщиков в одно мгновение засветились на трибунах, как светлячки в темную ночь.

Месси забил и второй мяч, подкараулив отскок от вратаря, который отразил удар Ло Чельсо с ближней дистанции после навеса в центр от Игуаина.

Болельщики сразу поняли, что лучший способ прощания с футболистами – побаловать их своим теплом. Вот почему мы услышали так много аплодисментов не только в адрес Месси, но и того же Кристиана Павона, вышедшего на поле вместо Анхеля Ди Марии.

Особой порции аплодисментов заслужил Хавьер Маскерано, получивший мемориальную доску в знак своей 143-й игры за национальную команду, что стало новым рекордом "сине-белых".

Несмотря на то, что уровень соперника не позволял Аргентине в полной мере проверить свои силы, некоторые игроки воспользовались возможностью, чтобы показать немного больше от того, что от них ожидали. Например, Павон отлично действовал на левом фланге, а один из его проходов завершился прострелом на Месси, который тут же оформил хет-трик.

Агуэро, заменивший Игуаина, заставил всех забыть, что всего полтора месяца назад он перенес операцию. Кун после передачи Месси ворвался в штрафную площадь и забил четвертый мяч своей команды», — подчеркивает Бенсе.

Тальяфико – приятный сюрприз матча

Редакция портала Infobae подробно остановилась на персоналиях игры, отдельно выделив защитника Николаса Тальяфико.

«Месси провел просто блестящий матч. Он сиял на фоне слабого соперника, тащил команду на своих плечах и привел ее к победе, поделившись со зрителями некоторыми качественными штрихами, превратившими матч против Гаити в более чем интересное событие. Именно он питал пламя надежны, которое только разгорается перед чемпионатом мира.

Кристиан Павон, проведя на поле всего несколько минут, доказал, что достоин места в окончательной заявке. Он стал тем человеком, который освободил пространство для Месси, а также создал третий гол в этом матче, успевая надежно играть в обороне.

Одним из приятных сюрпризов встречи стал Николас Тальяфико, который выполнил свою работу на "отлично", в том числе и в атакующем плане. Практически в каждой атаке сборной Аргентины он предлагал себя, делал забегания и даже мог забить гол.

Что касается Игуаина, то он постоянно искал шанс у чужих ворот, но один из самых ярких моментов первого тайма не реализовал. Поучаствовав во второй голевой атаке, он уступил место на поле Серхио Агуэро. В целом же его игра оставила приятное послевкусие», — говорится в материале.

Лео, подари нам Кубок мира!

Журналист газеты Ole Леонардо Родригес Бруно заявил, что с Лионелем Месси в составе сборная Аргентины вправе рассчитывать на победу на чемпионате мира.

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«Национальная сборная попрощалась с Аргентиной на переполненном стадионе "Бомбонера", влюбленным в Лионеля Месси. Он на эту любовь ответил тремя голами в ворота соперника.

Болельщики отпраздновали триумф, в их глазах наблюдался энтузиазм, хотя, честно говоря, Гаити провел далеко не лучший матч и практически не бил по воротам.

Момент истины настанет 16 июня в день дебюта сборной Аргентины на мировом первенстве. Это будет матч против Исландии. Имея в составе Лео, мы вправе рассчитывать буквально на все.

Ближайшим же пунктом назначения станет Барселона, куда команда отправится в среду, а прибудет в четверг. Там футболисты смогут исправить последние ошибки и повысить свой уровень.

Остается в запасе и один товарищеский матч – против Израиля в Иерусалиме. Он станет последней репетицией перед чемпионатом мира.

Аргентина отправляется как минимум за еще одним четвертьфиналом, хотя очень хочет, как и весь народ, получить еще одну звезду на футболку – третью», — подчеркивает Бруно.